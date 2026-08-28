El pueblo a 29 minutos de Chicago donde el ingreso por persona supera los US$162 mil al año

El pueblo de Winnetka, Illinois, destaca por su nivel de ingresos, que supera los 162 mil dólares al año por persona. Esta cifra representa más del doble de la que se registra en Chicago o en todo el estado.

El pueblo de Winnetka y sus altos índices de ingresos individuales y familiares

La Oficina del Censo de Estados Unidos identifica a esta localidad como una de las áreas residenciales con mayor riqueza económica del país. Los registros estadísticos confirman que el ingreso anual por persona en esta comunidad alcanza la cifra de US$162.186.

El ingreso medio por persona en Winnetka dobla al que se registra en Illinois a nivel general Instagram @villageofwinnetka

De acuerdo con un reporte, este monto per cápita representa más del doble del promedio general que registran el estado de Illinois y el resto de Estados Unidos. Asimismo, el ingreso medio de los hogares en este municipio se sitúa de forma constante en los US$250 mil anuales.

Dicha cifra representa más del doble del ingreso que percibe una familia en el área metropolitana de Chicago o en la totalidad de la nación. Los datos revelan además que la gran mayoría de los hogares, en torno al 67%, acumula ganancias anuales superiores a los US$200 mil.

Los datos de población de la localidad y la mínima prevalencia de la pobreza

Los registros oficiales sobre la comunidad estiman que este municipio posee una población total de 12.484 habitantes. Ellos residen en un territorio que abarca una superficie aproximada de 3,8 millas cuadradas.

La tasa de pobreza en este sector residencial registra un 1,6% de la población total. Esta proporción equivale a un grupo reducido de 199 personas por debajo de la línea de pobreza oficial en el municipio.

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La cifra representa menos de una quinta parte de la media de pobreza del estado de Illinois, la cual ronda el 11,8% de su población. De la misma forma, el índice local es menor frente al 12,5% que experimenta todo EE.UU. en general.

Asimismo, el desglose demográfico detalla que el nivel de pobreza entre los menores de 18 años se mantiene en el 0% en los registros del censo. Por otra parte, la tasa correspondiente a los adultos mayores de 65 años años se sitúa en un 3%.

El valor medio de las viviendas y la cercanía con Chicago

El mercado inmobiliario de este suburbio refleja el poder adquisitivo de sus habitantes mediante valores de cotización de gran envergadura. El valor medio de las unidades de vivienda ocupadas por sus propietarios se sitúa en unos US$1.337.800

Esta cantidad supera el promedio general de las viviendas en el área de Chicago o en el estado de Illinois, donde los valores son inferiores a los US$350 mil. Los registros detallan que el 92% de las casas habitadas pertenece a sus ocupantes bajo el régimen de propiedad privada.

En Winnetka, el valor medio de las unidades de vivienda ocupadas por sus propietarios se sitúa en unos US$1.337.800 Freepik

El 90% de las estructuras residenciales de la zona corresponde a viviendas unifamiliares independientes. Este diseño urbano confiere al municipio un perfil residencial de baja densidad poblacional en comparación con otras ciudades del norte del estado.

La localidad se encuentra a una distancia accesible de Chicago. El viaje por carretera demanda un tiempo de traslado de 29 minutos en auto, según las estimaciones de Google Maps.