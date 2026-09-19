En Chicago: el tren que promete unir el aeropuerto O’Hare con el centro en 15 minutos ya genera polémica

Pese a la promesa de unir el aeropuerto con el centro de Chicago en 15 minutos, el proyecto O’Hare Flyer suma su primera traba tras ser rechazado por unanimidad en la junta municipal de River Forest, una de las localidades afectadas por la iniciativa.

El tren que promete unir O’Hare con el centro de Chicago y ya enfrenta polémica

El 25 de agosto, un grupo de empresarios y líderes cívicos presentó mediante un comunicado el proyecto que busca establecer una conexión ferroviaria entre el Loop y el aeropuerto O’Hare.

El servicio conectaría directamente el centro de la ciudad (cerca de la antigua oficina de correos) con la Terminal 2 del aeropuerto en apenas 15 minutos.

Los líderes cívicos de River Forest manifestaron su preocupación frente al proyecto de transporte debido a que dividiría Thatcher Woods en dos Hiking Chicago

A pesar de que el transporte resolvería una demanda de larga data de la ciudad, los líderes de River Forest manifestaron su preocupación debido a las posibles consecuencias negativas en los residentes y en el medio ambiente natural. Según los planos, la construcción del trayecto dividiría Thatcher Woods en dos.

Asimismo, enfatizaron el impacto que podría tener en la seguridad de los peatones, los tiempos de respuesta de los servicios de emergencia, la congestión del tráfico y los retrasos en los cruces peatonales, de acuerdo con ABC7.

En una reunión celebrada el lunes por la noche, la junta municipal de River Forest votó por unanimidad a favor de una resolución para oponerse al proyecto.

Cómo es el tren que promete unir O’Hare con el centro de Chicago

Los promotores del O’Hare Flyer sostienen que una de las claves es el uso de terrenos ferroviarios de carga recientemente liberados en un patio de Union Pacific en el Near West Side.

El comunicado señala que el tren correría sobre una vía expresa dedicada que combina tres derechos de paso de carga existentes pero subutilizados. La iniciativa, que prevé financiarse principalmente con capital privado, tendría un costo estimado de 2250 millones de dólares.

Líderes cívicos y empresariales de Chicago presentaron O'Hare Flyer, una propuesta de transporte que busca establecer una conexión ferroviaria rápida entre el centro de Chicago y el aeropuerto O'Hare Flyer

Además, el servicio utilizaría trenes de batería eléctrica (similares a los ordenados recientemente por Metra) con una velocidad promedio de 80 mph (130 kilómetros por hora) y capacidad de alcanzar hasta 120 mph (193 km/h).

“Dicen que es extremadamente silencioso, pero nada que viaje a esa velocidad es silencioso”, cuestionó un residente de River Forest durante la reunión del lunes por la noche.

El servicio operaría con salidas programadas cada 15 minutos, en un horario diario de 4 a 22 hs. En cuanto al trayecto, los trenes saldrían de una estación justo al oeste de la Old Post Office, por lo que utilizarían vías abandonadas bajo la calle Canal. Luego, se dirigirían al sur y girarían al oeste cerca de Roosevelt Road (a través de las líneas de CSX y UP) antes de enfilar hacia el norte sobre vías de Canadian National (CN), que se expandirían con una vía dedicada adicional.

El descargo del líder del proyecto tras la polémica en Chicago

Al conocer la preocupación de la comunidad de River Forest, el director ejecutivo de O’Hare Flyer, Dave Lundy, manifestó sus inquietudes por la posible malinterpretación de aspectos claves del proyecto.

“El equipo de O’Hare Flyer solicitó la oportunidad de reunirse con la Junta del Pueblo de River Forest para presentar el proyecto en detalle y responder a sus preguntas”, expresó en un comunicado citado por ABC7.

El proyecto del tren de O’Hare que conectaría el centro de Chicago con el aeropuerto en 15 minutos

En esa línea, agregó: “Estamos plenamente comprometidos a reunirnos también con la comunidad de River Forest. No fuimos invitados a la reunión de la junta directiva de esta noche y aún no hemos recibido una invitación para reunirnos con la junta. Nos preocupa que varios aspectos del proyecto se estén malinterpretando o tergiversando”.

Por el momento, la empresa cuenta con un acuerdo tentativo con la compañía de carga CSX y un “camino hacia el sí” con CN y UP.

El grupo promotor se encuentra en una fase activa de reuniones con funcionarios públicos, así como con agrupaciones financieras, comerciales, comunitarias y gubernamentales de toda la región. El objetivo del equipo es inaugurar el servicio dentro de los próximos cinco años.