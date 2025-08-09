Entradas gratis en Illinois: la guía para recorrer las principales atracciones de Chicago sin pagar un solo dólar

Los residentes de Illinois tienen la opción de recorrer y disfrutar de las principales atracciones culturales de Chicago sin costo. Una gran variedad de museos de la ciudad ofrecen días gratuitos para los habitantes, además, en algunos hay entrada especial para maestros, policías, bomberos y niños.

Días de museos gratuitos en Chicago

El sitio Choose Chicago hizo una lista de los días de museos gratuitos en Chicago en este 2025, además de algunos con entrada sin costo durante todo el año.

El Instituto de Arte de Chicago, fundado en 1879, es uno de los museos de arte más grandes y antiguos de Estados Unidos 121466 - Facebook The Art Institute of Chicago

Estas son las opciones para recorrer las principales atracciones sin pagar un dólar:

Art Institute of Chicago (Instituto de Arte de Chicago): los jueves por la noche, hasta el 25 de septiembre de 2025, ofrece entrada gratuita para los residentes de Illinois, para recibirlas, deben reservar en línea con anticipación.

El museo siempre es gratuito para los menores de 18 años, los titulares de tarjetas Link y WIC, los militares en servicio activo y los educadores.

Adler Planetarium (Planetario Adler): todos los miércoles por la tarde de 16 a 22 hs.

Todas las entradas deben comprarse en línea y con antelación. Los tickets son siempre gratuitos para los docentes de Illinois (desde preescolar hasta 12º grado).

Chicago History Museum (Museo de Historia de Chicago): los residentes de Illinois pueden recibir acceso sin costo del 13 y 28 de agosto.

La entrada siempre es gratuita para militares en servicio activo y veteranos, policías y bomberos en servicio activo de Chicago, maestros del estado, y todos los niños menores de 12 años.

Field Museum (Museo Field): todos los miércoles desde el 8 de enero hasta 27 de agosto de 2025. Las entradas gratuitas están disponibles con reserva anticipada en línea.

Los maestros de Illinois (desde preescolar hasta el grado 12) y el personal militar activo reciben admisión básica gratuita durante todo el año.

Shedd Aquarium (Acuario Shedd): acceso sin costo a todas las exhibiciones permanentes en fechas seleccionadas. Próximas tardes gratuitas (de 17 a 19 hs) para residentes de Illinois el 12, 19 y 26 de agosto.

La entrada siempre es gratis para los titulares de tarjetas EBT, oficiales de policía y bomberos de Chicago, personal militar estadounidense en servicio activo y educadores de Illinois, Indiana, Michigan y Wisconsin.

En el Shedd Aquarium, los niños menor de 18 años siempre entran gratis Facebook Shedd Aquarium

Griffin Museum of Science and Industry (Museo de Ciencia e Industria Griffin): la entrada es gratuita para los residentes de Illinois en determinadas fechas. Los próximos días de agosto son el 18, 19, 25 y 26.

Siempre es gratuito para el personal militar en servicio activo y los veteranos de Estados Unidos, los prisioneros de guerra de Illinois, los bomberos y los oficiales de policía y los maestros de Illinois (desde preescolar hasta 12° grado).

DuSable Black History Museum and Education Center (Museo de Historia Negra y Centro Educativo DuSable): entrada gratuita para todos los miércoles.

Todo el año, el acceso no tiene costo para militares y personal de primera respuesta, estudiantes de la Universidad de Chicago, empleados del Distrito de Parques, estudiantes de escuelas públicas de Illinois y otros grupos.

Museum of Contemporary Art (Museo de Arte Contemporáneo): los residentes de Illinois reciben acceso sin costo todos los martes de 17 a 21 hs.

El museo siempre es gratuito para visitantes menores de 18 años, personas con discapacidad y sus cuidadores, miembros activos de las fuerzas armadas, la policía y los bomberos, veteranos y sus familias, y profesores de escuelas primarias y secundarias de Illinois.

Peggy Notebaert Nature Museum (Museo de Naturaleza Peggy Notebaert): ofrece acceso sin costo para los residentes de Illinois todos los jueves. Sin embargo, hay una donación sugerida de 10 dólares por hogar.

La entrada siempre es gratuita para los miembros del servicio activo y sus familias, los maestros de Illinois y los niños de dos años o menos.

Inaugurado en 1999, se centra en la historia natural de la región de Chicago Facebook Peggy Notebaert Nature Museum

Glessner House (Casa Glessner): se ofrecen visitas guiadas gratuitas para los residentes de Illinois el primer y tercer jueves de cada mes. Los recorridos se llenan por orden de llegada y salen a las 13 hs. Se requiere comprobante de domicilio y noo se aceptan reservas.

Swedish American Museum (Museo Sueco Americano): entrada gratuita cada segundo martes del mes. Los niños de un año o menos entran gratis.

Lizzadro Museum of Lapidary Art (Museo de Arte Lapidario Lizzadro): entrada gratuita para todos los miércoles.

Durante todo el año, el acceso no tiene costo para los miembros del servicio activo y los niños de seis años o menos.

National Museum of Mexican Art (Museo Nacional de Arte Mexicano): no hay pago durante todo el año para todos los visitantes. El recinto está abierto de 10 a 17 hs, de martes a domingo.

National Museum Of Puerto Rican Arts & Culture (Museo Nacional de Arte y Cultura Puertorriqueña): la entrada no tiene costo. Está abierto de 10 a 17 hs, de martes a jueves, de 10 a 16 hs los viernes, y de 10 a 14 hs los sábados.

Otras atracciones gratis en Chicago

Además de los recintos culturales, en Chicago existen otras actividades que se pueden hacer sin pagar.

Millennium Park: inaugurado en 2004, se trata de una de las mejores atracciones gratuitas de Chicago. Este sitio alberga la escultura plateada Cloud Gate de Anish Kapoor (también conocida como The Bean).

La escultura de 110 toneladas de Anish Kapoor llamada "Cloud Gate" y apodada "The Bean" en Millennium Park en Chicago Nam Y. Huh - AP

Fuente de Buckingham: está situada en Grant Park y no es necesario pagar para conocerla. Se enciende en los meses más cálidos (normalmente de principios de mayo a mediados de octubre). Las exhibiciones son cada 20 minutos entre las 9 y las 22 hs.

El Navy Pier: el muelle de la Marina es una de las atracciones turísticas más populares del país, se encuentra en la orilla del lago de Chicago.

Sendero 606: (oficialmente Bloomingdale Trail) son 3,2 kilómetros de antigua vía férrea convertida en un parque elevado que atraviesa cuatro barrios de la ciudad; es un lugar popular para caminar, andar en bicicleta y correr.