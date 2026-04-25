Dónde entregan comida gratis la última semana de abril 2026 en Chicago

Las personas que atraviesan dificultades económicas en el área de Chicago, en el estado de Illinois, pueden recibir comida gratis de diferentes organizaciones benéficas. En la última semana de abril 2026, según el cronograma de cada grupo, los ciudadanos pueden acercarse a ubicaciones establecidas para recibir los alimentos.

Dónde retirar alimentos gratis en Chicago durante la última semana de abril de 2026

Entre los grupos benéficos que otorgan alimentos gratis están organizaciones como Greater Chicago Food Depository, Catholic Charities of the Archidiocese of Chicago, New Hope Community Food Pantry y The Friendship Center.

En la última semana de abril, varias organizaciones entregarán comida gratis para las personas que atraviesan dificultades económicas en Chicago Freepick

En el caso de Greater Chicago Food Depository, la organización administra una red que cuenta con distribución de despensas, comedores y programas comunitarios en distintos sectores del área.

En su página web oficial, dispone de un mapa interactivo que permite ubicar puntos de entrega de alimentos en tiempo real. Para encontrar espacios con este servicio comunitario, se deben seguir estos pasos:

Ingresar al sitio oficial.

Escribir dirección o código postal.

Filtrar por día, distancia o tipo de programa.

Seleccionar despensas, comedores o distribuciones móviles.

Revisar requisitos adicionales, como identificación o servicios extra.

Direcciones y horarios para recibir alimentos gratis en Chicago

Al margen de la red de Greater Chicago Food Depository, las Catholic Charities of the Archidiocese realizan distribuciones semanales de alimentos, por lo que las personas deben acercarse a buscar las bolsas. Según su cronograma, en la última semana de abril entregarán comida gratis en:

Día Ubicación Horario Lunes 27 de abril Calumet City Resources Inc. 768 Lincoln Ave, Calumet City, IL 60409 9:30 a 11:30 hs. Lunes 27 de abril St. Basil/Visitation 843 West Garfield (West doors), Chicago, IL 60621 8 a 11 hs. Lunes 27 de abril St. Christopher 14641 Keeler Ave, Midlothian, IL 60445 10 a 12 hs. Lunes 27 de abril St. Fabian 8300 Thomas Ave, Bridgeview, IL 60455 10 a 11 hs. Lunes 27 de abril St. Gall 5511 S. Sawyer, Chicago, IL 60629 16 a 18 hs. Lunes 27 de abril St. Sabina 1120 W. 79th St., Chicago, IL 60620 9 a 15 hs. Lunes 27 de abril St. Stanislaus Kostka 1351 W Evergreen Ave, Chicago, IL 60612 11:30 a 12:30 hs. Lunes 27 de abril St. Vincent de Paul Society 13145 S. Houston Ave, Chicago, IL 60633 9 a 11 hs. Lunes 27 de abril Summit Community Center 7437 W. Archer Ave., Summit, IL 60501 9 a 11:30 hs. y 13 a 15:30 hs. Lunes 27 de abril Bernardin Center Food Pantry Main Line, 671 S. Lewis Ave., Waukegan, IL 60085 9 a 12 hs. Martes 28 de abril Victory Christian International Ministries 10 Hemlock St., Park Forest , IL 60466 10 a 14 hs. Martes 28 de abril Calumet City Resources Inc. 768 Lincoln Ave, Calumet City, IL 60409 9:30 a 11:30 hs. Martes 28 de abril Casa Catalina Chicago 4537 S. Ashland Ave., Chicago, IL 60609 9:30 a 11:30 hs. y de 13 a 15 hs. Martes 28 de abril Mission of Our Lady of the Angels 3814 West Iowa Street, Chicago, IL 60651 8 a 10 hs. Martes 28 de abril St. Agatha 3147 W Douglas Blvd, Chicago, IL 60623 9 a 11 hs. Martes 28 de abril St. Aloysius 2300 W. Lemoyne St, Chicago, IL 60622 9 a 12 hs. Martes 28 de abril St. Francis Xavier Food Pantry 124 N Spring Avenue, La Grange, IL 60525 10 a 11:30 hs. Martes 28 de abril St. James 2907 S. Wabash Ave., Chicago, IL 60616 9 a 11 hs. Martes 28 de abril St. Moses the Black Parish 331 E. 71st Street, Chicago, IL 60619 5:30 a 7 hs. Miércoles 29 de abril Casa Catalina Chicago 4537 S. Ashland Ave., Chicago, IL 60609 13 a 17:30 hs. Miércoles 29 de abril St. Basil/Visitation 843 West Garfield (West doors), Chicago, IL 60621 8 a 11 hs. Miércoles 29 de abril St. James 2907 S. Wabash Ave., Chicago, IL 60616 9 a 11 hs. Miércoles 29 de abril St. Martin De Porres 5112 W Washington Blvd, Chicago, IL 60644 10 a 12 hs. Miércoles 29 de abril St. Moses the Black Parish 331 E. 71st Street, Chicago, IL 60619 10 a 12 hs. Miércoles 29 de abril St. Stanislaus Kostka 1351 W Evergreen Ave, Chicago, IL 60612 11:30 a 12:30 hs. Jueves 30 de abril Victory Christian International Ministries 10 Hemlock St., Park Forest , IL 60466 10 a 14 hs. Jueves 30 de abril Casa Catalina Chicago 4537 S. Ashland Ave., Chicago, IL 60609 9:30 a 11:30 hs. y de 13 a 15 hs. Jueves 30 de abril Faith Feeds 1585 N Rand Rd, Palatine, IL 60074 16 a 18 hs. Jueves 30 de abril St. Christopher 14641 Keeler Ave, Midlothian, IL 60445 10 a 12 hs. Viernes 1° de mayo Immaculate Conception 2745 West 44th Street, Chicago, IL 60632 16 a 18 hs. Viernes 1° de mayo Incarnation Church 2339 York St, Blue Island, IL 60406 9:15 a 11 hs. Viernes 1° de mayo Messiah & St. Bartholomew 8255 S Dante Ave, Chicago, IL 60619 8 a 10 hs. Viernes 1° de mayo St. Sabina 1120 W. 79th St., Chicago, IL 60620 9 a 15 hs. Viernes 1° de mayo Bernardin Center Food Pantry Main Line, 671 S. Lewis Ave., Waukegan, IL 60085 9 a 12 hs.

Algunas organizaciones entregan alimentos gratis en Chicago, mientras que otras realizan eventos de comidas preparadas

Más lugares para obtener despensas gratis en Chicago

La organización New Hope Community Food Pantry indica en su sitio web que las personas pueden obtener alimentos gratis una vez por mes al visitar el recinto erigido en 6125 W. Foster Ave, Chicago, IL 60630. Para ese fin, deben seguir una regla que funciona de la siguiente manera:

Si el apellido empieza por A, B, C, D, E o F, la persona debe ir el primer martes del mes.

del mes. Si el apellido empieza por G, H, I, J, K o L, la persona debe ir el segundo martes del mes.

del mes. Si el apellido empieza por M, N, O, P, Q o R, la persona debe ir el tercer martes del mes.

del mes. Si el apellido empieza por S, T, U, V, W, X, Y o Z, la persona debe ir el cuarto martes del mes.

El pedido del alcalde de Chicago para que las familias visiten los centros de comida gratis

En el caso de The Friendship Center, las personas pueden acercarse a 2711 W. Lawrence Ave. Chicago, IL 60625 los siguientes días:

Día Dirección Horario Lunes 27 de abril The Friendship Center,2711 W. Lawrence Ave., Chicago, IL 60625 de 12 a 16 hs. Martes 28 de abril The Friendship Center,2711 W. Lawrence Ave., Chicago, IL 60625 de 15 a 19 hs. Jueves 30 de abril The Friendship Center,2711 W. Lawrence Ave., Chicago, IL 60625 de 12 a 16 hs. Viernes 1° de mayo The Friendship Center,2711 W. Lawrence Ave., Chicago, IL 60625 de 12 a 16 hs.

De acuerdo con el sitio web de la organización, cada hogar tiene un límite de dos visitas al mes.

Si bien no se requiere ninguna inscripción previa, quienes visiten la despensa por primera vez deberán proporcionar su información al voluntario de registro y recibirán una tarjeta del Greater Chicago Food Depository que podrán usar para las futuras visitas.

Requisitos para acceder a despensas y comedores gratuitos en Chicago

En general, las organizaciones operan dos modalidades distintas para ayudar a la comunidad con alimentos gratis. Por un lado, las despensas y distribuciones de comestibles entregan alimentos que las personas pueden llevar a sus hogares y preparar. Por otro lado, los comedores y programas de comidas calientes ofrecen platos listos para consumir en el lugar durante los horarios establecidos.

En el caso de las despensas comunitarias, estos espacios funcionan de manera similar a un mercado local. Los asistentes pueden ingresar, seleccionar los productos disponibles y recibir asistencia de voluntarios durante el proceso de retiro.