Dónde entregan comida gratis la última semana de abril 2026 en Chicago
Greater Chicago Food Depository, Catholic Charities y otras entidades difundieron cronogramas con direcciones, horarios y requisitos para retirar alimentos sin costo.
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Las personas que atraviesan dificultades económicas en el área de Chicago, en el estado de Illinois, pueden recibir comida gratis de diferentes organizaciones benéficas. En la última semana de abril 2026, según el cronograma de cada grupo, los ciudadanos pueden acercarse a ubicaciones establecidas para recibir los alimentos.
Dónde retirar alimentos gratis en Chicago durante la última semana de abril de 2026
Entre los grupos benéficos que otorgan alimentos gratis están organizaciones como Greater Chicago Food Depository, Catholic Charities of the Archidiocese of Chicago, New Hope Community Food Pantry y The Friendship Center.
En el caso de Greater Chicago Food Depository, la organización administra una red que cuenta con distribución de despensas, comedores y programas comunitarios en distintos sectores del área.
En su página web oficial, dispone de un mapa interactivo que permite ubicar puntos de entrega de alimentos en tiempo real. Para encontrar espacios con este servicio comunitario, se deben seguir estos pasos:
- Ingresar al sitio oficial.
- Escribir dirección o código postal.
- Filtrar por día, distancia o tipo de programa.
- Seleccionar despensas, comedores o distribuciones móviles.
- Revisar requisitos adicionales, como identificación o servicios extra.
Direcciones y horarios para recibir alimentos gratis en Chicago
Al margen de la red de Greater Chicago Food Depository, las Catholic Charities of the Archidiocese realizan distribuciones semanales de alimentos, por lo que las personas deben acercarse a buscar las bolsas. Según su cronograma, en la última semana de abril entregarán comida gratis en:
|Día
|Ubicación
|Horario
Lunes 27 de abril
Calumet City Resources Inc. 768 Lincoln Ave, Calumet City, IL 60409
9:30 a 11:30 hs.
Lunes 27 de abril
St. Basil/Visitation 843 West Garfield (West doors), Chicago, IL 60621
8 a 11 hs.
Lunes 27 de abril
St. Christopher 14641 Keeler Ave, Midlothian, IL 60445
10 a 12 hs.
Lunes 27 de abril
St. Fabian 8300 Thomas Ave, Bridgeview, IL 60455
10 a 11 hs.
Lunes 27 de abril
St. Gall 5511 S. Sawyer, Chicago, IL 60629
16 a 18 hs.
Lunes 27 de abril
St. Sabina 1120 W. 79th St., Chicago, IL 60620
9 a 15 hs.
Lunes 27 de abril
St. Stanislaus Kostka 1351 W Evergreen Ave, Chicago, IL 60612
11:30 a 12:30 hs.
Lunes 27 de abril
St. Vincent de Paul Society 13145 S. Houston Ave, Chicago, IL 60633
9 a 11 hs.
Lunes 27 de abril
Summit Community Center 7437 W. Archer Ave., Summit, IL 60501
9 a 11:30 hs. y 13 a 15:30 hs.
Lunes 27 de abril
Bernardin Center Food Pantry Main Line, 671 S. Lewis Ave., Waukegan, IL 60085
9 a 12 hs.
Martes 28 de abril
Victory Christian International Ministries 10 Hemlock St., Park Forest , IL 60466
10 a 14 hs.
Martes 28 de abril
Calumet City Resources Inc. 768 Lincoln Ave, Calumet City, IL 60409
9:30 a 11:30 hs.
Martes 28 de abril
Casa Catalina Chicago 4537 S. Ashland Ave., Chicago, IL 60609
9:30 a 11:30 hs. y de 13 a 15 hs.
Martes 28 de abril
Mission of Our Lady of the Angels 3814 West Iowa Street, Chicago, IL 60651
8 a 10 hs.
Martes 28 de abril
St. Agatha 3147 W Douglas Blvd, Chicago, IL 60623
9 a 11 hs.
Martes 28 de abril
St. Aloysius 2300 W. Lemoyne St, Chicago, IL 60622
9 a 12 hs.
Martes 28 de abril
St. Francis Xavier Food Pantry 124 N Spring Avenue, La Grange, IL 60525
10 a 11:30 hs.
Martes 28 de abril
St. James 2907 S. Wabash Ave., Chicago, IL 60616
9 a 11 hs.
Martes 28 de abril
St. Moses the Black Parish 331 E. 71st Street, Chicago, IL 60619
5:30 a 7 hs.
Miércoles 29 de abril
Casa Catalina Chicago 4537 S. Ashland Ave., Chicago, IL 60609
13 a 17:30 hs.
Miércoles 29 de abril
St. Basil/Visitation 843 West Garfield (West doors), Chicago, IL 60621
8 a 11 hs.
Miércoles 29 de abril
St. James 2907 S. Wabash Ave., Chicago, IL 60616
9 a 11 hs.
Miércoles 29 de abril
St. Martin De Porres 5112 W Washington Blvd, Chicago, IL 60644
10 a 12 hs.
Miércoles 29 de abril
St. Moses the Black Parish 331 E. 71st Street, Chicago, IL 60619
10 a 12 hs.
Miércoles 29 de abril
St. Stanislaus Kostka 1351 W Evergreen Ave, Chicago, IL 60612
11:30 a 12:30 hs.
Jueves 30 de abril
Victory Christian International Ministries 10 Hemlock St., Park Forest , IL 60466
10 a 14 hs.
Jueves 30 de abril
Casa Catalina Chicago 4537 S. Ashland Ave., Chicago, IL 60609
9:30 a 11:30 hs. y de 13 a 15 hs.
Jueves 30 de abril
Faith Feeds 1585 N Rand Rd, Palatine, IL 60074
16 a 18 hs.
Jueves 30 de abril
St. Christopher 14641 Keeler Ave, Midlothian, IL 60445
10 a 12 hs.
Viernes 1° de mayo
Immaculate Conception 2745 West 44th Street, Chicago, IL 60632
16 a 18 hs.
Viernes 1° de mayo
Incarnation Church 2339 York St, Blue Island, IL 60406
9:15 a 11 hs.
Viernes 1° de mayo
Messiah & St. Bartholomew 8255 S Dante Ave, Chicago, IL 60619
8 a 10 hs.
Viernes 1° de mayo
St. Sabina 1120 W. 79th St., Chicago, IL 60620
9 a 15 hs.
Viernes 1° de mayo
Bernardin Center Food Pantry Main Line, 671 S. Lewis Ave., Waukegan, IL 60085
9 a 12 hs.
Más lugares para obtener despensas gratis en Chicago
La organización New Hope Community Food Pantry indica en su sitio web que las personas pueden obtener alimentos gratis una vez por mes al visitar el recinto erigido en 6125 W. Foster Ave, Chicago, IL 60630. Para ese fin, deben seguir una regla que funciona de la siguiente manera:
- Si el apellido empieza por A, B, C, D, E o F, la persona debe ir el primer martes del mes.
- Si el apellido empieza por G, H, I, J, K o L, la persona debe ir el segundo martes del mes.
- Si el apellido empieza por M, N, O, P, Q o R, la persona debe ir el tercer martes del mes.
- Si el apellido empieza por S, T, U, V, W, X, Y o Z, la persona debe ir el cuarto martes del mes.
En el caso de The Friendship Center, las personas pueden acercarse a 2711 W. Lawrence Ave. Chicago, IL 60625 los siguientes días:
|Día
|Dirección
|Horario
Lunes 27 de abril
The Friendship Center,2711 W. Lawrence Ave., Chicago, IL 60625
de 12 a 16 hs.
Martes 28 de abril
The Friendship Center,2711 W. Lawrence Ave., Chicago, IL 60625
de 15 a 19 hs.
Jueves 30 de abril
The Friendship Center,2711 W. Lawrence Ave., Chicago, IL 60625
de 12 a 16 hs.
Viernes 1° de mayo
The Friendship Center,2711 W. Lawrence Ave., Chicago, IL 60625
de 12 a 16 hs.
De acuerdo con el sitio web de la organización, cada hogar tiene un límite de dos visitas al mes.
Si bien no se requiere ninguna inscripción previa, quienes visiten la despensa por primera vez deberán proporcionar su información al voluntario de registro y recibirán una tarjeta del Greater Chicago Food Depository que podrán usar para las futuras visitas.
Requisitos para acceder a despensas y comedores gratuitos en Chicago
En general, las organizaciones operan dos modalidades distintas para ayudar a la comunidad con alimentos gratis. Por un lado, las despensas y distribuciones de comestibles entregan alimentos que las personas pueden llevar a sus hogares y preparar. Por otro lado, los comedores y programas de comidas calientes ofrecen platos listos para consumir en el lugar durante los horarios establecidos.
En el caso de las despensas comunitarias, estos espacios funcionan de manera similar a un mercado local. Los asistentes pueden ingresar, seleccionar los productos disponibles y recibir asistencia de voluntarios durante el proceso de retiro.
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