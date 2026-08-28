Es oficial para conductores: la nueva ley en Illinois que amplía el permiso de estacionamiento público

Una nueva ley permite que padres de menores de 18 años y tutores legales de personas con discapacidad que no pueden conducir accedan a permisos de estacionamiento exentos de parquímetro en Illinois. La Secretaría de Estado de la entidad también habilitó un programa piloto presencial en 14 oficinas para acelerar las solicitudes y renovaciones.

Quiénes pueden obtener el permiso de estacionamiento sin parquímetro en Illinois con la HB 4843

Antes de que entrara en vigor la nueva ley, la exención de las tarifas de los parquímetros estaba destinada principalmente a personas con discapacidad que conducían sus propios vehículos. Con el nuevo esquema, el beneficio alcanza también a determinados padres y tutores legales que realizan de manera habitual el traslado de personas que no pueden manejar.

Gracias a una legislación reciente, los padres y tutores legales de personas que no pueden conducir ahora pueden obtener placas que los eximen del pago de parquímetros Freepik

Los permisos permiten utilizar espacios públicos reservados para personas con discapacidad, incluidos lugares ubicados en centros comerciales, supermercados y otros establecimientos minoristas. Además, quienes reúnen las condiciones previstas quedan exceptuados del pago de los parquímetros públicos.

Otro beneficio es la eliminación de las restricciones de tiempo asociadas a los parquímetros. Esta excepción no se aplica cuando el espacio tiene establecido un límite máximo de estacionamiento de 30 minutos o menos.

La Secretaría de Estado, encabezada por Alexi Giannoulias, puso en marcha además una modalidad presencial para realizar estos trámites. La iniciativa busca evitar que los cuidadores deban depender exclusivamente del correo postal para obtener o renovar los permisos.

Los conductores designados como cuidadores elegibles bajo esta ley podrán estacionarse en espacios públicos reservados para personas con discapacidades Freepik

Las 14 oficinas de Illinois donde se puede tramitar el permiso de estacionamiento para personas con discapacidad

El programa piloto amplió la atención presencial a 14 oficinas de servicios al conductor distribuidas en distintas zonas de Illinois. Según la información oficial, la medida se suma al servicio que ya funcionaba en la sede principal de Springfield.

Las oficinas incorporadas son:

Chicago

Chicago Norte

Chicago Sur

Chicago Oeste

LaSalle

Robinson

Rockford

Champaign

Carbondale

Peoria

Quincy

Moline

Macomb

Granite City

En estos centros se pueden gestionar solicitudes y renovaciones de permisos permanentes y de aquellos que cuentan con exención de parquímetro. Las nuevas alternativas funcionan sin necesidad de cita previa.

“Esta legislación supone un alivio significativo para los cuidadores, al tiempo que facilita a los residentes de Illinois que cumplan los requisitos la obtención de las placas de aparcamiento que necesitan”, aseguró Giannoulias. “Es un paso más hacia la prestación de servicios más accesibles y centrados en el usuario en todo nuestro estado”, agregó.

El programa del sobre azul para las licencias de conducir en Illinois

Qué requisitos y documentos exige Illinois para solicitar el permiso de estacionamiento

El trámite requiere una certificación médica firmada por un profesional autorizado. El documento debe acreditar que la persona beneficiaria presenta una condición permanente y que reúne los criterios físicos establecidos para acceder al permiso con exención de tarifas de parquímetro.

También se debe proporcionar información que permita identificar a la persona con discapacidad. La solicitud puede incluir su número de licencia de conducir de Illinois o de tarjeta personal estatal. En caso de no contar con esos documentos, también pueden utilizarse determinados números de identificación emitidos por las Fuerzas Armadas de EE.UU. o correspondientes a Medicare o Medicaid.

Los cuidadores que soliciten el beneficio deben demostrar además su vínculo con esa persona. La normativa contempla a los padres o madres de menores de 18 años con discapacidad que no pueden conducir y a los tutores legales de personas con discapacidad incapaces de manejar.

La Secretaría de Estado señaló que la ampliación forma parte de un conjunto de cambios orientados a modificar los servicios relacionados con el tránsito y facilitar el acceso a prestaciones para residentes con discapacidad. La nueva ley modifica así las condiciones bajo las cuales los cuidadores pueden utilizar los beneficios de estacionamiento vinculados a estos permisos.

En caso de necesitar un reemplazo por pérdida, robo o destrucción, existe una tarifa de US$10. Ese importe puede quedar exento para quienes reciben determinados beneficios contemplados por la legislación estatal sobre alivio del impuesto a la propiedad para personas con discapacidad y adultos mayores.