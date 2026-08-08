Qué significa la leyenda “Deaf/Hard of Hearing” en la licencia de conducir de Texas y quién puede pedirla

El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS, por sus siglas en inglés) actualizó las licencias de conducir y tarjetas de identificación del estado bajo el programa Texas Driving with Disability. A partir de ahora, los permisos de ciertos residentes podrán llevar la marca “Deaf/Hard of Hearing”, con el fin de mejorar la seguridad y la comunicación entre la policía y las personas con discapacidad.

Licencia de conducir en Texas: qué significa “Deaf/Hard of Hearing” y quién puede pedir esta marca

En mayo, el DPS anunció las nuevas políticas que entraron en vigor como parte de la iniciativa estatal. De este modo, quienes participen voluntariamente en el Programa de Conducción para Personas con Discapacidad de Texas tendrán la opción de agregar la marca “Communication Impediment” o la nueva alternativa de “Deaf/Hard of Hearing” al anverso de su permiso de conducir o tarjeta de identificación estatal.

Con las actualizaciones del DPS de Texas, las personas pueden obtener la marca “Deaf/Hard of Hearing” visible en el anverso de su permiso de conducir o tarjeta de identificación estatal Imagen ilustrativa generada con IA

Anteriormente, según remarcaron las autoridades en un comunicado, solo estaba disponible la opción de “Communication Impediment”.

Los indicadores tienen el objetivo de permitir a los texanos que cumplan los requisitos indicar en su licencia o identificación que tienen una discapacidad que pueda dificultar su comunicación con un agente del orden público. Asimismo, el gobierno apunta a reducir los malentendidos y mejorar los resultados de seguridad pública para los residentes con condiciones que dificulten el habla o la audición.

Cómo solicitar la marca “Deaf/Hard of Hearing” en la licencia de Texas

Para participar en el programa, los clientes deben presentar el Formulario DL-101 de Declaración del Médico/Psiquiatra, firmado por su proveedor de atención médica, junto con la demás documentación estándar que el departamento requiere para los trámites pertinentes, en una cita presencial en una oficina del DPS.

El objetivo de la medida del DPS de Texas es mejorar la comunicación entre los agentes de policía y las personas con dificultades en el habla o la audición DPS

Los residentes pueden agendar un turno en su oficina local de licencias de conducir en línea. Además, es necesario que presenten uno de los siguientes:

Una prueba de identidad : licencia de conducir o tarjeta de identificación estatal que no haya expirado hace más de dos años; pasaporte estadounidense válido y vigente; certificado de ciudadanía estadounidense o certificado de naturalización; documento vigente del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) o del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés), entre otros posibles.

: licencia de conducir o tarjeta de identificación estatal que no haya expirado hace más de dos años; pasaporte estadounidense válido y vigente; certificado de ciudadanía estadounidense o certificado de naturalización; documento vigente del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) o del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés), entre otros posibles. Dos documentos de identidad secundarios : original o copia certificada de un certificado de nacimiento emitido por una Oficina Estatal de Estadísticas Vitales, entre otros.

: original o copia certificada de un certificado de nacimiento emitido por una Oficina Estatal de Estadísticas Vitales, entre otros. Uno de identidad secundarios y dos complementarios: tarjeta de la seguridad social (solo física); Formulario W-2 o 1099; licencia de conducir o documento de identidad emitido por otro estado, territorio de EE. UU., el Distrito de Columbia o provincia canadiense, entre otros.

Los pasos a seguir para obtener la licencia de conducir en Texas

Qué es el Programa de Conducción para Personas con Discapacidad de Texas

En el Estado de la Estrella Solitaria, esta iniciativa se centra en mejorar la interacción entre las fuerzas del orden y los conductores con discapacidad que requieren habilidades de comunicación especiales, según informa su página web oficial. Los residentes pueden aplicar si pertenecen a las siguientes categorías.

Grupo 1: autismo; lesión cerebral; parálisis cerebral; trastornos del habla y del lenguaje (incluidos mutismo, tartamudeo, retraso del habla, afasia y disfonía espasmódica); trastorno por estrés postraumático; síndrome de Down; discapacidad intelectual leve; y enfermedad de Parkinson.

Grupo 2: personas sordas o con dificultades auditivas.

A partir del 1° de septiembre de 2023, las escuelas públicas de Texas deben proporcionar información sobre el programa para conductores con discapacidad a los estudiantes que: