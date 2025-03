Illinois abre su primera ubicación Real ID en el centro de Chicago: todo lo que se necesita saber

A partir del 7 de mayo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) exigirá la presentación la Real ID para abordar vuelos dentro del país norteamericano y entrar a edificios gubernamentales. Dado que la fecha límite para solicitarla está cada vez más cerca, la demanda del nuevo documento de identificación es cada vez mayor en Illinois. Ante esto, el estado abre su primera ubicación exclusiva para realizar el trámite en el centro de Chicago.

Real ID en Illinois

La Real ID es un sello colocado en todos los documentos de identificación emitidos por el estado . En un principio, la fecha límite para tramitarla fue en octubre de 2020. Sin embargo, debido a los efectos de la pandemia de COVID-19 , se postergó en reiteradas ocasiones.

. En un principio, la fecha límite para tramitarla fue en octubre de 2020. Sin embargo, debido a los efectos de la , se postergó en reiteradas ocasiones. De acuerdo con CBS New s , en el mes de febrero, solo alrededor del 30% de la población de Illinois contaba con una Real ID. No obstante, mientras la fecha límite para conseguirla se acerca, cada vez más residentes se interesan en obtenerla, por lo que el Secretario de Estado, Alexi Giannoulias, anunció la apertura de un Supercentro Real ID.

La Real ID es un sello colocado en todos los documentos de identificación emitidos por el estado (Illinois Secretary of State) Illinois Secretary of State

Dónde está el Supercentro Real ID de Illinois

Según FOX 32 , el nuevo centro de Illinois presenta 30 mostradores de servicio individuales y tiene la capacidad de procesar alrededor de 2500 Real ID por día. La instalación está ubicada en el antiguo lugar de votación de la Junta Electoral, entre las calles Clark y Lake, y sus horarios de atención son de 7.30 a 17.00 horas, de lunes a viernes, y no se necesita una cita previa para asistir.

El sábado pasado se procesaron 10 mil solicitudes de Real ID en todo el estado. Al respecto, Alexi Giannoulias comentó: “Debido a que la gente ha esperado hasta ahora para obtener su Real ID en cantidades récord, esto representa un desafío para todos nuestros sistemas. También lo representa para quienes desean renovar su licencia de conducir o hacerse el examen de la vista. El sistema está bajo presión”.

Por otro lado, el Secretario de Estado señaló que muchos de los solicitantes en realidad no tienen por qué contar con la Real ID, por lo que es importante verificar si de verdad se requiere realizar el trámite antes de acercarse al centro. “La gente acude a nuestras instalaciones a toda prisa para obtener una Real ID porque temen necesitarla como identificación, no poder conducir, ser deportados, no poder votar; todo lo cual es falso”.

Los estadounidenses deberán cumplir con los requisitos de la Real ID para volar alrededor del país norteamericano y acceder a ciertas instalaciones federales (iStock) iStock

Cómo saber si se necesita una Real ID

Según el sitio oficial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), los estadounidenses deberán cumplir con los requisitos de la Real ID para volar alrededor del país norteamericano y acceder a ciertas instalaciones federales. Pese a esto, también podrán hacerlo si presentan pasaportes válidos o tarjetas Global Entry.

Para aquellos que tengan vuelos programados para después del 7 de mayo, se requiere solicitar el documento al menos 30 días antes de viajar. Ante esta situación, no se aceptarán licencias de conducir temporales ni identificaciones estatales.

Por último, la Real ID no es obligatoria para los menores de 18 años que viajen dentro de Estados Unidos con un acompañante, aunque este último sí deberá presentarla.

Cuáles son los requisitos para tramitar la Real ID en Illinois

Tal como indica NBC Chicago , el trámite de la Real ID en Illinois tiene un costo de US$30, al igual que una licencia de conducir o tarjeta de identificación regular del estado, y se deberán presentar los siguientes documentos:

Comprobante de identidad y ciudadanía estadounidense o estatus legal: se acepta un acta de nacimiento estadounidense original o una copia certificada; pasaporte o tarjeta de pasaporte estadounidense; Documento de Autorización de Empleo (Formulario I-766); Tarjeta de Residente Permanente (Formulario I-551); o un pasaporte extranjero vigente con visa adherida y Formulario I-94 aprobado.

se acepta un acta de nacimiento estadounidense original o una copia certificada; pasaporte o tarjeta de pasaporte estadounidense; Documento de Autorización de Empleo (Formulario I-766); Tarjeta de Residente Permanente (Formulario I-551); o un pasaporte extranjero vigente con visa adherida y Formulario I-94 aprobado. Comprobante de número de Seguro Social (SSN): se acepta una tarjeta de Seguro Social; formulario W-2; talón de pago o recibo de depósito electrónico impreso con nombre y número de Seguro Social completo; formulario SSA-1099; o formulario no SSA-1099.

se acepta una tarjeta de Seguro Social; formulario W-2; talón de pago o recibo de depósito electrónico impreso con nombre y número de Seguro Social completo; formulario SSA-1099; o formulario no SSA-1099. Dos comprobantes de residencia: se aceptan facturas de servicios públicos, contratos de alquiler, hipotecas o documentos médicos.

se aceptan facturas de servicios públicos, contratos de alquiler, hipotecas o documentos médicos. Comprobante de firma: se aceptan tarjetas de crédito o débito; cheque cancelado o licencia de conducir/identificación vigente de Illinois.