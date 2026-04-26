Cómo impactó el aumento del salario mínimo para trabajadores de restaurantes en California, según un informe

La oficina del gobernador de California, Gavin Newsom, compartió recientemente un informe en el que resaltó el impacto del aumento del salario mínimo para trabajadores de restaurantes. Según los datos oficiales, la medida ayudó a mejorar las condiciones laborales y los ingresos de más de 730 mil empleados en todo el estado y no generó efectos negativos significativos.

Qué dice el estudio de UC Berkeley sobre el salario mínimo de US$20 en California

Un nuevo estudio del Centro de Dinámica Salarial y Laboral de la UC Berkeley, publicado este mes, reveló que la política aumentó significativamente el salario de los trabajadores sin impacto en los empleos.

Si bien provocó un aumento de costos, los autores sostienen que fue mínimo: unos seis centavos por una hamburguesa de 4 dólares.

El gobernador Gavin Newsom resaltó el impacto del aumento del salario mínimo para trabajadores de restaurantes de comida rápida y sostuvo que "también fortalece la economía estatal"

“Este estudio reafirma que nuestro compromiso con salarios justos para los trabajadores de comida rápida no solo beneficia a las familias trabajadoras, sino que también fortalece nuestra economía”, sostuvo Newsom mediante un comunicado de prensa.

En esa línea, agregó que la economía del Estado Dorado prospera porque se realizan inversiones “en la gente, se prioriza la sostenibilidad y se apuesta al poder de la innovación”.

La medida entró en vigor el 1° de abril de 2024, cuando California implementó un salario mínimo de US$20 por hora para los trabajadores de grandes cadenas de restaurantes de comida rápida y bares de refrigerios y bebidas no alcohólicas. El nuevo estándar corresponde al 69% de los ingresos medios estatales a tiempo completo.

Los datos clave del informe sobre salarios en cadenas de comida rápida de California

De acuerdo con la oficina de Newsom, los datos más importantes recopilados en el informe consisten en:

El aumento del salario mínimo en California incrementó los ingresos de los trabajadores de comida rápida cubiertos por la ley en un promedio del 11% y no redujo el empleo .

cubiertos por la ley y . El precio de la comida rápida subió solo un 1,5% , lo que equivale a unos seis centavos por una hamburguesa de US$4.

, lo que equivale a unos seis centavos por una hamburguesa de US$4. Las empresas lograron absorber los costos a través de sus márgenes de ganancia. Además, los empleadores reportaron una mejor retención de empleados y la capacidad de atraer trabajadores más calificados.

La medida incrementó los ingresos de los trabajadores de comida rápida cubiertos por la ley en un promedio del 11% Freepik

Para llegar a estas conclusiones, los investigadores Michael Reich y Denis Sosinskiy utilizaron métodos de estudio de eventos de diferencia en diferencias (“differencein-differences”) y triple diferencia.

El análisis se basó en datos granulares de nóminas de Square, ofertas de trabajo de Glassdoor, datos de movilidad de Advan y precios recopilados de más de 2000 restaurantes en California.

Gavin Newsom celebró el crecimiento económico de California que superó a potencias asiáticas

Qué trabajadores reciben el salario mínimo de US$20 en California y quiénes quedan alcanzados

El Departamento de Relaciones Industriales (DIR, por sus siglas en inglés) señala en su sitio web oficial que, para ser considerado un restaurante de comida rápida, el establecimiento debe cumplir con todos los siguientes criterios:

Ofrecer servicio de mesa limitado o nulo, en el que los clientes piden comida o bebida y pagan por ella antes de consumirla.

Formar parte de una cadena de al menos 60 establecimientos en todo EE.UU. Los locales comerciales externos (ubicados geográficamente lejos del restaurante), donde los empleados realizan tareas administrativas, de almacén o de preparación de alimentos, no se contabilizan para el total.

Dedicarse principalmente a la venta de alimentos y bebidas para consumo inmediato.

De este modo, todos los empleados que trabajen para un comercio que cumpla con estos requisitos deben recibir el sueldo de US$20 como mínimo. A diferencia de otros establecimientos gastronómicos, en los locales de comida rápida el empleador no puede utilizar las propinas como crédito para cumplir con su obligación de pagar el salario por hora.

Junto con el incremento del sueldo base, la ley AB 1228 creó el Consejo de Comida Rápida. Este panel está integrado por representantes designados de la industria de restaurantes de comida rápida, franquiciados o propietarios de restaurantes, empleados de restaurantes de comida rápida, defensores de los empleados de restaurantes de comida rápida y un miembro independiente del público.

De acuerdo con el DIR, el Consejo de Comida Rápida se reúne periódicamente para desarrollar nuevos estándares mínimos de empleo específicos para la industria. Los estándares podrían incluir futuros aumentos del salario mínimo, así como horarios y condiciones laborales para “garantizar y mantener la salud, la seguridad y el bienestar de los trabajadores de restaurantes de comida rápida, y proporcionarles el sustento necesario para una vida digna”.