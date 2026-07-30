Illinois llevará el DMV a la Feria Estatal: qué trámites podrán hacerse y fechas confirmadas

El secretario de Estado de Illinois, Alexi Giannoulias, anunció que el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) instalará una oficina temporal durante la Feria Estatal del estado. Entre el 13 y el 23 de agosto, los asistentes podrán realizar distintos trámites vinculados con licencias de conducir, identificaciones estatales y registros vehiculares en el puesto de la Secretaría de Estado.

Qué trámites del DMV podrán hacerse en la Feria Estatal de Illinois

Según informó la Secretaría de Estado de Illinois en un comunicado oficial, el espacio permitirá completar algunos de los procedimientos más solicitados por los conductores.

Entre ellos se encuentran:

Solicitar una REAL ID.

Tramitar una licencia de conducir o una tarjeta de identificación estatal.

Renovar la licencia de conducir.

Renovar la tarjeta de identificación estatal.

Cambiar una Licencia de Conducir para Visitantes Temporales (TVDL, por sus siglas en inglés) por una licencia estándar.

Renovar el registro del vehículo.

Solicitar una credencial de estacionamiento para personas con discapacidad.

Inscribirse en el Registro de Donantes de Órganos y Tejidos de Illinois.

Las autoridades recomendaron consultar con anticipación la documentación necesaria para cada gestión a fin de agilizar la atención durante el evento.

Cuándo funcionará la oficina temporal del DMV

El puesto de atención estará ubicado sobre Brian Raney Avenue, cerca de la esquina sudeste del predio ferial de Springfield. Atenderá todos los días entre el 13 y el 23 de agosto, de 10 a 20 horas.

El 23 de agosto, última jornada de la feria, el servicio finalizará a las 16 horas. La iniciativa busca facilitar el acceso a estos trámites sin necesidad de concurrir posteriormente a una oficina permanente.

Las autoridades recomendaron consultar con anticipación la documentación necesaria para cada gestión Captura de pantalla Google Maps - Captura de pantalla Google Maps

Qué otras actividades ofrecerá la Secretaría de Estado

De acuerdo con WandTV, además de las gestiones vinculadas con licencias e identificaciones, la dependencia instalará espacios con otras propuestas para los visitantes.

Especialistas del Departamento de Archivos realizarán búsquedas genealógicas gratuitas para quienes deseen conocer información sobre sus antepasados. También habrá personal del Departamento de Servicios Empresariales para asesorar a quienes quieran iniciar un negocio, presentar documentación comercial o consultar datos de empresas registradas en el estado.

Para las familias se habilitarán espacios recreativos con canastas de básquet Pop-a-Shot, estaciones de dibujo y actividades para niños.

Autores invitados y entrega gratuita de libros en Illinois

La oficina temporal también será sede del programa Illinois Reads 2026, que reunirá a escritores del estado entre el 14 y el 23 de agosto.

además de las gestiones vinculadas con licencias e identificaciones, la dependencia instalará espacios con otras propuestas para los visitantes (Pexels/Andy Barbour)

Durante esas jornadas participarán Jeffrey Brown, Kate Hannigan, Gene Ha, Dana Miroballi, Nicole M. Hewitt, Chelsea Tornetto, Jacob Grant, Jessie Ann Foley, Lisa Maggiore, Kristin Nilsen, Zach Von Zonk, Juleesa Espinoza, Verónica Castillo y Betsy Bird, quienes leerán fragmentos de sus obras, firmarán ejemplares y conversarán con el público.

Además, en cada presentación se entregarán 100 libros gratuitos hasta agotar existencias. La Secretaría de Estado informó que el cronograma de actividades y los requisitos para cada trámite estarán disponibles durante toda la feria, con el objetivo de que los visitantes puedan planificar su recorrido y aprovechar tanto los servicios administrativos como las propuestas culturales.