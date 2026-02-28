DMV de Illinois: cómo prepararse para el examen de manejo en español

El examen escrito para obtener la licencia de conducir es el filtro principal del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) de Illinois. En esta entidad, los migrantes, sin importar su estatus, pueden obtener el permiso de manejo si completan adecuadamente el proceso.

Cómo prepararse para el examen de manejo en Illinois

El DMV de Illinois aplica un examen con preguntas basadas en las señales y normas de tráfico más importantes, basadas en información del Manual del Conductor, cuya edición en español puede ser estudiada por los solicitantes que no son angloparlantes.

Los migrantes pueden estudiar el Manual del Conductor de Illinois en español antes de presentar el examen escrito ante el DMV (Archivo) Facebook Illinois Secretary of State

El proceso para solicitar una licencia de conducir también consiste en someterse a un examen de la vista y a una prueba práctica de manejo; sin embargo, acreditar el test escrito es el principal filtro antes de ir a carretera.

Las autoridades precisan que se tiene derecho a tres intentos para aprobar cada uno de los exámenes en un plazo de un año a partir de la fecha de pago de la tarifa de la solicitud.

La preparación para la prueba escrita básica exige que el solicitante demuestre lo siguiente:

Puede identificar las señales de tránsito por forma, color o símbolo.

Identifica los semáforos y marcas en el pavimento.

Tiene conocimiento sobre las leyes de tránsito.

Conoce las normas de seguridad, la prevención de accidentes y el equipamiento del vehículo.

El examen de conducir de Illinois consiste en preguntas basadas en señalamientos y leyes de tránsito estatales (Pexels/Andy Barbour)

Mientras se aplica el examen escrito, está prohibido tener un libro abierto a la vista del solicitante, que este mire constantemente a su alrededor o que consulte su teléfono celular mientras presenta la prueba, por ser consideradas actividades sospechosas de trampa.

Dentro de las preguntas sobre las leyes de tránsito se pueden incluir temas como:

¿Cuáles son las respuestas apropiadas al ser detenido por oficiales de seguridad?

Leyes sobre los cinturones de seguridad.

¿Cuáles son los límites de velocidad?

Señalización, uso de carriles, paradas especiales, giros, rotondas y glorietas, entre otros.

Normas sobre la conducción bajo la influencia de alcohol y otras sustancias.

Cómo solicitar una licencia de conducir en Illinois para migrantes

Los no ciudadanos estadounidenses que residen en “The Prairie State” pueden obtener una licencia de conducir estándar, incluso si son indocumentados, de acuerdo con el DMV.

Para ser elegible en este proceso, el solicitante debe contar con alguno de los siguientes documentos:

Tarjeta de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés)

Documentos de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA o Dreamers)

Tarjeta de Residente Permanente Legal (LPR, por sus siglas en inglés) o Green Card

Ser estudiantes internacionales y dependientes con visas F1/F2 autorizados

Licencia para trabajar (OPT o Post-OPT) y con número de seguro social (SSN)

Aunque el DMV indica que los requisitos pueden variar, los inmigrantes indocumentados y legales que no cuentan con número de seguro social (SSN, por sus siglas en inglés) sí son elegibles para tramitar la licencia de conducir estándar.

Los solicitantes deben acudir a las oficinas del DMV en Illinois para obtener una licencia estándar de conducir (Archivo) Facebook Illinois Secretary of State

Para completar el trámite, el solicitante debe acudir personalmente a las oficinas del DMV tras haber obtenido una cita previa y necesitará los siguientes documentos:

Un pasaporte o tarjeta consular vigente o vencido (hasta dos años de uno de los cinco países aprobados) para verificar su nombre, fecha de nacimiento y firma.

Prueba de que tiene seguro de auto.

Documento que acredite que actualmente vive en Illinois.

Comprobar que ha vivido en Illinois durante al menos un año.

Cubrir la tarifa de US$30

Presentar el examen de la vista, el test escrito y la prueba práctica de conducción.

Los países aprobados para los que se permite presentar el pasaporte o tarjeta consular vigente o vencida son México, Guatemala, Colombia, Ecuador y Brasil.