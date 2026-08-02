Illinois recupera más de US$110.000 para trabajadores de la construcción: sus jefes habían violado la ley de salarios

Una investigación sobre un proyecto de energía solar en Illinois terminó con la recuperación de más de US$110 mil tras comprobarse que decenas de empleados habían recibido una remuneración inferior a la establecida por la legislación estatal. La resolución obligó a la empresa a pagar salarios atrasados y una sanción al organismo estatal. Pero además, volvió a poner el foco sobre el cumplimiento de la normativa que regula las obras públicas y protege la competencia entre contratistas.

Illinois recuperó casi US$92.000 para 27 trabajadores de una obra solar

El Departamento de Trabajo de Illinois (IDOL, por sus siglas en inglés) anunció que recuperó más de US$110 mil como resultado de una investigación realizada en un proyecto de energía solar ubicado en el condado de Winnebago, cerca de Rockford.

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La pesquisa determinó que la empresa Premise, Inc. incumplió la obligación de pagar el salario prevaleciente a los obreros y electricistas que participaron en la obra. Según informó el organismo en un comunicado oficial, la investigación concluyó que 27 trabajadores fueron remunerados por debajo de las tarifas exigidas por la legislación estatal para ese tipo de proyectos financiados con fondos públicos.

Como consecuencia, la compañía debió desembolsar US$91.991,60 en salarios atrasados para compensar a los empleados perjudicados y, además, pagar US$18.398,32 en sanciones legales al Departamento de Trabajo de Illinois.

La directora del Departamento de Trabajo de Illinois, Jane Flanagan, destacó la importancia de hacer cumplir la normativa y afirmó: “Los trabajadores de proyectos de construcción financiados con fondos públicos merecen cada dólar que han ganado conforme a la ley de Illinois. La Ley de Salario Prevaleciente garantiza que los contratistas compitan de manera justa mientras protege a los trabajadores de recibir pagos inferiores a los que les corresponden. El IDOL continuará investigando las infracciones y responsabilizando a los empleadores cuando no cumplan con sus obligaciones legales”.

Cómo funciona la Ley de Salario Prevaleciente de Illinois

La Ley de Salario Prevaleciente de Illinois establece que todos los contratistas y subcontratistas que realizan trabajos en proyectos de obras públicas deben pagar a los obreros, trabajadores y mecánicos una remuneración mínima determinada según el oficio desempeñado y el condado donde se desarrolla la obra.

La normativa de Illinois obliga a pagar tarifas mínimas específicas por oficio y condado en cualquier obra pública o financiada con fondos estatales Freepik - Freepik

De acuerdo con el Departamento de Trabajo de Illinois, la legislación fija tanto el salario en efectivo por hora como el valor correspondiente a beneficios laborales. El objetivo es garantizar una compensación justa para quienes participan en proyectos públicos, mantener condiciones equitativas de competencia entre las empresas constructoras y favorecer el desarrollo económico de las comunidades donde se ejecutan las obras.

La normativa alcanza a los trabajos de construcción, demolición y mantenimiento de obras públicas, así como a tareas de mantenimiento. También comprende todas las obras fijas financiadas total o parcialmente con fondos públicos, entre las que se incluyen aquellas sostenidas mediante subvenciones, préstamos, bonos u otros recursos aportados por el Estado o por cualquiera de sus subdivisiones políticas.

Incluso cuando una obra no esté destinada al uso público, puede quedar alcanzada por la legislación si reúne esas condiciones de financiamiento. Otro aspecto importante es que la tarifa salarial no es uniforme en todo el estado. El monto depende del condado donde se realiza el trabajo y de la categoría laboral correspondiente.

Además, cuando las tarifas oficiales cambian durante la ejecución de una obra pública, los nuevos valores deben aplicarse tanto a los proyectos en marcha como a los futuros, y el organismo público responsable tiene la obligación de comunicar esas actualizaciones al contratista.

Qué registros y nóminas deben presentar los contratistas en Illinois

La legislación impone una serie de responsabilidades administrativas a las empresas que participan en obras públicas. Entre ellas figura la obligación de conservar durante al menos cinco años registros detallados de cada trabajador empleado en el proyecto.

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Esa documentación debe incluir información como:

Nombre e identificación del trabajador

Clasificación laboral

Salarios brutos y netos

Cantidad de horas trabajadas cada día

Horarios de inicio y finalización de la jornada

Tarifa salarial por hora

Horas extras y su remuneración

Beneficios complementarios correspondientes

Además, los contratistas y subcontratistas deben presentar mensualmente una nómina certificada ante el Departamento de Trabajo de Illinois mientras dure la ejecución del proyecto.

También están obligados a poner esa documentación a disposición del director del Departamento de Trabajo de Illinois cuando sea requerida para una inspección, con un preaviso de siete días hábiles.

La normativa aclara igualmente que el incumplimiento de estas obligaciones puede derivar en notificaciones de infracción y, si un contratista acumula dos notificaciones en un período de cinco años por no conservar o presentar los registros exigidos, puede quedar inhabilitado para participar en proyectos de obras públicas.