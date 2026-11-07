Illinois tiene plazo hasta diciembre: qué pasa con la ley de JB Pritzker sobre migración climática

Illinois deberá avanzar antes de fin de año con el primer informe previsto por su legislación sobre migración climática. La iniciativa busca determinar cómo los desplazamientos de población vinculados con incendios, inundaciones y otros desastres ambientales podrían modificar las necesidades del estado durante las próximas décadas.

Illinois posterga informes clave sobre migración climática hasta 2026 y 2027

La norma, firmada por el gobernador JB Pritzker, creó el Climate Displacement Task Force, un grupo de trabajo destinado a estudiar los movimientos migratorios relacionados con el cambio climático, tanto dentro de Estados Unidos como desde otros países.

La Asamblea General de Illinois aprobó el proyecto de ley SB 2980, el cual fue promulgado por el gobernador Pritzker, y extendió la entrega del primer informe al 31 de diciembre @JBPritzker

La puesta en funcionamiento, sin embargo, sufrió demoras. El organismo debía contar con 17 integrantes, pero los nombramientos no se realizaron dentro del calendario inicialmente establecido y las reuniones tampoco comenzaron como estaba previsto.

Ante los retrasos, la Asamblea General aprobó el proyecto SB 2980. Pritzker lo convirtió en ley el 24 de julio de 2026 mediante la Public Act 104-0652, que modificó el cronograma establecido originalmente para la aplicación de la legislación.

Con esta modificación, el primer informe deberá estar terminado el próximo 31 de diciembre. El documento tendrá que reunir investigaciones científicas y modelos internacionales para estimar la magnitud que podría alcanzar el desplazamiento climático en EE.UU. y países vecinos durante las próximas décadas.

El segundo reporte tendrá un plazo adicional. Su entrega quedó fijada para el 31 de diciembre de 2027 y deberá utilizar la información obtenida en el primer estudio para determinar qué cambios podrían necesitar las agencias estatales, la infraestructura y los servicios públicos con vistas a 2050.

“El gobernador Pritzker mantiene su compromiso de luchar contra el cambio climático y preparar a Illinois para sus impactos”, dijo Andrés Correa, portavoz del gobernador, en un comunicado enviado a WBEZ.

“Este trabajo es importante, y la administración seguirá colaborando con los legisladores, las agencias estatales y las partes interesadas para establecer un cronograma e impulsar el grupo de trabajo”, señaló.

Dada su ubicación geográfica interior y su acceso directo al 20% del agua dulce no congelada del planeta, Illinois busca prepararse para recibir a las personas desplazadas por los cambios climáticos Imagen creada con IA

Qué exige la ley de Illinois sobre desplazamiento climático

La legislación establece un marco para analizar las consecuencias que los movimientos de población provocados por desastres ambientales podrían generar sobre Illinois.

Entre los aspectos que deben estudiarse aparecen los recursos disponibles, la infraestructura y la capacidad de los servicios estatales para atender a una población que podría aumentar debido a estos desplazamientos.

El segundo informe deberá avanzar desde el diagnóstico hacia la planificación. El grupo deberá analizar sistemas de resiliencia, coordinación entre organismos públicos y modificaciones necesarias en programas y servicios para responder a posibles cambios demográficos.

La reforma también introdujo una obligación relacionada con el funcionamiento del grupo. Una vez designados sus primeros integrantes con derecho a voto, el Climate Displacement Task Force deberá reunirse al menos una vez por mes para desarrollar las tareas establecidas por la ley.

El presidente del Senado estatal, Don Harmon, indicó que presentaría la documentación necesaria para incorporar a la senadora Graciela Guzmán dentro del grupo. La legisladora había participado en la aprobación de la iniciativa y manifestó que no había recibido explicaciones claras sobre las demoras.

“Esto lleva dos años gestándose. Me siento honrada de formar parte del Grupo de Trabajo sobre Desplazamiento Climático y estoy lista para ponerme a trabajar”, indicó Guzmán a WBEZ.

“De lo único que habla la gente a mi alrededor es sobre los increíbles fenómenos meteorológicos que hemos tenido en nuestro estado. Esto demuestra claramente por qué este tipo de planificación es importante”, agregó.

Cómo Illinois busca prepararse para la migración climática hacia 2050

Guzmán presentó el proyecto en febrero de 2025 después de los incendios forestales que afectaron al sur de California y destruyeron viviendas y edificios. Ese contexto llevó a plantear qué ocurriría con las familias que debieran abandonar sus lugares de residencia debido a fenómenos ambientales.

Por ese motivo, la ley define los informes como la creación de sistemas adaptables y preventivos en tres sectores fundamentales: gobernanza, infraestructura y servicios sociales, diseñados para enfrentar proactivamente las presiones demográficas y ambientales con un plazo hasta 2050.

El plan se apoya en modelos de migración global que prevén que para 2050 al menos 44 millones de personas se verán desplazadas en el mundo por sequías, incendios e inundaciones. Dada su ubicación geográfica interior y su acceso directo al 20% del agua dulce no congelada del planeta, Illinois busca prepararse para recibir a parte de esta población.