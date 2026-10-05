La norma sobre la licencia de conducir y validez en Illinois con la que el ICE detiene inmigrantes en carreteras

Bajo la administración del presidente Donald Trump, el Departamento de Transporte (DOT, por sus siglas en inglés) comenzó a implementar una medida que limita quiénes pueden obtener o renovar una licencia comercial no domiciliada. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) utiliza esta herramienta para incrementar las detenciones de camioneros extranjeros en rutas de Illinois y otras partes de Estados Unidos.

Nueva regla de CDL: quiénes pueden obtener una licencia comercial en Illinois

Desde el 16 de marzo, solo pueden obtener o renovar una licencia comercial no domiciliada (CDL, por sus siglas en inglés) quienes tengan visas H-2A, H-2B o E-2, de acuerdo con la Federal Motor Carrier Safety Administration (Fmcsa, por sus siglas en inglés).

El ICE incrementó las detenciones de camioneros con CDL en rutas de Illinois y otras partes de Estados Unidos Freepik

De este modo, ya no es suficiente un permiso de trabajo (EAD, por sus siglas en inglés) como prueba de elegibilidad, sino que se exige pasaporte extranjero vigente y el formulario I-94 -o un Form I-797A como sustituto- correspondiente a esas categorías de visa.

Bajo esta normativa, solicitantes de asilo, asilados, refugiados y beneficiarios del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) quedaron fuera de la elegibilidad para este tipo de licencia.

En las estaciones de pesaje, áreas de descanso y centros de viaje de Illinois, los agentes del ICE solicitan documentos de identidad y verifican si la licencia comercial sigue vigente bajo los nuevos requisitos, según un informe de Telemundo.

Según datos del propio gobierno, en Highway Shield, más de 800 conductores o vehículos fueron retirados de circulación con esta estrategia. Del total de detenidos, 51 eran inmigrantes sin documentación para residir en el país norteamericano.

En esa línea, testigos y miembros del gremio denunciaron que los agentes irrumpen en las zonas donde los choferes estacionan para descansar o recargar combustible y abordan directamente las unidades.

“Nos están golpeando las puertas y bajando a los choferes, solamente porque no tienen papeles o porque no tienen la licencia válida”, describió uno de los conductores entrevistados por Telemundo, nacido en Estados Unidos.

La ofensiva no se limita exclusivamente a personas sin estatus migratorio regular en el Estado de las Praderas, sino que también se enfoca de manera específica en quienes no poseen una licencia considerada válida o en conductores que no hablan inglés.

Los testigos señalaron que los agentes del ICE irrumpen en las zonas donde los conductores estacionan para descansar o recargar combustible Fotomontaje realizado con IA

CDL para inmigrantes: qué cambia con la regla federal de la FMCSA

Al mismo tiempo en que suceden las detenciones, la administración Trump solicitó a una corte federal de apelaciones que mantenga una regla final emitida en febrero de 2026.

La normativa retomó con modificaciones una regulación interina de 2025 y podría dejar sin posibilidad de renovar sus licencias comerciales a gran parte de los cerca de 200 mil titulares de CDL no domiciliadas.

El litigio judicial podría determinar qué sucede con cientos de miles de conductores no ciudadanos cuyas licencias comerciales estatales, conocidas como CDL, fueron anuladas por la Fmcsa. La disputa llegó al Tribunal de Apelaciones del Circuito de D.C., que escuchó los argumentos orales el 15 de septiembre y aún debe resolver el caso.

Según la Fmcsa, existen problemas relacionados con la información disponible sobre el historial de conducción de los inmigrantes en sus países de origen y con el proceso para obtener permisos de trabajo.

Por su parte, los demandantes sostienen que la agencia se excedió en sus facultades al impedir que determinados conductores no ciudadanos renovaran sus licencias.

El arresto del ICE de un ciudadano estadounidense en Illinois

Highway Shield: cómo son los controles del ICE a camioneros en carreteras de EE.UU.

Mientras suceden los operativos en las rutas de Illinois, testigos grabaron en agosto más de una docena de videos que muestran con claridad cómo es el procedimiento de los controles. Las filmaciones, recopiladas por NBC News, reflejan el accionar policial.

Muchos de los videos fueron grabados en el marco de la operación denominada Highway Shield. En algunos de los registros fílmicos se observa a agentes que revisan a conductores, mientras que en otros aparecen hombres esposados junto a camiones o siendo trasladados hacia vehículos policiales.

En varios casos, los camioneros aseguraron que las autoridades les solicitan sus licencias, documentos de identidad y comprobantes relacionados con su situación migratoria.