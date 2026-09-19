Es oficial: nuevos requisitos para migrantes que tramiten su licencia de conducir desde este 20 de septiembre en Texas

El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS, por sus siglas en inglés) introdujo modificaciones para el trámite de la licencia de conducir que entran en vigor este domingo 20 de septiembre. Impacta en los solicitantes extranjeros que utilicen un pasaporte con visa estadounidense como documento de identidad y el requisito de verificarlo mediante el sistema federal SAVE.

Texas: qué cambia en septiembre para tramitar la licencia de conducir

Las modificaciones, anunciadas por el Texas Register mediante un documento oficial, entran en vigor este 20 de septiembre e impactan directamente en el trámite de la licencia de conducir, con el objetivo de alinear los estándares de seguridad estatales con los requisitos federales de la ley Real ID de 2005.

Bajo las recientes actualizaciones en Texas, los migrantes deben verificar su documentación mediante el programa federal SAVE Imagen ilustrativa generada con IA

Si bien los migrantes pueden presentar como documento válido de identificación un pasaporte extranjero con visa estadounidense vencida, es necesario que lo acompañen con un formulario I-94 vigente por un período determinado o un I-94 con vigencia por duración del estatus, acompañado de la documentación correspondiente.

Además, para que este pasaporte extranjero con visa vencida mantenga su validez, ahora debe ser verificado por las autoridades mediante el programa federal SAVE (Systematic Alien Verification for Entitlements).

La propuesta original de junio de 2026 pretendía eliminar esta posibilidad para los migrantes, pero el DPS dio marcha atrás tras recibir comentarios y una nueva orientación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

Por otro lado, para establecer la identidad en el proceso de solicitud del permiso para manejar en Texas, todo solicitante original debe acreditar su identidad mediante una de estas tres opciones: un documento primario; dos documentos secundarios; o un documento secundario acompañado de dos documentos de apoyo.

Los extranjeros deben presentar un formulario I-94 válido o con estatus de duración de estancia si utilizan su pasaporte con visa estadounidense vencida para el trámite de la licencia de conducir en Texas Imagen ilustrativa generada con IA

Licencia de conducir en Texas: qué documentos de identidad acepta el DPS

Bajo la nueva norma, los funcionarios del DPS de Texas aceptan tres categorías principales de documentación por parte de los solicitantes originales:

Identificación primaria

Licencia de conducir o tarjeta de identificación de Texas con foto (vencida por no más de dos años).

con foto (vencida por no más de dos años). Pasaporte de Estados Unidos vigente.

vigente. Certificado de ciudadanía o naturalización estadounidense con foto.

con foto. Documentos vigentes emitidos por el Uscis o una agencia federal migratoria sucesora, con fotografía y datos verificables.

o una agencia federal migratoria sucesora, con fotografía y datos verificables. Tarjeta de identificación militar de EE.UU. vigente (activo, reserva o retirado).

vigente (activo, reserva o retirado). Pasaporte extranjero con visa de EE.UU. (válida o vencida) y formulario I-94 no vencido (o con estatus de duración de estancia).

Identificación secundaria

Acta de nacimiento original o copia certificada de un estado, territorio de EE.UU. o el Distrito de Columbia.

de un estado, territorio de EE.UU. o el Distrito de Columbia. Certificado de nacimiento en el extranjero emitido por el Departamento de Estado de EE.UU.

emitido por el Departamento de Estado de EE.UU. Orden judicial original o copia certificada de cambio oficial de nombre y fecha de nacimiento.

Identificación de apoyo

Tarjeta del Seguro Social.

Registros escolares.

Póliza de seguro de al menos dos años de antigüedad.

Título de vehículo.

Certificado de matrimonio o sentencia de divorcio.

Tarjeta de registro de votante.

Documento consular.

Identificación de conducir/ID de otro estado o Canadá.

Los pasos a seguir para obtener la licencia de conducir en Texas

Por qué Texas modificó los requisitos para la licencia de conducir

De acuerdo con el DPS de Texas, la actualización del Título 37 del Código Administrativo de Texas corresponde al propósito de cumplir con la ley federal Real ID Act, aprobada por el Congreso de EE.UU. en 2005.

Esta ley establece estándares de seguridad más altos para las identificaciones y licencias de conducir, según el sitio web oficial del gobierno estadounidense.

Solamente los ciudadanos estadounidenses y los extranjeros que pueden comprobar su presencia legal en Estados Unidos pueden obtener el REAL ID.

La medida fue sancionada como respuesta a los atentados del 11 de septiembre para reforzar las medidas de seguridad nacional, explica la Universidad de Boston en un artículo.