La rutina de ejercicios del gobernador de Illinois: caminatas de varias millas, bicicleta y tenis

El gobernador de Illinois, JB Pritzker, compartió en una entrevista reciente detalles sobre la transformación física que le permitió perder 80 libras (36 kilogramos) a lo largo de más de dos años. En sus declaraciones, explicó en qué consiste su rutina de entrenamientos, compuesta por caminatas, sesiones en bicicleta y partidos de tenis, y defendió el uso de un medicamento GLP-1.

La rutina de ejercicios de JB Pritzker: caminatas, bicicleta y tenis

Dos años atrás, en la Convención Nacional Demócrata de 2024, en Chicago, Pritzker pronunció uno de los discursos más importantes de su carrera, pero al mirar hoy esas imágenes se asombra por su estado físico. En diálogo con Chicago Sun-Times, explicó que en los últimos dos años perdió 80 libras, y planea continuar con su tratamiento.

El gobernador de Illinois utiliza una bicicleta estática reclinada en su oficina durante los días de lluvia para mantenerse activo @JBPritzker

“No lo notaba hasta ahora, que he visto fotos o videos míos y, como he tenido algo de éxito, me miro al espejo, pienso en los videos y digo: ‘Vaya, es bastante diferencia’”, comentó.

En días despejados, Pritzker suele realizar caminatas matutinas de varias millas a lo largo del lago Michigan y en áreas como la playa de la calle 31 en el sur de Chicago, donde interactúa habitualmente con corredores y vecinos.

Además de sus paseos por el lago Michigan, durante los días de lluvia utiliza una bicicleta estática reclinada en su oficina. Cuando debe viajar por trabajo, aprovecha la cinta de correr, las elípticas y cualquier máquina disponible en los gimnasios de los hoteles.

En ese sentido, detalló también que practica senderismo con su hijo para realizar actividad física, y también juega al tenis con su hija.

Durante la etapa inicial de su descenso de peso, cuando los cambios en su figura comenzaron a ser notorios en sus trajes, Pritzker atribuía públicamente sus avances exclusivamente a esta disciplina física cotidiana, mientras mantenía el uso del fármaco como un asunto médico privado.

JB Pritzker reveló que cada mañana realiza caminatas matutinas de varias millas a lo largo del lago Michigan Captura de pantalla de video NBC Chicago

JB Pritzker: el diagnóstico de diabetes detrás de su pérdida de peso

La motivación de Pritzker para mantenerse activo y controlar su salud cardiovascular tiene, en principio, raíces familiares. Su padre murió de un ataque cardíaco a los 39 años, cuando el gobernador tenía solo siete años, y contaba con antecedentes de colesterol y presión arterial alta.

“Hay personas que lo tienen muy fácil toda su vida y nunca han tenido problemas con su peso. Y yo simplemente no soy esa persona”, señaló, y atribuyó su condición física previa a “malos genes”.

En ese sentido, reveló que el impulso definitivo para transformar sus hábitos surgió tras un diagnóstico de prediabetes que posteriormente derivó en diabetes tipo 2 a los 58 años, diagnóstico tras el cual comenzó a utilizar insulina.

“Me he hecho pruebas con regularidad, como hace la gente cuando va al médico. Tal vez lo hacía una vez al año y nunca tuve problemas. Es casi un milagro, de verdad... Si piensas en la cantidad de años con sobrepeso: sin problemas de glucosa, sin ningún otro problema”, explicó.

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JB Pritzker y los GLP-1: por qué comenzó a utilizar esta medicación

Para tratar su diabetes y mejorar su condición física, el gobernador comenzó a combinar el entrenamiento diario con la medicación GLP-1, algo que asegura que le cambió la vida y fue determinante para eliminar el “ruido de la comida” o la ansiedad constante por comer en exceso.

“La gente quiere etiquetar esto, pero siendo muy, muy honesto… puede que no estuviera tomando un GLP-1 si no hubiera entrado a la consulta del médico o recibido esa llamada", explicó al respecto. Luego, enfatizó el impacto que tuvo la toma de medicamentos en su vida diaria.

“Me siento mucho mejor que en mucho tiempo. Puedo hacer cosas que no hacía desde hace mucho. Así que, si se me presenta esta nueva oportunidad de recuperar la salud, en mi caso fue motivada por diagnóstico médico real… no creo que sea hacer trampa. Creo que es lo que necesito para tener éxito”, resaltó para concluir.