Keke Palmer, actriz y cantante de 33 años, revela por qué eligió pilates después de ser madre: “No se trata de tener abdominales”

Keke Palmer encontró en el pilates una forma de reconectarse con su cuerpo después de convertirse en madre. A los 33 años, la actriz, cantante y presentadora explicó qué busca con esta disciplina en Chicago y por qué su objetivo va más allá de una finalidad exclusivamente estética.

Keke Palmer y el pilates: por qué comenzó a practicarlo después de ser madre

Palmer comenzó a practicar pilates tras el nacimiento de su hijo en 2023, según publicó el Chicago Sun-Times. Con el tiempo, decidió llevar esa experiencia más allá de su práctica personal y utilizarla para ayudar a otras personas.

Keke Palmer comenzó Pilates después del nacimiento de su hijo en 2023 Instagram Keke Palmer

Ese proceso derivó en Practice by Palmer, una plataforma digital de bienestar que ofrece entrenamientos, mensajes de audio grabados y chats en vivo. Su propuesta combina la actividad física con el cuidado mental y la creación de comunidad.

La artista explicó que su enfoque no pasa por alcanzar un determinado aspecto físico. “Todos los cuerpos son hermosos”, afirmó durante una charla en el evento con la presentadora de ABC7 Val Warner. Luego definió qué representa la disciplina para ella: “El pilates se trata simplemente de tener movilidad. No se trata de tener abdominales marcados”.

Palmer agregó que la percepción cambia a medida que una persona se involucra con la práctica. “Lo último que te preocupa es tu apariencia. Lo que realmente te preocupa es cómo te sientes”, señaló.

Keke Palmer reúne a casi 250 personas en una clase de pilates en Chicago

La intérprete de Nope llevó su propuesta al segundo festival anual de ejercicio Move at the Shed, realizado el 13 de septiembre en el Salt Shed, donde dirigió una clase sobre colchonetas ante casi 250 participantes.

Natalie Dowdell, de 38 años y residente de Ravenswood, describió la actividad como “una buena combinación” entre la personalidad de la artista y una clase de ejercicio. “Es como una amiga de toda la vida”, sostuvo.

Jennifer Hill, instructora de pilates de 62 años, asistió para observar el estilo y la secuencia utilizada por Palmer. Destacó su capacidad para adaptar la actividad a un grupo numeroso con distintas necesidades: “Ella fue capaz de hacerlo”.

Practice by Palmer: qué busca Keke Palmer con su plataforma de bienestar

La creación de Practice by Palmer también se relaciona con un proceso personal de reconexión y prevención del agotamiento. La actriz contó que trabaja desde los 11 años y que durante parte de su trayectoria permaneció en un estado constante de supervivencia.

“Empecé muy joven”, recordó sobre una carrera que incluyó papeles en “Akeelah and the Bee” y “True Jackson VP”, y más adelante roles protagónicos en películas como “One of Them Days”.

Sus padres, que se conocieron mientras trabajaban en el ambiente teatral de Chicago, respaldaron sus aspiraciones profesionales. Palmer explicó, sin embargo, que desde temprana edad sintió la presión de contribuir al sostén de su familia.

“Gran parte de lo que hacía era ayudar a mi familia. Estábamos saliendo de la pobreza. La escasez da mucho miedo”, expresó. La ganadora del Emmy señaló que esa experiencia representó un trauma y que le tomó años comprender qué impulsaba su forma de trabajar.

Practice by Palmer: cómo creció la comunidad alrededor del proyecto de Keke Palmer

La mayoría de las asistentes eran mujeres de entre 20 y 39 años que seguían desde hacía años la carrera de la ganadora del premio Emmy. Keralynn Little, de 29 años y residente de River West, explicó que verla en pantalla durante su infancia había sido “fundamental”, debido a la escasa presencia de chicas negras en papeles protagónicos de películas.

El actual interés por el ejercicio reforzó esa identificación: “El hecho de que se haya aficionado al fitness me hace sentir como si estuviera creciendo con nosotras”, sostuvo Little.

Inés Herrera, de 26 años y residente de Lincoln Square, destacó que Palmer se muestra “auténticamente ella misma” y aseguró que quiso ocupar la primera fila de la clase por lo que representa la artista.

Mary McKeen, responsable de programación alternativa del Salt Shed, también destacó el mensaje de la actriz. “Keke se dedica a encontrar maneras de recordar cuidarse a uno mismo”, afirmó.