Oficial y confirmado: Illinois habilitará trámites del DMV en una oficina móvil del 13 al 23 de agosto

El secretario de Estado de Illinois, Alexi Giannoulias, anunció que las personas que necesiten realizar trámites con la oficina estatal encargada de los servicios para conductores y vehículos podrán completarlos desde el 13 al 23 de agosto en la carpa de la Oficina del Secretario de Estado. El evento se realizará en el marco de la Feria estatal, y permitirá solicitar un Real ID o renovar una licencia.

DMV de Illinois en la Feria Estatal: fechas, horarios y ubicación de la oficina móvil

Bajo el título “Evite un viaje al DMV visitando la tienda del Secretario de Estado en la feria estatal de Illinois”, la agencia publicó un comunicado a finales de julio en el que promociona la oficina móvil e los clientes podrán realizar diversas ges. Desde un único mostrador, los visitantes tendrán la opción de acceder a servicios vinculados tanto a las licencias de conducir como a los vehículos.

En lugar de ir a las instalaciones del DMV, los residentes de Illinois podrán completar varios de sus trámites durante la Feria Estatal del 13 al 23 de agosto Fotomontaje editado con IA

“La Feria del Estado de Illinois se trata de celebrar lo que hace especial a nuestro estado y estamos emocionados de llevar los servicios del Secretario de Estado directamente a miles de residentes mientras ya están disfrutando de una gran tradición familiar”, expresó Giannoulias.

En ese sentido, enfatizó el ahorro de tiempo que implica la oficina móvil para los solicitantes. “En lugar de hacer un viaje por separado al DMV, los visitantes pueden ocuparse de negocios esenciales, investigar la historia familiar o pasar tiempo con sus hijos leyendo a un autor”, señaló.

Para ahorrar tiempo, la administración estatal instó a los asistentes a consultar el sitio web antes de acudir a la feria para asegurarse de contar con los documentos requeridos para su transacción.

Durante la Feria Estatal de Illinois, las personas podrán solicitar o renovar una licencia de conducir Archivo

REAL ID y licencias en Illinois: todos los trámites disponibles en la carpa del DMV

Durante la Feria Estatal, quienes concurran tendrán la posibilidad de acceder a los siguientes servicios del DMV de Illinois:

Solicitar una Real ID, licencia de conducir o tarjeta de identificación estatal .

. Renovar una licencia de conducir o una tarjeta de identificación estatal.

Cambiar de un permiso de conducir para visitantes temporales (TVDL) a uno estándar .

(TVDL) a uno . Renovar el registro de vehículo .

. Solicitar un permiso, distintivo o cartel de estacionamiento para personas con discapacidad .

. Unirse al Registro de Donantes de Órganos/Tejidos de Illinois.

Además, los representantes del Departamento de Archivos del Secretario de Estado llevarán a cabo búsquedas genealógicas sin costo alguno. También habrá asistencia para quienes quieran iniciar un negocio, archivar documentos o buscar un comercio existente por parte de miembros del Departamento de Servicios Empresariales.

Ubicada sobre Brian Raney Avenue, cerca de la esquina sureste del predio ferial, la carpa estará abierta todos los días del 13 al 23 de agosto de 10 a 20 hs. La oficina cerrará a las 16 hs la última jornada de la feria.

Feria Estatal de Illinois 2026: autores invitados, libros gratuitos y actividades familiares

Además de completar trámites relacionados con la licencia de conducir, las familias podrán disfrutar de los arcos de baloncesto Pop-a-Shot, una estación de colorear y apariciones de autores de Illinois, que leerán sus libros en voz alta y firmarán copias durante horarios seleccionados durante toda la feria, según informaron las autoridades.

Se entregarán cien libros de cada escritor durante las apariciones programadas. Entre los participantes destacados se encuentran los siguientes: