Illinois pide usar la técnica “Dutch Reach” para evitar accidentes con el auto: qué dice la ley

El Secretario de Estado de Illinois, Alexi Giannoulias, anunció una campaña de concientización, denominada “Dutch Reach”, con el objetivo principal de prevenir accidentes. La técnica permite a los conductores salir del vehículo de forma segura para evitar colisiones con peatones, ciclistas y otros usuarios de la vía pública.

Cómo es la técnica que el estado promueve para evitar choques y cumplir la ley en Illinois

Giannoulias publicó un mensaje en el que promovió la técnica conocida como Dutch Reach. “Extiende la mano derecha para salvar vidas. El Dutch Reach usa tu mano lejana para abrir la puerta del coche, obligándote a girar y verificar la presencia de ciclistas que vienen en sentido contrario”, escribió el funcionario.

La técnica impulsada en Chicago lleva a los conductores a mirar por encima de su hombro antes de abrir la puerta de su vehículo Freepik

De acuerdo con un comunicado oficial del gobierno, el Dutch Reach hace que la persona gire naturalmente el cuerpo y mire por encima de su hombro. De esta manera, la maniobra ayuda a detectar a ciclistas, motos, personas en patinetes o peatones que se acercan al vehículo justo antes de abrir la puerta.

La técnica difundida en Illinois para evitar colisiones

La ley de Illinois para evitar colisiones en la vía pública y “dooring”

La difusión de la técnica forma parte de una campaña de concientización más grande en Illinois. En 2018, los legisladores estatales aprobaron una ley que lo convirtió en el segundo estado del país en incluir directrices sobre esta práctica en su Código de Tránsito.

Asimismo, el mensaje remarcó que la legislación de Illinois exige a los conductores y pasajeros que se aseguren de que es seguro abrir la puerta de un vehículo en medio del tránsito en movimiento. También exhorta a las personas a que al hacerlo no se interfiera con otros usuarios de la vía pública.

Las autoridades de Chicago impulsan a los conductores a usar la técnica para prevenir accidentes con ciclistas, peatones y otros usuarios de la vía pública Freepik

Según el comunicado, el “dooring” se produce cuando un conductor o pasajero abre la puerta del vehículo en la trayectoria de un ciclista u otro usuario de la vía pública.

Dado que los ciclistas suelen tener poco tiempo para reaccionar, las lesiones resultantes pueden ser graves. Según los expertos en seguridad via, aproximadamente uno de cada cinco accidentes de bicicleta en Chicago está relacionado con un incidente de este tipo.

El caso que inspiró la difusión de la técnica de seguridad automovilística en Illinois

La campaña del Dutch Reach se lleva adelante tras la muerte de Riley O’Neil, de 35 años y empleado del Departamento de Transporte de Chicago. La víctima perdió la vida a causa de las lesiones sufridas en un accidente el 5 de junio, cuando un conductor abrió la puerta de su auto en la trayectoria de su bicicleta en el barrio de Bridgeport.

“El incidente sirve como una severa advertencia de que los accidentes por apertura de puertas pueden tener consecuencias graves y, en ocasiones, mortales”, expresaron las autoridades.

“Riley O’Neil fue uno de los primeros en apoyar nuestro trabajo, y resulta una injusticia que perdiera la vida en las mismas calles que tanto le apasionaba hacer más seguras. Lamentablemente, los accidentes como el que le costó la vida a Riley se están volviendo demasiado habituales”, afirmó Christina Whitehouse, fundadora de Bike Lane Uprising, una organización que trabaja para mejorar la seguridad de los ciclistas.