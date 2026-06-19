Pausa al aumento del impuesto a la gasolina: la medida de Pritzker que beneficia a conductores en Illinois
El gobierno anunció medidas legislativas para reducir la presión fiscal, junto con ayudas económicas y alimentarias para las familias
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Como parte del anuncio del presupuesto de Illinois para el año fiscal 2027, el gobernador JB Pritzker confirmó una pausa al incremento del impuesto sobre la gasolina que beneficiará a los conductores. La suspensión durará seis meses y, según las autoridades, apunta a ayudar a las familias que se enfrentan a mayores costos.
La medida de Pritzker para pausar el impuesto sobre la gasolina en Illinois
La Oficina del Gobernador de Illinois presentó el paquete presupuestario estatal para el año fiscal 2027. De 55.900 millones de dólares, el plan financiero de este período fue enmarcado bajo la “Agenda de Asequibilidad” y está diseñado para aliviar las presiones financieras de las familias trabajadoras sin aumentar sus impuestos.
“Me enorgullece firmar el octavo presupuesto equilibrado consecutivo de Illinois, uno que reduce los costos para los ciudadanos, protege la salud fiscal de nuestro estado y continúa nuestro progreso económico”, expresó el gobernador.
En esa línea, se refirió al impacto que espera que tengan las medidas incluidas en el presupuesto. “Las familias trabajadoras necesitan alivio, y este presupuesto lo proporciona al invertir en vivienda, acceso a alimentos, educación, nuestro sistema de salud y otras necesidades que hacen la vida más asequible”, agregó.
Por su parte, la vicegobernadora Juliana Stratton sostuvo que “la asequibilidad fue la base de cada decisión tomada en este presupuesto”. Además, señaló que el plan refleja el compromiso de la administración para “aliviar las presiones financieras”.
Cómo funciona la pausa al impuesto sobre la gasolina en Illinois
Cada año, el gobierno de Illinois comienza a imponer desde el 1° de julio un nuevo monto del impuesto a la gasolina, ajustado a la inflación. Este año, a causa del aumento de precio impulsado por la guerra en Irán, el gobernador decidió pausar este incremento.
En el comunicado, explicó que Illinois suspenderá durante seis meses el aumento anual del impuesto a los combustibles que debería entrar en vigor el próximo mes.
El objetivo, según la Oficina del Gobernador, es ayudar a las familias que se enfrentan a mayores costos derivados de la incertidumbre económica y el aumento de los precios de la energía “por las acciones de la administración Trump en Oriente Medio”. Asimismo, aseguró que la medida “mantiene la inversión a largo plazo del Estado en programas de infraestructura”.
De este modo, el impuesto seguirá con el mismo valor que tuvo durante el último año. Según los registros oficiales del gobierno, desde el 1° de julio de 2025 las tarifas vigentes son:
- Gasolina/gasohol - US$0,483 por galón
- Diesel - US$0,558 por galón
- Gas licuado de petróleo (GLP) - US$0,558 por galón
- Gas natural licuado (GNL) - US$0,558 por galón
- Gas natural comprimido (GNC) - US$0,483 por galón
Con el esquema aprobado, luego de la pausa de seis meses, que terminaría el 1° de enero de 2027, entrarían en vigor los siguientes montos:
- Gasolina/gasohol - US$0,496 por galón
- Diesel - US$0,571 por galón
- Gas licuado de petróleo (GLP) - US$0,571 por galón
- Gas natural licuado (GNL) - US$0,571 por galón
- Gas natural comprimido (GNC) - US$0,496 por galón
Presupuesto estatal en Illinois: pausa de impuestos y ayudas económicas
Junto con la suspensión del incremento del impuesto a la gasolina, el gobierno de Pritzker introdujo los siguientes beneficios para las familias y residentes en el presupuesto estatal para el año fiscal 2027:
- Exención del impuesto sobre las ventas para la vuelta al colegio: las familias que compren material escolar, ropa y otros artículos necesarios para la escuela no pagarán el impuesto estatal sobre las ventas del 7 al 16 de agosto de 2026.
- US$100 millones para ayudar a las familias a costear alimentos.
- US$70 millones para el Programa de Apoyo de Emergencia para Familias que Combaten el Hambre (FRESH, por sus siglas en inglés), que proporciona pagos únicos de US$400 a las familias que fueron excluidas del programa SNAP por la administración Trump.
- US$17,5 millones para apoyar los programas gratuitos de desayuno y almuerzo de los distritos escolares.
- US$12 millones en nuevos fondos a la Iniciativa de Alimentación para abordar el acceso insuficiente a alimentos frescos en zonas con escasez.
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