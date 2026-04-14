“Sufriendo las consecuencias”: la advertencia de Pritzker sobre un sector clave para los trabajadores en Illinois
El gobernador demócrata criticó duramente las políticas de recortes presupuestarios y el impacto de los conflictos internacionales en la producción de soja
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El gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, denunció el lunes 13 de abril a través de sus canales oficiales la crisis que enfrentan los agricultores de soja locales ante los recortes de fondos federales y el actual conflicto en Irán. El mandatario advirtió que la inestabilidad política complica a uno de los principales estados productores de leguminosas del país norteamericano.
Crisis agrícola en Illinois: impacto en productores de soja
Pritzker utilizó su cuenta oficial de X para señalar la responsabilidad de la administración federal en el deterioro de las condiciones del campo. El funcionario describió la situación actual del estado frente a las políticas nacionales. “Illinois es el principal productor de soja de EE.UU. En lugar de ayudar a nuestros agricultores, el presidente ahora quiere recortar la financiación federal para ellos y nuestras comunidades rurales para su guerra en Irán”, aseveró.
Cómo afectan los recortes federales y la guerra en Irán al agro en EE.UU.
El gobernador se refirió a un informe de AP News que describe la condición del rubro agrícola. Los productores de soja afrontan costos altos en cuanto a repuestos técnicos, fertilizantes y combustible para la maquinaria, según destaca el medio citado.
De acuerdo con los especialistas, a estos problemas estructurales se suma el conflicto bélico en Irán, el cual desvió recursos que originalmente estaban destinados a sostener la infraestructura rural y los programas de subsidios agrícolas.
Pritzker busca que el estado no pierda su liderazgo histórico en el rubro ante la falta de apoyo financiero. “Estamos viendo y escuchando los efectos del caos”, remarcó en su mensaje.
Los analistas del sector coinciden en que la falta de ayuda financiera llega en el peor momento posible, justo antes de que se cierren los ciclos de inversión para la nueva temporada.
Agricultores de Illinois alertan por costos, aranceles y caída del mercado
Doug Bartek y otros agricultores dijeron en testimonios recopilados por el medio mencionado el lunes 6 de abril que enfrentaron condiciones de mercado difíciles mientras tratan de vender sus cosechas almacenadas en silos.
Bartek explicó la presión que experimenta el productor debido al incremento de los costos esenciales de operación: “Los insumos en la actualidad son nuestros mayores problemas, ya sea que se trate de fertilizantes, semillas, productos químicos o repuestos. Aumentaron drásticamente en todos ellos. Y percibo que el agricultor está acorralado”.
El productor también destacó el desfase entre los propietarios de la tierra y el trabajo cotidiano: “Existen muchos dueños, a los que yo llamo ‘ausentes’, que no saben nada de lo que pasa en la granja. Lo único que saben es que les aumentaron los impuestos y que hay que compensar la diferencia de alguna manera”.
Además de esto, la situación se ve agravada por la política arancelaria y la inestabilidad de los mercados de exportación. El reporte de AP News concluyó: “Los agricultores de soja del Medio Oeste enfrentan una serie de problemas que incluyen el alto costo del combustible, el equipo y el fertilizante, agravados por la guerra de Irán y los aranceles”.
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