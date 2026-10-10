Revelan cómo agentes del ICE en Illinois accedieron a cámaras de universidades para rastrear placas de autos

Una investigación basada en registros públicos reveló el acceso del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) a datos de cámaras de vigilancia en universidades de Illinois. Las revelaciones generaron preocupación entre estudiantes y autoridades de instituciones educativas del estado.

Qué reveló la investigación sobre el acceso de agentes migratorios a cámaras en campus universitarios

Documentos públicos obtenidos por el investigador Torin Monahan y WBEZ revelaron decenas de búsquedas de agencias migratorias en las bases de datos de Flock Safety, empresa a cargo de las cámaras. Según Chicago Sun Times, las autoridades federales accedieron a la información capturada en instituciones como Joliet Junior College, la Universidad de Illinois en Chicago y la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign.

Las cámaras utilizan lectores automáticos de matrículas e inteligencia artificial para identificar vehículos mediante su matrícula, modelo y características particulares, y almacenar imágenes de los automóviles que circulan por los accesos a los campus.

La Secretaría de Estado de Illinois determinó que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) consultó registros de Flock en el estado en violación de las leyes locales. Las agencias federales rastrearon datos vehiculares en campus con un alto porcentaje de estudiantes latinos.

En Elgin Community College, los agentes del ICE detuvieron a un estudiante en el estacionamiento en septiembre de 2025. Este hecho generó temor entre los alumnos y coincidió con una disminución de las inscripciones, según las autoridades del establecimiento.

El pedido del Elgin Community College para retirar las cámaras del campus

La presidenta de Elgin Community College, Peggy Heinrich, ordenó una auditoría interna de los datos de la universidad a finales de 2025. Aunque la revisión no mostró accesos directos de agentes federales en ese campus, las autoridades decidieron eliminar los seis dispositivos por precaución.

En octubre de 2025, la administración del colegio notificó a Flock Safety su decisión de cancelar el contrato y solicitar el retiro inmediato de los equipos. Sin embargo, la empresa rechazó el pedido al día siguiente, bajo el argumento de que no existía ningún incumplimiento contractual que justificara la retirada anticipada.

Las cámaras Flock Safety registran matrículas y características de los vehículos Flock Safety

Ante la falta de respuesta, los funcionarios de la institución volvieron a contactar a la compañía en diciembre de 2025. El colegio ofreció pagar los cinco meses restantes del contrato con la condición de desinstalar los aparatos de vigilancia.

Sin una solución por parte de la firma, el personal del campus cubrió las cámaras con bolsas de basura negras y precintos de plástico.

Flock Safety rechazó retirar las cámaras de una universidad de Illinois

Flock Safety rechazó la solicitud de cancelación de Elgin Community College un día después de la primera notificación en octubre de 2025. Según Chicago Sun Times, la empresa argumentó que no existía ningún incumplimiento de contrato que justificara la retirada anticipada de los equipos.

La compañía conserva la propiedad de todos los dispositivos instalados en los campus universitarios. Según Peggy Heinrich, trabajadores que circulaban en vehículos sin identificación y que, a su juicio, pertenecían a Flock Safety retiraron repetidamente las bolsas que cubrían las cámaras.

Flock Safety negó que el ICE tenga acceso a su base de datos Magnific

Esta situación generó un ciclo de colocación y retiro de cubiertas entre los empleados del colegio y los técnicos de la empresa. El conflicto finalizó en abril de 2026, cuando venció el contrato y la compañía desmontó los aparatos.

Flock Safety afirmó posteriormente que las agencias federales, incluido el ICE, ya no pueden acceder a los datos locales sin autorización de las fuerzas de seguridad correspondientes. Sin embargo, los expertos señalaron que la firma mantiene un incentivo financiero para conservar la mayor cantidad de cámaras activas.