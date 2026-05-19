Será obligatorio publicar salarios en las ofertas de trabajo desde el 1° de julio: qué cambia en Virginia

A partir del 1° de julio de 2026, entrarán en vigor en Virginia nuevas normativas sobre transparencia salarial que cambiarán la contratación de empleados. Así, los empleadores deberán incluir el rango de salario o sueldo base en todas las ofertas, tanto públicas como internas. Además, se aplicarán otras medidas que impactarán en el proceso.

Qué cambia para quienes buscan empleo desde julio en Virginia con los rangos salariales

Las reglas que comenzarán a aplicarse en julio en Virginia sobre transparencia salarial (SB 215/HB 636) tendrán un impacto directo en las nuevas ofertas. Junto con otras modificaciones, fueron promulgadas por la gobernadora Abigail Spanberger y tienen el objetivo de beneficiar a los potenciales trabajadores.

La gobernadora Abigail Spanberger firmó un paquete de leyes sobre el trabajo que afecta a la divulgación de rangos salariales en las ofertas Instagram @abigailspanberger

Las medidas funcionarán con un proceso establecido:

Divulgación obligatoria: los empleadores deberán incluir el rango de salario en todas las ofertas de trabajo, tanto públicas como internas. Esto aplica para nuevas contrataciones, promociones, transferencias u otras oportunidades laborales.

los empleadores deberán incluir el en todas las ofertas de trabajo, tanto públicas como internas. Esto aplica para nuevas contrataciones, promociones, transferencias u otras oportunidades laborales. Criterio de “buena fe”: tendrán que establecerse con base en factores legítimos como escalas existentes, rangos determinados previamente para el rol, el pago en posiciones comparables o el monto presupuestado para el puesto.

tendrán que establecerse con base en factores legítimos como escalas existentes, rangos determinados previamente para el rol, el pago en posiciones comparables o el monto presupuestado para el puesto. Prohibición de preguntar sobre el historial salarial: las empresas ya no tendrán permitido consultar a un solicitante sobre sus sueldos actuales o previos.

las empresas ya no tendrán permitido consultar a un solicitante sobre sus Limitación en el uso de la información: las empresas no podrán basarse en los pagos previos para decidir si entrevistan, contratan o promueven a una persona.

Asimismo, si un solicitante decide compartir voluntariamente su antecedente salarial, el empleador solo podrá usar esa información para justificar un pago mayor al de la oferta original.

Abigail Spanberger firma leyes sobre reforma laboral

Sanciones para los empleadores que no divulguen el rango salarial en las ofertas de trabajo

Junto con las modificaciones mencionadas, los empleadores tendrán un período de 15 días para corregir una publicación de trabajo que no incluya el rango salarial tras recibir una notificación por escrito.

El incumplimiento de estas normas puede resultar en multas civiles de hasta 1000 dólares por la primera infracción y hasta US$5000 por violaciones posteriores. Los postulantes o empleados afectados pueden iniciar acciones legales dentro de un plazo máximo de un año posterior a la transgresión.

Las empresas que no divulguen claramente el rango salarial en las ofertas de trabajo se exponen a multas de US$1000 por la primera infracción y hasta US$5000 por violaciones posteriores Freepik

Si una empresa publica un rango salarial excesivamente amplio, corre el riesgo de que sea impugnada por no cumplir con el requisito de “buena fe”. En caso de que el empleador realice las correcciones necesarias dentro del plazo de 15 días tras la notificación, no estará sujeto a medidas de ejecución ni a multas por esa infracción específica.

Otros cambios laborales importantes en Virginia desde julio

Además de las leyes de transparencia salarial, el 1° de julio entrarán en vigor otras reformas legislativas significativas que afectan la contratación, los beneficios y los derechos de los trabajadores en Virginia: