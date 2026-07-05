Pritzker, sobre las elecciones: “Otra vez, Trump orquesta un esquema ilegal para negar el derecho al voto”

El gobernador de Illinois, JB Pritzker, acusó al presidente Donald Trump de impulsar un esquema que calificó como “ilegal” para controlar las elecciones. El planteo se conoció tras una carta conjunta de nueve mandatarios estatales contra una regla propuesta por el Servicio Postal de Estados Unidos (USPS, por sus siglas en inglés).

¿Qué señaló Pritzker sobre el USPS?

La normativa crearía un “Federal Ballot Mail Portal” y un proceso estatal de nóminas para participación por correspondencia. Así, los estados deberían informar al USPS qué personas recibirán boletas ausentes o por correo, junto con códigos de barras únicos para sobres de envío y devolución.

Los estados remarcaron que la organización electoral corresponde a las jurisdicciones locales y no al organismo postal Fotomontaje realizado con IA (Magnific)

En un mensaje, Pritzker pidió a David Steiner, jefe del Servicio Postal, y a Dale Kennedy, director de Clasificación de Productos, defender los procesos. “El Servicio Postal no es un administrador de elecciones. Y sin embargo, el presidente Trump está una vez más orquestando un esquema ilegal para controlarlos y negar a las personas su derecho a votar”, dijo.

Su exposición la acompañó de una carta firmada por nueve gobernadores contra una regulación propuesta por el organismo. Desde su perspectiva, la iniciativa intenta convertir al USPS en una agencia electoral de la Casa Blanca.

Los líderes demócratas reclamaron retirar de inmediato la enmienda planteada para los estándares de envío de boletas federales. El texto sostuvo que la Constitución asigna a los estados y al Congreso la regulación del tiempo, lugar y modalidad de los comicios federales. En ese marco, los jefes estatales señalaron que ni Trump ni el USPS tienen autoridad para “anular” la competencia estatal mediante amenazas de no distribuir boletas.

El sistema de listas y códigos de barras al que se opone JB Pritzker

Los gobernantes advirtieron que el Servicio Postal usaría esos datos para verificar cada pieza antes de aceptarla. Los envíos que no cumplan con los nuevos requisitos o no coincidan con la nómina serían devueltos a funcionarios electorales, gobiernos locales o proveedores.

¿Por qué los estados rechazan la intervención federal?

Los gobernadores afirmaron que las jurisdicciones estatales poseen experiencia práctica e institucional para organizar votaciones en más de 10.000 áreas del país norteamericano. También indicaron que esa distribución de responsabilidades vuelve “extremadamente difícil” alterar comicios a escala nacional.

Los mandatarios apuntaron que la propuesta obligaría al USPS a rechazar boletas legales solo porque un votante no aparece en una lista federal. En ese punto, sostuvieron que esa práctica convertiría el control del correo en una herramienta para presionar a estados que no acepten ceder autoridad electoral.

La carta también advirtió que las nóminas podrían quedar desactualizadas antes de la votación. Los dirigentes mencionaron que los afectados pueden ser ciudadanos que viven en el exterior, militares desplegados, personas con discapacidad y electores que solicitan boletas poco antes del día electoral.

Según los gobernadores, el nuevo sistema permitiría rechazar boletas válidas por diferencias con una lista federal Fotomontaje realizado con IA (Magnific)

A su vez, plantearon un riesgo de privacidad, ya que la medida construiría una base nacional con nombres de millones de votantes vinculados a códigos de barras. Según el documento, ese registro quedaría bajo control presidencial y sin un plan de protección detallado. El pedido fue firmado por:

JB Pritzker, de Illinois

Gavin Newsom, de California

Ned Lamont, de Connecticut

Tim Walz, de Minnesota

Kathy Hochul, de Nueva York

Josh Shapiro, de Pensilvania

Dan McKee, de Rhode Island

Bob Ferguson, de Washington

Tony Evers, de Wisconsin.

La controversia ocurre después de que un juez federal bloqueara el 1° de julio las restricciones propuestas por el USPS para el voto por correo. Según Reuters, el tribunal consideró que el plan violaba un acuerdo de 2021 que exige medidas extraordinarias para asegurar la entrega oportuna de boletas por correo hasta 2028.