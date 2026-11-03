Vivienda en Chicago: el programa que ayuda con el alquiler a familias para que puedan mudarse a un barrio más seguro

La Autoridad de la Vivienda de Chicago administra un programa que facilita el traslado de hogares hacia vecindarios con mejores indicadores socioeconómicos. La propuesta municipal ofrece asesoramiento integral, apoyo financiero y acompañamiento a los beneficiarios de vales de alquiler.

Qué es el asesoramiento para la movilidad residencial en Chicago

El Servicio de Asesoramiento para la Movilidad traslada cada año entre 200 y 400 familias hacia sectores con menores índices delictivos. La organización Housing Choice Partners gestiona este servicio para la agencia municipal de vivienda.

El programa traslada cada año a un número de entre 200 y 400 familias hacia sectores con menores índices delictivos Imagen ilustrativa generada con inteligencia artificial

De acuerdo con Chicago Sun-Times, la entidad identifica como zonas de oportunidad 42 de las 77 áreas comunitarias de la ciudad. Estos distritos registran una tasa de pobreza inferior al 20% y niveles de criminalidad por debajo de la mediana urbana.

Los asesores orientan a los participantes durante la búsqueda de departamentos en alquiler y facilitan su contacto con los propietarios privados. Asimismo, el programa otorga recursos financieros para cubrir los depósitos de seguridad y los costos de las solicitudes de arrendamiento.

Asimismo, el equipo profesional realiza visitas periódicas de seguimiento y vincula a los inquilinos con redes comunitarias y servicios asistenciales. Desde el inicio del registro oficial de datos en 2012, cerca de 5000 familias completaron su mudanza con este mecanismo.

Requisitos obligatorios para aplicar al beneficio en Chicago

La iniciativa enfoca su ayuda en las familias que disponen de un vale de elección de vivienda de la Autoridad de la Vivienda de Chicago. Cerca de 40.000 hogares cuentan con este subsidio federal para alquilar unidades a propietarios particulares en el municipio.

Para acceder al programa, los solicitantes deben residir en un barrio que no califique como zona de oportunidad socioeconómica. La mayoría de los beneficiarios de vales habita en vecindarios con alta concentración de población afroamericana en los sectores sur y oeste de la urbe.

Un requisito familiar indispensable para aplicar al programa es que el grupo familiar solicitante cuente con hijos o personas a cargo de hasta 16 años de edad Imagen ilustrativa generada con IA

Asimismo, la condición indispensable exige que el grupo familiar solicitante cuente con hijos o personas a cargo de hasta 16 años de edad. Este requisito responde a investigaciones académicas sobre el impacto positivo del entorno barrial en el desarrollo educativo y financiero de los menores.

La normativa del programa establece la permanencia del subsidio dentro de los límites estrictos de la ciudad de Chicago. De esta forma, las familias pueden elegir residencias en comunidades como West Town, Albany Park, Ashburn o West Lawn.

Vivienda en Chicago: costos y debate sobre el financiamiento

La Autoridad de la Vivienda de Chicago opera el único programa de movilidad residencial activo en el estado de Illinois. La Autoridad de Vivienda del Condado de Cook canceló en 2023 una iniciativa similar en los suburbios debido a la falta de fondos presupuestarios.

El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, habla sobre la iniciativa Link Match

El programa actual tiene su origen remoto en el caso judicial Gautreaux de 1966, proceso que ordenó la entrega de vales para revertir la segregación racial. Aquella disposición judicial permitió el traslado histórico de 7100 familias hacia suburbios con mayores recursos.

Investigadores de la Universidad Johns Hopkins destacan que casi cuatro décadas de evidencia confirman que el vecindario determina las oportunidades económicas futuras de la infancia. Sin embargo, los expertos señalan que estas iniciativas conllevan altos costos operativos por la exigencia de consejeros y alquileres más elevados.

Ante el déficit de fondos federales, legisladores presentaron un proyecto bipartidista en el Congreso de Estados Unidos para crear 250.000 vales específicos de movilidad. La propuesta legislativa busca ampliar estos recursos para familias de bajos ingresos con niños pequeños en todo el territorio nacional.