Sube la inflación en EE.UU.: la encuesta que revela el “pesimismo” americano rumbo a las elecciones 2026

El aumento del costo de vida volvió al centro del debate político en Estados Unidos. El índice de precios al consumidor subió 3,8% interanual en abril de 2026, frente al 3,3% registrado en marzo, según datos oficiales. A pocos meses de las elecciones legislativas de medio término de 2026, una encuesta nacional evidenció que los estadounidenses sienten que sus salarios ya no alcanzan y que la economía dejó de funcionar para la clase media.

El costo de vida domina la preocupación de los estadounidenses

De acuerdo con una encuesta nacional realizada por CNN junto a la firma SSRS, el 76% de los estadounidenses considera que los gastos y el costo de vida son el principal problema económico que enfrenta su familia.

La investigación, elaborada entre el 30 de abril y el 4 de mayo de 2026 sobre una muestra representativa de 1499 adultos, revela un malestar económico que atraviesa diferencias de ingresos, edades y posicionamientos políticos.

Un contundente 73% de la población califica las condiciones económicas actuales del país como "malas" Freepik - Freepik

Entre las preocupaciones más mencionadas aparecen el precio de los alimentos, la inflación y el aumento de la gasolina, todos con niveles superiores al 20%.

En detalle, el 26% señaló directamente la “asequibilidad” y el incremento general de precios como su mayor problema; el 24% apuntó contra el costo de los alimentos; y el 23% mencionó tanto la inflación como el valor de los combustibles y el transporte.

Según datos publicados por CNN, la preocupación por el precio de la gasolina registró uno de los mayores aumentos en comparación con el año anterior. Mientras en 2025 apenas un 5% mencionaba ese factor como un problema central, ahora el porcentaje escaló hasta el 23%.

El sentimiento económico sigue siendo negativo

El sondeo muestra que el 73% de los ciudadanos considera que las condiciones económicas del país norteamericano son malas. Dentro de ese grupo, un 41% las define como “algo malas”, mientras que un 32% directamente las califica como “muy malas”.

Apenas el 27% describió la situación económica nacional como positiva. Solo un 4% sostuvo que las condiciones son “muy buenas”, mientras que el 23% las consideró “algo buenas”.

El 24% de los encuestados señala que el precio de los alimentos es el factor que más erosiona su presupuesto mensual Getty Images

La encuesta difundida por CNN señala además que la opinión negativa sobre la economía se mantiene desde hace cinco años consecutivos, un fenómeno que comenzó tras la pandemia de Covid-19 y que se profundizó por el aumento de precios y el congelamiento del mercado de viviendas.

La economía vuelve al centro de la campaña electoral

La situación económica ya comenzó a impactar en el escenario político estadounidense de cara a las elecciones legislativas de 2026 que tendrán lugar el próximo 3 de noviembre. El 55% de los encuestados considera que “la economía y el costo de vida” son hoy el principal problema que enfrenta el país norteamericano, muy por encima de otros temas como el estado de la democracia, la inmigración, la seguridad o la política exterior.

La cifra representa un crecimiento significativo respecto de enero de este mismo año, cuando el 42% ubicaba a la economía como la mayor preocupación nacional.

En cuanto al peso electoral del tema, el 43% afirmó que la economía es más importante que cualquier otro asunto político de cara a los próximos comicios. Otro 57% sostuvo que existen otros temas igual de relevantes o incluso más importantes.

La gestión económica de Donald Trump enfrenta un rechazo del 70% Julia Demaree Nikhinson - AP

Caída en la aprobación de Trump sobre economía e inflación

La encuesta también mostró un fuerte rechazo a la gestión económica del presidente Donald Trump. Apenas el 30% aprueba la manera en la que administra la economía, mientras que el 70% la desaprueba. Asimismo, solo el 26% respalda la gestión presidencial en inflación, frente a un 74% que expresa rechazo.