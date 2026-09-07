Superhéroes, burlas y amenazas: la frenética jornada de Trump que reavivó dudas sobre su aptitud para gobernar

WASHINGTON.– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, propuso el domingo cambiar el nombre del estado de Nuevo México por “Nueva América”, una ocurrencia que acompañó con un video generado con inteligencia artificial en el que aparece modificando un cartel al costado de una ruta y luego bailando. La publicación fue una de las más llamativas de una jornada en la que el mandatario difundió más de 60 mensajes en Truth Social, entre memes, ataques a sus adversarios, imágenes creadas con IA y amenazas relacionadas con Irán.

“Mucha gente sugirió cambiar el nombre de Nuevo México, uno de los estados con mayor fraude electoral de todos los tiempos, a NUEVA AMÉRICA”, escribió Trump. “Mucho más prestigioso y hermoso para la gente de ese estado potencialmente increíble. ¡Guau, me encanta!”, agregó.

En otra publicación, el mandatario compartió un mapa de Nuevo México en el que la palabra “México” aparecía tachada y reemplazada en rojo por “América”. La Casa Blanca amplificó el mensaje y lo acompañó con un emoji de ojos abiertos.

Many people suggested changing the name of New Mexico, one of the great vote cheating states of all time, to NEW AMERICA. So much more prestigious and beautiful for the people of that potentially incredible State. Wow, I Love It!!! President DONALD J. TRUMP



( TS: Sep 6 2026,… pic.twitter.com/q9uTdIDFhT — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) September 6, 2026

La propuesta no tiene, sin embargo, efectos legales inmediatos. El presidente estadounidense no tiene autoridad para cambiar unilateralmente el nombre de un estado, una modificación que requeriría la intervención de las autoridades de Nuevo México y del Congreso. Trump sí podría ordenar a las agencias federales que utilizaran una denominación diferente en sus comunicaciones oficiales.

La gobernadora demócrata de Nuevo México, Michelle Lujan Grisham, rechazó la idea. “El nombre no está sujeto a debate”, escribió. La mandataria acusó a Trump de intentar distraer a los estadounidenses de otros problemas mientras los precios de la gasolina aumentan y el país enfrenta la guerra con Irán.

La representante demócrata Melanie Stansbury también cuestionó que el presidente dedicara tiempo a los memes mientras, según dijo, los estadounidenses enfrentan problemas para pagar alimentos, vivienda y atención médica.

Un superhéroe

La Casa Blanca se sumó el domingo a la estética de fantasía y exaltación del presidente con un video generado mediante inteligencia artificial que presenta a Trump como el superhéroe de cómic Linterna Verde.

En el montaje difundido desde la cuenta oficial de la Casa Blanca en X, Trump aparece con un anillo de poder verde brillante que utiliza para crear un enorme muro fronterizo, levantar una gran obra y posar frente a aviones militares. El video busca representar al presidente como una figura dotada de poderes extraordinarios.

In brightest day, in blackest night, no evil shall escape my sight. Let those who worship evil's might beware my power... Green Lantern's light! pic.twitter.com/mXWr0zeyLC — The White House (@WhiteHouse) September 7, 2026

La publicación fue acompañada por el juramento utilizado por los miembros del Cuerpo de Linternas Verdes, los personajes del universo de DC Comics que recitan esas palabras para activar sus anillos de poder: “En el día más brillante, en la noche más oscura, ningún mal escapará a mi vista”.

El contenido generó críticas también por el uso de elementos asociados con una franquicia comercial. La banda sonora del video utiliza “Flashing Lights”, una canción del rapero Kanye West, lo que abrió además interrogantes sobre el uso de material protegido por derechos de autor por parte de la administración.

La avalancha de imágenes

La publicación sobre Nuevo México fue apenas una parte de una inusual sucesión de mensajes difundidos durante el domingo. Trump compartió más de 60 posteos, muchos de ellos acompañados de imágenes o videos generados o modificados mediante inteligencia artificial.

El mandatario apareció caracterizado como el luchador Hulk Hogan, montando a caballo junto a George Washington y sentado con el primer presidente estadounidense en la Oficina Oval.

Trump Hulk Hogan

En otra imagen, Washington parecía recibir a Trump en la Casa Blanca, en una representación imposible de una reunión entre ambos mandatarios separados por más de dos siglos.

También difundió una imagen en la que su propia cabeza reemplazaba el mapa de Irán y otra en la que aparecía destruyendo con un enorme martillo un territorio que representaba al país persa.

Trump destruye Irán con un martillo

En una publicación diferente, un barco que se hundía era presentado como una representación del Partido Demócrata.

Trump también volvió a promocionarse como el mejor presidente de la historia al compartir una clasificación en la que aparecía en el primer puesto y aprovechó sus publicaciones para promocionar el proyecto de un nuevo salón de baile en la Casa Blanca.

Trump se presenta como el mejor presidente de la historia de Estados Unidos

El espacio exterior ocupó otro lugar destacado en la sucesión de memes. “La Luna es nuestra”, escribió Trump junto a una imagen de estética futurista. También compartió representaciones de una supuesta “Fuerza Espacial” y escenas de tono militar en las que aparecía rodeado por enormes robots.

Entre las publicaciones vinculadas con la política exterior figuraron además imágenes falsas que mostraban al Ejército estadounidense atacando instalaciones petroleras iraníes en la isla de Kharg. Las imágenes, como otras difundidas durante la jornada, habían sido creadas o alteradas mediante inteligencia artificial.

Trump publica una imagen en la que el Ejército ataca la isla de Kharg

Burlas a rivales

En otra publicación, el presidente atacó nuevamente al actor Robert De Niro, uno de sus críticos más conocidos. Una imagen falsa, creada con inteligencia artificial, muestra al intérprete mirando fijamente a la cámara y sosteniendo como si fuera una fotografía policial una camiseta roja con la frase “Donald Trump is my president”. “¡Incluso este imbécil empieza a entenderlo!”, escribió el republicano.

El enfrentamiento entre ambos viene de lejos y Trump ya había utilizado la inteligencia artificial para ridiculizar al actor. El pasado 2 de julio publicó un video en el que aparecía como un supuesto médico que trataba el llamado “Trump Derangement Syndrome” (síndrome de delirio contra Trump), con imágenes manipuladas de celebridades críticas del presidente, entre ellas Rosie O’Donnell, Whoopi Goldberg, Julia Roberts y De Niro. En el video, un supuesto De Niro confesaba que no podía comer ni dormir y que estaba permanentemente enfadado.

Even this jerk is beginning to get it!



( TS: Sep 6 2026, 11:54 AM ET )​​​​​​​​‍‌​​​‍‌​​‌‌‍‍‍‌​‌​​‍‌‌‍​‌​‍‍‌‍‌‌​‍​‍ pic.twitter.com/AaHKcI6zI4 — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) September 6, 2026

De Niro, de 83 años, ha sido uno de los críticos más duros de Trump en Hollywood. En febrero, durante el podcast The Best People, calificó al presidente como “el enemigo del país” y llamó a resistir a su gobierno. En respuesta, Trump lo había descrito en Truth Social como “mentalmente inestable” y con un bajo coeficiente intelectual.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, también fue blanco de Trump. Una caricatura mostraba al mandatario estadounidense derribándolo mientras llevaba ropa de hockey y le decía “Levántate, gobernador”, en alusión a la insistencia de Trump en presentar a Canadá como un futuro estado estadounidense.

Otra imagen mostraba a Trump rodeado de robots mientras se producían incendios en el fondo, acompañada del mensaje “Dales pesadillas”.

El presidente estadounidense volvió a atacar al premier canadiense

La actividad del presidente fue ampliamente replicada por aliados políticos y cuentas vinculadas con su administración. El senador republicano Mike Lee compartió una imagen de un barco hundiéndose que Trump había presentado como el Partido Demócrata y escribió: “En las cubiertas del Titanic que se hundía, cantaban ‘Más cerca de ti, Dios mío’. Me pregunto qué cantarán mientras este barco se hunde”.

La Casa Blanca no explicó qué motivó la avalancha de publicaciones ni respondió a las preguntas sobre el contenido.

Cuestionamientos por su conducta

La sucesión de publicaciones generó además una nueva ola de críticas de sus adversarios, algunos de los cuales llegaron a reclamar la aplicación de la 25ª Enmienda de la Constitución, que establece un mecanismo para apartar al presidente si el vicepresidente y la mayoría del gabinete consideran que está incapacitado para ejercer sus funciones.

La cuenta progresista Call to Activism escribió que el perfil de Trump en Truth Social era “un caos total” y preguntó para qué servía la 25ª Enmienda “si no es para esto”. El activista Harry Sisson, por su parte, calificó la sucesión de mensajes como un supuesto “episodio de salud mental en línea” y pidió aplicar la enmienda.

🚨 Trump’s Truth Social right now is pure chaos.



What exactly is the 25th Amendment for, if not this? pic.twitter.com/bNllPbBSyk — CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) September 6, 2026

La 25ª Enmienda requiere que el vicepresidente y una mayoría de los principales funcionarios ejecutivos declaren por escrito ante el Congreso que el mandatario es incapaz de ejercer las facultades de su cargo.

Agencias AP y Reuters y diarios The Washington Post y El País