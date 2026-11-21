El secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Markwayne Mullin, defendió el uso de un avión oficial para viajar el sábado 14 de noviembre a Baton Rouge, Louisiana, y presenciar el partido de fútbol americano universitario entre la Universidad Estatal de Louisiana (LSU, por sus siglas en inglés) y Texas. El vuelo ocurrió un día después de una paralización nacional de vuelos que dejó a miles de pasajeros varados.

Qué dijo Mullin sobre su vuelo al partido LSU-Texas tras la paralización aérea

En una entrevista con CNBC el martes, Mullin sostuvo que el espacio aéreo llevaba 21 horas abierto y agregó: “Aun así tenemos que vivir nuestras vidas”, según informó AP. El miércoles repitió su defensa ante el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes.

El secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, defendió su viaje a Louisiana el miércoles ante el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes KEVIN DIETSCH - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) suspendió todos los vuelos el viernes 13 durante más de cuatro horas, hasta alrededor de las 20.15 (hora del Este). De acuerdo con AP, fue la paralización más prolongada en 25 años y provocó miles de cancelaciones antes del feriado de Acción de Gracias. Ese mismo día, Mullin había informado sobre la crisis desde la Casa Blanca junto al secretario de Transporte, Sean Duffy.

Durante la audiencia, Mullin explicó que el viaje estaba planificado desde hacía semanas para llevar a sus sobrinas al partido, según la cobertura de AP sobre la sesión. Argumentó que cancelarlo con el espacio aéreo abierto podía generar confusión, porque iba a reunirse con el gobernador y otras personas.

ABC News informó que Mullin fue visto en el palco privado de Ben Bordelon, director ejecutivo de Bollinger, empresa con contratos con el DHS desde hace décadas. Según CNN, Mullin dijo no conocer a Bordelon y afirmó que obtuvo las entradas a través del líder de la mayoría en la Cámara, Steve Scalise. El demócrata Bennie Thompson, de mayor rango en el comité, sostuvo que la compañía recibió un contrato del DHS por 2200 millones de dólares y calificó la decisión de “increíblemente insensible”.

Quién paga cuando un secretario usa un avión del gobierno para un viaje personal

El DHS afirmó que Mullin está obligado por ley a volar en aeronaves oficiales para mantener comunicaciones seguras y garantizar la continuidad del gobierno ante una emergencia. La dependencia aseguró que el secretario paga personalmente cualquier vuelo ajeno a sus funciones.

Según el DHS, el secretario de Seguridad Nacional obligado por ley a volar en aeronaves oficiales para mantener comunicaciones seguras y garantizar la continuidad del gobierno en caso de emergencia ADAM GRAY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Las reglas que aplican a estos funcionarios, considerados viajeros de uso obligatorio, están en el Reglamento Federal de Viajes y en la Circular A-126 de la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB, por sus siglas en inglés):

En un viaje enteramente personal, el funcionario reembolsa la tarifa completa en clase económica de todo el trayecto.

en clase económica de todo el trayecto. Esa tarifa de referencia corresponde a la disponible al público en vuelos comerciales entre la planificación y la fecha del viaje.

El reembolso no cubre el costo de operar el avión. En un informe de 2013, la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno (GAO, por sus siglas en inglés) calculó que un vuelo del entonces fiscal general Eric Holder a Nueva York costó 15.894 dólares en operación, frente a una tarifa económica de 482,80 dólares, según CBS News. Las fuentes consultadas no informan el monto reembolsado por Mullin ni el costo operativo de su vuelo.

Por qué la polémica llega mientras el DHS enfrenta más escrutinio migratorio

Mullin dirige la agencia de la que dependen el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). La audiencia fue la primera oportunidad de los demócratas, tras las elecciones de medio término, para interrogarlo sobre la agenda de deportaciones masivas del presidente Donald Trump.

Markwayne Mullin presentó los resultados de la operación migratoria durante una conferencia en Nueva York

Según AP, los legisladores demócratas prometieron supervisar los contratos de detención migratoria y el uso de la fuerza por parte de agentes de ICE. Mullin reemplazó en marzo a Kristi Noem, luego de que agentes migratorios mataran a dos manifestantes estadounidenses en Minneapolis. Las detenciones migratorias cayeron al principio de su gestión y luego volvieron a subir.

El escrutinio sobre la paralización aérea continúa. La FAA anunció el martes que suspendió la instalación de los enrutadores vinculados a la falla, mientras senadores demócratas exigen explicaciones al gobierno antes del pico de viajes de Acción de Gracias, el jueves 26 de noviembre.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.