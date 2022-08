El fuerte testimonio de Demi Lovato sobre su incursión en las drogas a los 13 años

La relación entre Demi Lovato y las drogas no ha sido fácil, ya que además de que le costó mucho tiempo dejarlas, sufrió una sobredosis que casi le costó la vida. Las adicciones de la intérprete de “Heart Attack” se combinaron además con los desórdenes alimenticios y los trastornos psicológicos que también padecía. Su lucha la llevó a centros de rehabilitación donde intentó volverle a poner el rumbo a su vida, ahora se sinceró y reveló el motivo por el que comenzó a ingerir estupefacientes y cómo logró dejarlos.

Fue para el podcast Call Her Daddy en donde Demi contó que la primera vez que consumió drogas fue cuando tenía tan solo 13 años. Todo comenzó cuando tuvo un accidente automovilístico y le recetaron opiáceos, un medicamento que es altamente adictivo. Para ese entonces, ella ya sufría bullying en la escuela por su peso, así que aprovechó que su madre no guardaba bajo llave los opioides y los consumía como un “escape” del acoso escolar.

Demi Lovato finalmente dejó las drogas, después de haberlas consumido desde los 13 años

Según detalló a la presentadora Alexandra Cooper, las drogas fueron una constante en su vida a partir de ese momento, ya que después ingería otras sustancias a escondidas. Por ejemplo, la primera vez que probó el alcohol fue poco tiempo después, cuando le robó una cerveza a su padrastro. Ahora que se recuperó de las adicciones, a sus 29 años, la exchica Disney consideró que todas esas actitudes debieron ser signos “de alerta” para evitar que su consumo aumentara.

Su relato no se detuvo ahí. A sus 17 años consumió cocaína por primera vez, sin imaginar que lo peor estaría por venir. Fue a sus 18 cuando sufrió una sobredosis en su casa, por la que casi pierde la vida. Esto la obligó a acudir a rehabilitación por primera vez y a partir de ese momento a ser internada en diferentes ocasiones por las recaídas.

Su testimonio evidenció que desde muy joven tuvo contacto con las sustancias ilícitas que, combinadas con sus padecimientos psicológicos, terminaron en una adicción muy difícil de combatir. No obstante, tras varios años, su camino tiene otra ruta y ya lleva varios meses sobria, un término que menciona en su reveladora canción “Sober”.

El último ingreso a rehabilitación de Demi Lovato

Demi Lovato decidió ponerle fin a su relación con las drogas luego de haber intentado la técnica California sober en la que consumía marihuana y alcohol en menores cantidades. Para ella era complicado dejarlas de forma súbita, ya que eso la ponía en un estado de ansiedad por la abstinencia.

Demi Lovato fue una de las actrices de Disney Channel más queridas por el público RYAN PFLUGER - NYT

La decisión que cambió la vida de Demi

Pero al ver que ni siquiera ese estilo de sobriedad funcionaba, decidió ingresar nuevamente en rehabilitación este 2022. Fue a inicios de año cuando tomó la decisión de dejar las sustancias ilícitas por primera vez en su vida.

“Tenía gente a mi alrededor que quería que estuviera sobria. Creo que yo no lo quería y ahora he tomado todas esas decisiones por mi cuenta y me he percatado de que nada de eso funcionaba para mí”, añadió en una entrevista con la emisora de radio Mix 104.1 de Boston.

Demi Lovato reveló que ahora que está sobria vive más feliz. “Acepto tanto mi vida tal como es que realmente rara vez pienso en sustancias, lo cual es algo hermoso y algo que nunca creí que me pasaría a mí”, finalizó.