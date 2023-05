El motivo por el que Jennifer Lopez se compadeció de sus hijos; “desearía protegerlos”

escuchar

Este mes se estrenó en Netflix la más reciente película de Jennifer Lopez: La madre. En el film, la actriz interpreta a una asesina que hace todo lo posible por defender a un hijo al que abandonó en el pasado. Curiosamente, la trama también la llevó a reflexionar acerca de su propio rol materno y a revelar en diferentes medios detalles de la vida con sus gemelos.

Las declaraciones fueron para el medio Audacy. En el intercambio fue cuestionada directamente sobre si había algo de lo cual quisiera defender a Maximilian y Emme, sus hijos de 15 años, fruto de su matrimonio con su expareja, el cantante y actor Marc Anthony. Lopez dio una respuesta contundente: “De todo”. Posteriormente, detalló que hay una circunstancia en especial de la que quisiera proteger a los adolescentes: del hecho de que tengan padres famosos.

“Creo que ser hijo de celebridades no es algo que mucha gente pueda entender y lo siento por (mis hijos), porque no eligieron eso”, compartió. La estrella agregó que los adolescentes suelen ser vistos como los descendientes de dos famosos, lo cual impide que sean reconocidos por sus méritos propios. “No he hablado mucho con ellos sobre esto, pero acaban de empezar a decirme cómo los trata el público. Entonces, cuando entran a algún sitio, eso es lo que la gente piensa, no los ven por lo que son. Creo que eso tiene que ser algo muy difícil para ellos. Me encantaría protegerlos de eso”.

Este mes se estrenó el film La madre, en el cual Jennifer Lopez interpreta a una asesina instagram.com/jlo

JLo explicó que está consciente de que el bullying puede ser complicado para cualquier persona, sin importar de quienes sean familiares. Sin embargo, señaló que para sus hijos ha sido complicado “crecer y ser ellos mismos” cuando son juzgados por personas que no conocen. “Saben que hay un lente sobre ellos”.

De igual manera, la intérprete de “On the floor” señaló que desearía defender a sus chicos de otras cosas más comunes, como el desamor, la decepción o no encontrar el trabajo de sus sueños. Sin embargo, reconoció que sus deseos por evitarles cualquier momento de dolor no son realistas y agregó que prepara a los adolescentes para que se enfrenten a cualquier desafío de la vida. “Quiero que se sientan fuertes, que se sientan bien (...). Quiero inculcarles que ellos pueden protegerse a sí mismos”, concluyó.

Jennifer Lopez inicia grabaciones para la película de Ben Affleck

Por otra parte, esta semana JLo fue captada por primera vez en el set de filmación de la película Unstoppable, un proyecto a cargo de la productora de su esposo, Ben Affleck. El film comenzó a rodarse desde marzo, pero recién salieron a la luz algunos detalles del personaje de Lopez.

La actriz apareció vestida con unos pantalones de mezclilla de pierna ancha y una blusa morada sin mangas. La última prenda dejó al descubierto un gran tatuaje falso de la crucifixión de Jesucristo que tenía en la parte superior de su brazo derecho. El dibujo llamó la atención del público, dado que es parecido a uno real que lleva Affleck también en uno de sus brazos.

Actualmente, Ben Affleck y Jennifer Lopez trabajan juntos en la producción de la película Unstoppable Grosby Group - Backgrid/The Grosby Group

Aún no se confirmó si la estrella de La liga de la justicia (2017) protagonizará esta película junto a su esposa. Sin embargo, no sería la primera vez que trabajan juntos. En 2003 se conocieron en el set de la comedia romántica Gigli y en ese mismo año se comprometieron, aunque su relación terminó solo unos meses después, en enero de 2004, hasta que volvieron a encontrarse, en 2022.

