La madre de Jennifer Lopez reveló en TV al preferido de sus yernos y emocionó a todos

Por mucho tiempo se ha especulado acerca de la relación de la mamá de Jennifer Lopez con su yerno, Ben Affleck, especialmente porque él y su hija volvieron a encontrarse después de 20 años. En recientes declaraciones, la mujer dejó en claro que está encantada con el nuevo matrimonio y que esperó por mucho tiempo para que finalmente se casaran, tal como lo tenían planeado hace décadas. Por eso, muchos concluyeron que el actor es el favorito de su suegra.

La intérprete de “On The Floor” fue al piso del programa estadounidense Today Show para conversar de la última película en la que participó, The Mother. Allí, habló con la presentadora sobre su interpretación de asesina en el film, pero después la conversación tomó un tono más privado y fue ahí cuando su madre, Guadalupe Rodríguez, apareció. La mujer no perdió la oportunidad de expresar lo que sentía acerca del actor.

Mientras que Lopez narraba cómo sus hijos, Max y Emme, se llevaban con su esposo, su madre dijo que le agrada la nueva familia que formaron. “Siempre supe que volverían a estar juntos porque oré durante 20 años por ello”, contó. Sus declaraciones sorprendieron porque la cantante tuvo otros matrimonios durante ese tiempo. En respuesta, la artista solo puso los ojos en blanco a manera de broma, como si ya hubiese escuchado esas palabras en otras ocasiones.

Jennifer Lopez y Ben Affleck se casaron a mediados de 2022 @jlo/Instagram

La relación de los mellizos de Jennifer Lopez con Ben Affleck

La protagonista de Estafadoras de Wall Street (2019) se sinceró y aseguró que sus hijos, a quienes tuvo junto con Marc Anthony, se llevan muy bien con Affleck. “Aman a Ben. Lo aman y lo aprecian, igual que yo”, expuso. Además, aseguró que lograron adaptarse muy bien aun cuando ambos tienen hijos de otros matrimonios. “Él es un padre maravilloso y una figura paterna para ellos (Max y Emme) porque tiene sus propios hijos, hermosos, y luego estamos nosotros y él es fantástico. Realmente acepta el desafío que implica (la paternidad) y lo que significa”, afirmó.

Sin embargo, también admitió que cuidarlos no ha sido nada sencillo, especialmente ahora que tienen 15 años y están en la edad de “desafiar” todo. Cuando la entrevistadora le preguntó sobre cómo sobrellevaba esta faceta, admitió que es difícil, pero que vale la pena porque confía en las nuevas generaciones. “Creo que van a cambiar el mundo y lo harán mejor, mucho mejor. Tienen tanta información, mucha más de la que nosotros teníamos, así que están pensando y hablando de cosas y de la vida de una manera diferente a la que yo tenía a los 15 o 16 años”, concluyó.

La madre de Jennifer Lopez, Guadalupe Rodríguez (der.), emocionó a la audiencia en EE.UU. cuando declaró en un programa de TV que rezó "por 20 años" para que su hija volviera con Ben Affleck Today Show

Otros matrimonios de JLo

La intérprete de “Dance Again” tuvo tres matrimonios precios a su enlace con Affleck. Su primera boda fue en 1997, cuando tenía 27 años, según la revista Hola!. Contrajo nupcias con Ojani Noa, camarero del restaurante Larios, a quien conoció durante el rodaje de una película. El segundo fue el bailarín y coreógrafo Cris Judd, con el que coincidió en un video musical y en 2001 decidió unirse en matrimonio con él. El tercero fue el cantante Marc Anthony, pocos meses después de haber roto su primer compromiso con Affleck. En 2004 sellaron su unión y anunciaron su separación en 2011.

