John Ibbotson, mecánico: “La mejor forma de saber si un taller es bueno es por recomendación de boca en boca”

John Ibbotson, jefe de mecánicos del Centro de Pruebas Automotrices de Consumer Reports, no lo duda: el tamaño y la apariencia de un establecimiento no alcanzan para elegir un buen taller mecánico en Estados Unidos. Su principal consejo consiste en consultar a clientes satisfechos y evaluar el negocio antes de encargar una reparación importante para un auto.

¿Cómo se puede reconocer un buen taller mecánico?

En una guía de Consumer Reports, explica que determinar la calidad de un local puede resultar difícil. En ese sentido, afirma que “la mejor forma de saber si es una buena opción es por recomendación de boca en boca” de personas conformes con la atención recibida.

Antes de autorizar el arreglo, el presupuesto escrito debe diferenciar el costo de los repuestos y la mano de obra Magnific

El dato adquiere mayor relevancia cuando proviene de alguien que conduce un modelo similar. La búsqueda también puede incluir las reseñas disponibles en AAA, Angi —anteriormente denominada Angie’s List—, RepairPal y Yelp. Los grupos locales de Facebook ofrecen otra vía para solicitar referencias.

Kathleen Long, directora de ingresos de RepairPal, advirtió que las instalaciones amplias y las calificaciones favorables en atención al cliente no garantizan tarifas razonables.

Por ese motivo, aconsejó comprobar si el comercio mantiene “precios justos y transparentes” e invierte en herramientas y capacitación para su personal.

Certificaciones, especialización y antecedentes

Los establecimientos dedicados a una marca específica tienen mayores probabilidades de contar con equipos modernos y formación actualizada.

En el caso de los automóviles eléctricos o híbridos enchufables, la guía recomienda recurrir a profesionales especializados en esas tecnologías.

Otra señal para considerar es la acreditación del Instituto Nacional para la Excelencia en el Servicio Automotriz (ASE, por sus siglas en inglés). Para obtenerla, los técnicos deben aprobar uno o más de los 52 exámenes de la entidad. La renovación exige repetir las evaluaciones cada cinco años.

Michael Crossen, integrante del Centro de Pruebas de Automóviles y técnico maestro certificado por ASE, señaló que pocas personas preguntan por los servicios disponibles antes de llevar su vehículo. El especialista aconsejó averiguar si el personal conoce el modelo en cuestión y qué tareas puede realizar.

¿Por qué conviene comenzar con un trabajo sencillo?

Ibbotson propuso seleccionar algunos establecimientos y probarlos mediante una tarea básica, como un cambio de aceite o de filtro. Esta primera experiencia permite observar el cuidado que recibe el automóvil y la claridad de las explicaciones ofrecidas.

El procedimiento también ayuda a establecer un vínculo con los encargados. A su vez, los técnicos pueden familiarizarse con la unidad, conocer su calendario de mantenimiento y detectar posibles fallas en desarrollo.

Un establecimiento amplio y con buena atención no siempre ofrece precios razonables ni servicios de calidad

La garantía constituye otro elemento de comparación. Long indicó que un buen servicio debería ofrecer una cobertura mínima de 12 meses o 12.000 millas (19.312 kilómetros) para la mayoría de los arreglos, con plazos más extensos en determinados casos.

Una consulta sobre las condiciones aplicables a una intervención habitual en los frenos permite contrastar las políticas de cada opción.

Comunicación clara y presupuesto detallado

La descripción de la falla debe incluir todas las señales y precisar cuándo aparecen. Cuando el inconveniente solo ocurre con el auto en movimiento, se puede solicitar una prueba de manejo junto con el profesional encargado.

Probar el taller con un cambio de aceite o de filtro permite evaluar el cuidado del vehículo y la claridad de las explicaciones Magnific

La guía desaconseja sugerir un diagnóstico, ya que el negocio podría efectuar el arreglo indicado aunque no resuelva el desperfecto. Si existen dudas sobre la evaluación, corresponde pedir pruebas.

El desgaste de las pastillas de freno o la oxidación del tubo de escape, por ejemplo, pueden observarse directamente. Antes de autorizar el trabajo, el cálculo escrito debe separar el precio de las piezas y la mano de obra.

Ibbotson aclaró que un monto superior al previsto puede tener una explicación. Ciertos establecimientos utilizan repuestos con garantías más prolongadas o cuentan con trabajadores que poseen una preparación específica, mientras que la alternativa más económica no siempre resulta la más adecuada.