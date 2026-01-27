Autos modelo 2026 que se pueden comprar por menos de US$25 mil en EE.UU.

Comprar un auto nuevo en Estados Unidos por menos de 25.000 dólares parece cada vez más complicado, en un mercado donde muchos modelos superan con facilidad los 50.000 dólares. Sin embargo, aún existen opciones accesibles, confiables y de buena calidad para 2026, según un análisis de expertos del sector automotor, que elaboraron un Top 5 de vehículos económicos para este año.

Cuáles son los 5 autos que se pueden comprar en 2026 por menos de 25.000 dólares

De acuerdo con Consumer Reports, que evaluó modelos 2026 bajo criterios de confiabilidad, rendimiento, seguridad, satisfacción del propietario y comportamiento en carretera, al menos cinco vehículos cumplen con los estándares recomendados.

Chevrolet Trax 2026 (Chevrolet)

El ranking se basa en datos nacionales de TrueCar, considerando el precio promedio de transacción real y no solo el precio sugerido por el fabricante. Estos son los cinco mejores autos modelo 2026 por menos de 25.000 dólares:

Kia K4 LXS 2026

Con un precio de transacción promedio de 24.378 dólares, es el modelo más caro del listado. Destaca por su interior amplio, buen equipamiento y excelente consumo de combustible para un auto no híbrido.

Chevrolet Trax LT 2026

Tiene un precio promedio de 24.324 dólares y se posiciona como una de las mejores opciones dentro del segmento SUV económico. Aunque no ofrece tracción total ni el manejo más silencioso, destaca por su espacio interior y funcionalidad urbana.

Hyundai Elantra SEL Sport IVT 2026

Con un costo aproximado de 24.032 dólares, es una alternativa sólida para quienes buscan un sedán eficiente y bien equilibrado. Comparte muchas cualidades mecánicas con el Kia K4 y ofrece una conducción más refinada, especialmente en su versión híbrida.

Hyundai Venue SEL 2026

Este SUV compacto tiene un precio cercano a los 23.400 dólares. Es ideal para quienes desean una posición de manejo elevada y buen rendimiento en ciudad, aunque no está pensado para el uso todoterreno ni para quienes buscan lujo.

Toyota Corolla LE 2026

Con un precio promedio de 22.787 dólares, sigue siendo uno de los sedanes más confiables y duraderos del mercado. Su diseño es conservador y el interior sencillo, pero destaca por su eficiencia, bajo mantenimiento y larga vida útil.

Toyota Corolla 2026 es una de las opciones de autos por menos de 25.000 dólares (Toyota)

Cabe señalar que otras versiones de estos modelos pueden ser más costosas, pero ofrecen mejor equipamiento y mayor ahorro de combustible, especialmente en sus variantes híbridas (HEV).

Los autos y SUV que marcarán tendencia en Estados Unidos en 2026

Pese al encarecimiento general del mercado, expertos de la industria automotriz indicaron a ABC News que varios modelos marcarán tendencia en 2026 por su innovación y tecnología. Entre los más esperados se encuentran:

Mercedes-Benz CLA y GLB : la marca alemana traerá estrenos muy esperados para 2026, entre ellos el sedán CLA, el SUV GLB y el buque insignia Clase S.

: la marca alemana traerá estrenos muy esperados para 2026, entre ellos el sedán CLA, el SUV GLB y el buque insignia Clase S. Kia K4 Hatchback : el más esperado de la firma surcoreana, con un interior tecnológico y más seguridad.

: el más esperado de la firma surcoreana, con un interior tecnológico y más seguridad. Subaru Outback : el modelo premium tiene un precio inicial por debajo de los 35.000 dólares.

: el modelo premium tiene un precio inicial por debajo de los 35.000 dólares. Chevy Bolt : regresa con una producción limitada en sus versiones Bolt RS y el LT.

: regresa con una producción limitada en sus versiones Bolt RS y el LT. BMW iX3: el SUV más esperado de la firma alemana, con una autonomía de hasta 640 kilómetros y más potencia.

Las marcas más confiables para comprar un auto en 2026

Según el Informe Anual Automotriz 2026 de Consumer Reports, estas son las 10 marcas más confiables para adquirir un vehículo en Estados Unidos:

BMW iX3

Subaru, que por segundo año consecutivo se colocó en la cima de las opciones para adquirir un auto

BMW, también por segundo año consecutivo, se mantuvo como la segunda mejor opción

Porsche, Alemania

Honda, Japón

Toyota, Japón

Lexus, Japón

Lincoln, la mejor marca de Estados Unidos, que dio un salto importante al pasar de la posición 17 hasta el séptimo lugar, gracias a sus índices de fiabilidad

Hyundai, Corea del Sur

Acura, Japón

Tesla, Estados Unidos

Cinco de estas marcas son convencionales, lo que demuestra que no es necesario gastar de más para obtener un auto moderno, seguro y confiable en 2026.