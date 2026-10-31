Kiersten Pels, portavoz del DOJ, sobre los agentes federales en las midterms 2026: “Si detectan el voto de no ciudadanos, lo reportarán”

Los observadores del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) registrarán y reportarán posibles infracciones a la ley electoral federal durante las midterms del 3 de noviembre, incluido el presunto voto de personas sin ciudadanía. La portavoz Kiersten Pels explicó el alcance de esa tarea en medio de una disputa por los votos cuestionados en California.

Qué dijo Kiersten Pels sobre el voto de no ciudadanos

En declaraciones recogidas por Reuters, Pels, portavoz del DOJ, señaló: “Si los observadores detectan alguna violación de la ley electoral federal, incluido el voto de personas que no son ciudadanas, lo registran y lo reportan al Departamento”. La funcionaria agregó que el personal recibirá capacitación para evitar interferencias y proteger el acceso a las urnas.

El DOJ prepara el mayor operativo de observación electoral de su historia para las elecciones de medio término de Estados Unidos

La instrucción no implica controles de ciudadanía sobre quienes acudan a votar. Un alto funcionario del DOJ aclaró que los observadores no verificarán el estatus de los electores el día de la elección.

Sus informes podrían aportar datos para investigaciones posteriores, aunque todavía no está claro qué pruebas de un sufragio ilegal podrán reunir mediante la observación.

El artículo 611 del título 18 del Código de Estados Unidos prohíbe, como regla general, que los no ciudadanos voten en elecciones para cargos federales. La disposición prevé multas o hasta un año de prisión por una infracción.

También establece excepciones específicas y contempla votaciones locales autorizadas por las normas correspondientes, siempre que estén separadas de la elección federal.

Cómo funcionará el despliegue de observadores del DOJ en las elecciones

El DOJ proyecta enviar aproximadamente 1000 observadores a los 50 estados, la cifra más alta en la historia de su programa de supervisión electoral. El operativo triplicaría el volumen de personal de las últimas elecciones de medio término.

Las prioridades incluyen distritos reñidos, zonas con antecedentes de dificultades para votar y áreas muy pobladas.

Los trabajadores federales enviados por el DOJ no podrán portar armas ni impedir que los ciudadanos ejerzan su derecho al voto Imagen ilustrativa generada con IA

Según explicó Associated Press, el personal federal estará acompañado por una amplia red de vigilancia partidaria y ciudadana. Los partidos demócratas estatales capacitaron a unos 10.000 voluntarios, mientras Common Cause preparó a cerca de 16.000.

El programa federal no nació con esta elección. La División de Derechos Civiles del DOJ explicó que sus funcionarios y observadores supervisan el cumplimiento de las leyes de derecho al voto.

Entre las situaciones que pueden documentar figuran las barreras de acceso para personas con discapacidad y la ausencia de boletas en español en determinados centros.

Por qué el ICE y el FBI no actuarán como observadores en las elecciones

La participación de fiscales y trabajadores de agencias de seguridad originó reclamos de organizaciones defensoras del derecho al voto.

La Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (Naacp, por sus siglas en inglés) presentó una demanda para impedir que fiscales penales y personal policial cumplan esas funciones. La entidad argumentó que su presencia podría intimidar a los votantes.

En ese contexto, el DOJ precisó que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) no aportarán personal para observar los comicios.

El anuncio se relaciona con las restricciones sobre agentes del ICE en las midterms. Los designados no podrán portar armas ni interferir con los electores.

La reacción de California, Nevada y otros estados ante los observadores del DOJ

Minnesota desplegó unos 40 empleados estatales para acompañar y supervisar a los representantes del DOJ durante sus primarias de agosto. California adoptó una medida similar.

En Nevada, el secretario de Estado Cisco Aguilar anunció capacitación para que las fuerzas de seguridad retiren a los observadores federales que infrinjan las normas o se nieguen a abandonar un centro cuando corresponda.

La supervisión también provocó una controversia en Wyoming. Su gobernador, el republicano Mark Gordon, solicitó que se investigara la conducta de los observadores durante las primarias, tras cuestionamientos sobre pedidos para examinar máquinas de votación.

El DOJ respondió que las consultas buscaban comprobar condiciones de acceso para personas con discapacidad.

En paralelo, el gobierno de Donald Trump presionó a los estados para obtener información de inscripción de votantes. El acceso a registros electorales forma parte del debate sobre el control de presuntas irregularidades.

El gobierno también intentó frenar el conteo de unas 20.000 boletas enviadas por correo en California por sospechas de que pertenecían a personas sin ciudadanía. Reuters aclaró que los estudios disponibles consideran infrecuentes los casos de voto ilegal de no ciudadanos.