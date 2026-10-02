Vence el EAD de miles de venezolanos: qué dice el Uscis ante la urgencia de saber qué pasará con el TPS

Este 2 de octubre termina el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para los venezolanos. Aquellos que recibieron el Documento de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés) debido al beneficio también lo mantienen hasta esa fecha, según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés).

Qué dice el Uscis sobre el EAD de los venezolanos con TPS

De acuerdo con el sitio web de la agencia migratoria, los beneficiarios del TPS con EAD emitidos el 5 de febrero de 2025 o antes conservan su autorización de empleo y la validez de sus documentos hasta el 2 de octubre, fecha en que se suspende el beneficio.

Los beneficiados del TPS con EAD emitidos el 5 de febrero de 2025 o antes conservan su autorización de empleo hasta el 2 de octubre Fotomontaje realizado con IA

En el caso de las personas que se hayan reinscrito bajo la extensión de la designación de 2023 de Venezuela y mantengan una solicitud de renovación del Documento de Autorización de Empleo antes del 6 de febrero de 2025, cuentan con una extensión automática de hasta 540 días.

Qué se sabe de la suspensión del TPS para venezolanos

Los venezolanos están a la espera de una decisión de la Corte Suprema. El pasado 28 de septiembre, los jueces del máximo tribunal se reunieron en una conferencia privada para deliberar sobre el caso Noem v. National TPS Alliance.

El 28 de enero, un fallo del Noveno Circuito confirmó que la entonces secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Kristi Noem, no tenía autoridad para anular una extensión de TPS vigente.

El 28 de septiembre, los jueces de la Corte Suprema se reunieron en una conferencia privada para deliberar sobre caso de Noem v. National TPS Alliance J. Scott Applewhite - AP

“Las propias declaraciones de la secretaria demuestran que, desde el primer día, se propuso poner fin al TPS para Venezuela y Haití porque etiquetaba a los beneficiarios de la protección migratoria de esos países como peligrosos, delincuentes y, en general, indeseables”, dijo el fallo.

Tras conocerse el fallo, la administración Trump solicitó a la Corte Suprema el pasado 9 de julio que ordenara al Noveno Circuito de Apelaciones de Estados Unidos reconsiderar su decisión en el caso de los venezolanos.

Qué pueden hacer los venezolanos con la suspensión del TPS

En diálogo con LA NACION, el abogado de inmigración Jesús Reyes explicó que la suspensión del TPS no implicaba una deportación automática. Sin embargo, esta posibilidad sí aplicaba a los venezolanos que no disponían de otra base legal para permanecer en EE.UU.

En caso de no contar con otras alternativas migratorias, el defensor recomienda revisar si califican para otras vías como asilo,residencia por petición familiar o de empleo,visas humanitarias U o T, o la Ley de Violencia contra las Mujeres (VAWA, por sus siglas en inglés).

“No todas las opciones aplican a todas las personas. Va a depender de cómo entraron al país, su historial migratorio, sus familiares y las circunstancias particulares de cada caso”, advirtió a LA NACION.