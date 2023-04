La broma de Heidi Klum y Sofía Vergara que indignó a los fans por su falta de consideración con muchas parejas

escuchar

El pasado sábado, la modelo Heidi Klum aprovechó el April Fools’ Day, una fecha que se celebra con bromas en países anglosajones y es similar al Día de los Inocentes, para engañar a sus fanáticos con un embarazo falso. La broma la la realizó con ayuda de sus compañeros del jurado de America’s Got Talent: Sofía Vergara y Howie Mandel. Las celebridades buscaban darle a sus seguidores un momento de diversión. Sin embargo, el efecto fue el contrario, dado que muchos consideraron que el tema es demasiado sensible.

Mandel compartió una fotografía en Instagram donde aparecía Klum con una panza falsa de embarazo. Vergara la replicó en sus historias y escribió: “Voy a ser tía”. De igual manera, la modeló la posteo en su cuenta.

Horas más tarde, la también empresaria reveló que todo había sido una broma del April Fool’s Day, con una fotografía de Mandel, quien ahora usaba el vientre protésico, mientras ella fingía darle un beso. “De mí, para ti, felicidades”, escribió. De inmediato, sus seguidores reaccionaron. A algunos les pareció divertido, pero la mayoría afirmó que no era empático bromear con ese tema. “No es gracioso, la infertilidad es real y la gente necesita darse cuenta del dolor que provoca con esto”, escribió una usuaria.

Heidi Klum, Sofía Vergara y Howie Mandel se vieron envueltos en una polémica tras bromear con un embarazo falso en el Día de las Bromas Instagram/ howiemandel

Otra de las celebridades que optó por este mismo plan fue la exestrella de Disney Sabrina Carpenter, quien hizo la broma mientras estaba de gira en Salt Lake City. Las reacciones fueron similares a las que obtuvo Klum.

La broma de los embarazos es recurrente

Es común que se practiquen estas bromas en el mundo de la farándula. En 2019, Justin Bieber publicó un ultrasonido falso, seguido de una imagen de su esposa, Hailey Bieber, mientras tocaba su vientre. En un segundo post, aclaró que solo se trataba de una broma por el April Fools’ Day. No obstante, tuvo que disculparse al día siguiente: “Siempre habrá gente ofendida, soy un bromista y era el día de los inocentes. No pretendía ser insensible con la gente que no puede tener hijos (...). Pido disculpas de todos modos y asumo la responsabilidad”.

Otras celebridades que fueron sido criticadas por este mismo engaño son: la actriz Tori Spelling, la cantante Keyshia Cole y la pareja de “Bachelor” Arie Luyendyk Jr. y Lauren Burnham.

¿Por qué no se debe bromear con un embarazo falso?

Loree Johnson, terapeuta matrimonial y familiar, explicó a USA Today que las personas creen que es divertido burlarse de los embarazos, pero que el tema no es nada gracioso para las parejas que pasan por momentos complicados para concebir. “La gente piensa que es divertido (...). Hay una sensación de facilidad para decidir cuándo quieres tener un hijo, creo que eso se convierte en material cómico, cuando en realidad puede que no lo sea para aquellos que lo están pasando mal con ese mismo tema. Se convierte en material para ridiculizar una situación de la que no saben nada”, explicó.

Los tres miembros del jurado de America's Got Talent se vieron involucrados en la polémica Instagram/heidiklum

Quienes bromean con este tipo de anuncios no suelen hacerlo con malicia, pero el efecto no cambia a pesar de la intención. Las consecuencias de estas bromas pueden ser devastadoras y dañinas, explican miembros de la American Adoption, una agencia que brinda servicios de adopción en Estados Unidos. El embarazo no es una broma y la infertilidad tampoco, señalan.

De acuerdo con información de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) el 19% de las mujeres de EE.UU. tienen problemas para concebir. Los integrantes de la agencia American Adoption consideran que son ellas quienes resultan afectadas por las bromas del April Fools’ Day, ya que podrían sentir dolor e incluso vergüenza por las burlas.

