Qué es el April Fools’ Day y las cinco mejores bromas de la historia

escuchar

El 1° de abril es el día más esperado por los bromistas en Estados Unidos y en otros países con tradición anglosajona, ya que se celebra el April Fools’ Day. La gente aprovecha el inicio de abril para burlarse de sus amigos o personas de su círculo más íntimo. Sin embargo, a lo largo de la historia hubo casos bien planeados, y para una audiencia masiva. Cadenas de televisión y de noticias se han sumado a esta tradición, con algunos episodios difíciles de olvidar.

Hay distintas versiones acerca de cómo surgió este día. Una apunta a que se creó por el equinoccio de primavera en el hemisferio norte, cuando la madre naturaleza “sorprendió” a los humanos con un clima cambiante e impredecible.

Otra popular explicación indica que el April Fools’ Day inició por un cambio de calendario, en 1582. En ese entonces, los franceses adoptaron el calendario gregoriano. Como las fechas de las celebraciones de Año Nuevo también se vieron modificadas, se dice que los que no se adaptaron, se volvieron blanco de burlas.

Si bien los orígenes son inexactos, lo seguro es que nadie se salva de las bromas, por lo cual es un día para ser precavido y no creer todo lo que los amigos cuentan o incluso lo que se ve en televisión o internet, ya que algunos medios aprovechan la festividad para mofarse de su audiencia. Algunas de las más memorables fueron:

La cosecha de espaguetis

En 1957, la cadena de televisión inglesa BBC hizo una de las primeras bromas por el April’s Fools Day. Se trató de un informe que aseguraba que, ese año, la cosecha de espagueti había sido excelente en Suiza. En pantalla mostraron arbustos repletos de pasta. El engaño fue tanto que incluso los televidentes le escribieron a la emisora para preguntar cómo podían conseguir su propia planta, recordó Daily Mail.

La cadena BBC hizo un segmento informativo para el April Fools' Day acerca de las 'plantaciones de fideos' en Italia; aquí el clip (en inglés original)

El Big Ben de Reino Unido se volverá digital

La BBC lo volvió a hacer en 1980. La cadena engañó a miles al informar que el reloj de la torre Big Ben se volvería digital. La audiencia tomó esta noticia con sorpresa, que después se convirtió en enojo. Días después de esta jugada, el locutor detalló que “pocas personas pensaron que fue divertido”.

Los habitantes de Reino Unido mostraron su enojo ante la supuesta digitalización del Big Ben Unsplash

Se cae la aguja espacial en Seattle

En 1989, la televisora KING-TV se unió al día de las bromas para alarmar falsamente a la población. Los trabajadores reportaron que la famosa torre de esa ciudad, llamada Space Needle, se había caído. El pánico se desató en la ciudad y tuvo que pasar un tiempo para que los habitantes consideraran que este engaño era gracioso.

Animales policías en Australia

Esta broma ocurrió el año pasado, cuando el conservacionista Robert Irwin, miembro del zoológico de Australia, anunció que se establecería en el país un nuevo escuadrón de animales para combatir delitos, llamado Police Animals in the Wild, o PAW. De inmediato, los agentes (humanos) de la policía revelaron que era una broma y que ninguna especie pelearía contra la delincuencia.

Los orígenes del April's Fools Day no están claros, pero la fecha se celebra cada 1° de abril con bromas de todo tipo Unsplash

La criptomoneda de Ant y Dec

También en 2022, los veteranos de la televisión británica Ant y Dec engañaron a su público al informarles del lanzamiento de su criptomoneda. “¡Gran noticia! Nos unimos a la revolución de las criptomonedas!”, dijeron orgullosos, antes de dar a conocer que todo era parte de un engaño.

Bromas en el ambiente laboral

Como en los casos anteriores, algunas bromas pueden ir demasiado lejos. En los entornos de trabajo, por ejemplo, el April’s Fools Day genera un debate sobre si es válido o no engañar a los colegas.

JVP Group, una empresa dedicada a las contrataciones de personal, hizo una encuesta a los empleadores respecto a este día. En los resultados, retomados por Deside, se reveló que el 31% no cree aceptable realizar bromas en el trabajo y que su organización no lo permite. “La creación de un ambiente positivo para todos los empleados es vital para retener y atraer personas talentosas. Nadie quiere ser un aguafiestas, pero el lugar de trabajo debe ser bueno para todos, no solo para los bromistas”, aseguró Alan Townsend, director general de esa firma.

LA NACION