La derechista y excandidata a vicepresidenta Sarah Palin perdió un juicio contra The New York Times

NUEVA YORK.- Un jurado federal de Manhattan declaró el martes que The New York Times no es responsable de la supuesta difamación de la derechista Sarah Palin en un editorial de 2017 sobre el control de armas, lo que supone la segunda derrota en juicio de la excandidata republicana a la vicepresidencia de Estados Unidos.

El veredicto se produjo en un nuevo juicio del caso de Palin, después de que un tribunal federal de apelaciones anulara un veredicto de 2022 a favor del Times.

Palin, de 61 años, que también fue gobernadora de Alaska y es miembro de la influyente Asociación Nacional del Rifle, demandó al periódico y al exeditor de la página editorial James Bennet por un artículo del 14 de junio de 2017 que sugería erróneamente que ella podría haber incitado un tiroteo masivo en enero de 2011 en un estacionamiento de Arizona.

Seis personas murieron y la representante demócrata Gabby Giffords resultó gravemente herida en el ataque.

Bennet dijo que al momento de escribir el editorial estaba bajo presión de plazos cuando añadió a “America’s Lethal Politics” algunas frases que vinculaban el atentado con un mapa del comité de acción política de Palin que ponía a Giffords y a otros demócratas en el punto de mira.

The New York Times reconoció su error, pidió disculpas y publicó una corrección 14 horas después de que el editorial apareciera en línea.

Abogados de Palin dijeron que eso no era suficiente porque la retractación no la mencionaba por su nombre.

“No ha habido ni una sola prueba que demuestre otra cosa que un error honesto”, dijo Felicia Ellsworth, abogada del Times.

El abogado de Palin, Ken Turkel, dijo que era más que eso. “No se trata de un error honesto sobre una referencia pasajera” a Palin, dijo en su alegato final. “Para ella, fue un cambio de vida”.

Palin perdió su primer juicio en febrero de 2022, pero el Tribunal de Apelaciones del 2º Circuito de Estados Unidos en Manhattan dijo el pasado agosto que el veredicto estaba viciado.

Palin fue gobernadora de Alaska entre 2006 y 2009 y se presentó junto al difunto senador republicano John McCain a su fallida candidatura a la Casa Blanca en 2008, carrera que ganó el demócrata Barack Obama con Joe Biden como vicepresidente.

Palin fue una de las líderes del movimiento llamado “Tea Party”, que impulsaba una reducción de impuestos, de la deuda nacional y del déficit del presupuesto federal mediante la disminución del gasto gubernamental. El movimiento apoyaba los principios de un gobierno pequeño y se opuso a la Ley de Atención Médica Asequible (también conocida como Obamacare), la legislación de atención médica emblemática del presidente Barack Obama. Si bien Palin impulsaba que su país no se viera involucrado en conflictos innecesarios, favorecía una respuesta más agresiva para mantener la primacía de Estados Unidos en las relaciones internacionales.

