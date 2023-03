Estaba en una cena romántica en Texas y encontró algo muy valioso en su comida

escuchar

Una mujer se llevó la sorpresa de su vida mientras comía junto con su novio, en un restaurante de Dallas, en EE.UU. Aunque recientemente se han popularizado los regalos dentro de la comida e incluso las propuestas de casamiento, esto no fue planeado por su acompañante. En lugar de ello, fue la naturaleza quien hizo lo suyo y le dio un regalo a la comensal mientras disfrutaba de su plato de ostiones.

La afortunada mujer, identificada como Kenia, tuvo este sorprendente hallazgo en un restaurante de Dallas, ciudad natal de su novio, Juan Manuel, según detalló The New York Post. La joven compartió las imágenes de este momento a través de su cuenta de TikTok. La grabación, de apenas 15 segundos, se viralizó rápidamente y los usuarios se mostraron sorprendidos ante el peculiar descubrimiento.

“Resulta que estábamos comiendo ostiones y nos salió una perla”, comentó entre risas la creadora de contenido. “Una perla salió en los ostiones”, repitió con incredulidad, mientras sostenía el objeto brillante en la palma de su mano. “Miren, pequeñita pequeñita, pero es una perla”, concluyó.

Una mujer mostró en TikTok la pequeña perla que se encontró mientras se comía un ostión

Una de sus seguidoras le explicó a Kenia que su descubrimiento, además de sorprendente, era costoso. “Esas son perlas legítimas, si es verdad que le salió, es muy cara”. Otros tomaron los hechos con humor y compararon el hallazgo con otros anteriores.

La mujer explicó en los comentarios que todas las personas del restaurante se enteraron de su peculiar adquisición y que la felicitaron, a ella y a su pareja. Además, también compartió que probablemente se haría un anillo y prometió mostrarlo en redes cuando esté listo.

Otra perla en un restaurante de Nueva Jersey

Kenia no es la primera en encontrar una joya en su comida. A finales de este febrero, Michael Spressler, un hombre de 58 años, fue a su restaurante favorito del sur de Nueva Jersey, The Lobster House, y la visita se volvió inolvidable debido a que había una perla en las almejas que había pedido.

Al principio, el hombre creyó que una de sus muelas se había roto, pero descartó esta idea cuando vio que el objeto era “suave y redondo”, le dijo a NJ Advance Media. “He comido almejas durante toda mi vida. Esta es la primera vez que me sucede”, declaró. Según sus propias investigaciones, las probabilidades de encontrar una perla en una almeja son de una en 10.000.

Un hombre de Nueva Jersey también encontró una perla en plato de almejas Unsplash

Su esposa mostró intención de quedarse con la joya para ponerla en un anillo o collar. No obstante, Spressler estaba más interesado en averiguar cuál era el precio de su hallazgo. “Ella quiere ponerlo en una pieza de joyería o algo así, pero primero tengo que saber cuál es su valor. (Escuché) que podría valer miles, pero no sé cuánto todavía. Realmente me gustaría averiguarlo”, finalizó.

