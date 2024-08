La FDA emite una alerta por “alergias graves o potencialmente mortales” que pueden causar productos de bollos con crema de huevo

Escuchar

La Agencia Federal de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) emitió un aviso de retiro del mercado que comprende a dos variedades de bollos al vapor de la empresa Prime Food Processing LLC, por contener entre sus ingredientes sésamo no declarado.

Las variedades afectadas son las de bollos con crema de huevo y con crema de huevo y coco, que por un error en el etiquetado podrían contener sésamo entre sus ingredientes y provocar graves problemas de salud a las personas con intolerancia o alergia severa a esa semilla que los consuman desconociendo su presencia.

Las personas tienen que devolver el producto afectado al comercio donde se lo compró con los bollos y el envase sin consumir para obtener un reembolso completo.

Específicamente el retiro comunicado por la FDA comprende a 477 cajas de las 2 variedades de bollos (con crema de huevo y con crema de huevo y coco) que se distribuyeron en 27 estados de EE.UU (AZ, CA, CO, CT, FL, GA, HI, IL, KY, KS, LA, MA, MD, ME, MO, NC, NE, NJ, NY, OH, OK, OR, PA, TX, UT, VA, WA) a través de locales de comida asiática entre el 30 de mayo de 2024 y el 28 de junio de 2024.

Los productos se expenden congelados envasados en envases de color amarillo brillante. En la parte inferior del panel lateral izquierdo se puede observar los códigos de lote. Para una mejor identificación de los productos afectados por el retiro la FDA especificó que los mismos corresponden a los siguientes artículos:

Artículo n.° PD4180, bollos al vapor con crema de huevo agregada, códigos de lote n.° 24149 y n.° 24150. Vencimiento el 10/2025. Código UPC 797803704050

Artículo n.° PD4190, bollos al vapor con crema de huevo y coco agregado, códigos de lote n.° 24149. Vencimiento el 10/2025. Código UPC 797803704869

Si bien hasta la fecha no se han presentado quejas ni informes de incidentes relacionados con el consumo de los productos la FDA en conjunto Prime Food Processing LLC decidieron proceder al retiro luego de que la propia compañía detectara errores en el etiquetado del producto, por el que una de cajas de bollos al vapor con sésamo podrían haber estado envasadas en envases de bollos al vapor con crema de huevo.

El error fue causado por una falla en el sistema de envasado que ya fue reparada, según se detalla en el informe oficial.

Los consumidores que tengan preguntas pueden comunicarse con la empresa al 718-963-2323. De lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. hora estándar del este.

LA NACION