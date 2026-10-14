La finca enclavada entre la selva de Centroamérica que evoca a los castillos europeos se vende por casi US$2.5 millones

Una finca de aproximadamente cuatro acres (1,6 hectáreas) en Costa Rica, conocida como El Castillo de Esparza, salió al mercado por 2,45 millones de dólares. La propiedad ubicada en la provincia de Puntarenas combina inspiración europea, jardines tropicales y dos casas de huéspedes y podría destinarse a un hotel boutique, un centro de retiros o un espacio para eventos.

La historia de la condesa que imaginó El Castillo de Esparza

La historia de la propiedad fue reconstruida por la periodista Donna Hardie-Scott en un artículo publicado por Forbes Global Properties el 22 de julio.

Según la publicación, la residencia fue concebida por Nina de Baillet Latour, una condesa que creció en una familia neerlandesa de las antiguas Indias Orientales y se casó con Alfred de Baillet Latour, integrante de una familia aristocrática belga.

Descubre El Castillo de Esparza, la finca de Costa Rica inspirada en la arquitectura europea que sale a la venta por US$2,45 millones Courtesy Luxury Living Costa Rica

Nina impulsó el proyecto de la residencia e hizo trasladar antigüedades europeas a Costa Rica. Esos objetos se combinaron con elementos de la artesanía local para crear una ambientación que contrasta con el paisaje tropical.

La construcción presenta techos de terracota, paredes claras y ventanas arqueadas, además de interiores decorados con muebles y piezas antiguas de inspiración europea. Aunque su nombre remite a una fortaleza, fue construida a comienzos de la década de los 80.

De acuerdo con Forbes, la finca también está ligada a la historia de Esparza , una de las localidades más antiguas de Costa Rica .

, una de las localidades más . Durante el período colonial, la zona tuvo importancia para el transporte de mercancías como cacao, tabaco, ganado y madera.

En 1686, el asentamiento sufrió una incursión de piratas ingleses que saquearon e incendiaron parte de la población.

Cómo es la finca de Costa Rica que se vende por US$2,45 millones

Desde la elevación donde se encuentra la residencia se observan campos agrícolas, fincas ganaderas y la cascada El Encanto. En días despejados, también se alcanza a divisar el océano a lo lejos, según la descripción publicada por Forbes.

La casa principal cuenta con seis habitaciones. A ella se suman dos casas de huéspedes, que amplían las posibilidades de alojamiento para familiares o visitantes.

La residencia de arquitectura europea tiene terreno de cuatro acres (1,6 hectáreas) y construcciones auxiliares en una localidad histórica de Costa Rica Courtesy Luxury Living Costa Rica

En el interior sobresalen una escalera central, pisos de madera con diseño de espiga, arcos y una colección de muebles, antigüedades y objetos decorativos.

Parte de ese mobiliario forma parte de la venta y contribuye al estilo europeo que caracteriza a la residencia.

Yalí Alpízar, representante de Luxury Living Costa Rica, destacó ante Forbes que la propiedad “no puede replicarse”, en referencia a la arquitectura, historia y extensión del terreno.

La finca de Costa Rica podría usarse como hotel boutique

De acuerdo con Forbes, por sus dimensiones y distribución, El Castillo de Esparza podría destinarse a distintos usos. Además de funcionar como residencia privada, la propiedad se presenta como una opción para desarrollar un hotel boutique, un centro de retiros, un club privado o un espacio para actividades culturales y de hospitalidad.

El Castillo de Esparza, la finca que se vende por US$2,45 millones en Costa Rica

Entre los puntos de interés de la zona se encuentra la iglesia del Espíritu Santo, vinculada con la historia colonial del lugar. El inmueble se publicó por US$2,45 millones a través de Luxury Living Costa Rica.

El precio incluye muebles, antigüedades y objetos decorativos reunidos por la condesa, según la publicación.