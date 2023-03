La historia de Rory, la bulldog francesa de Wisconsin enamorada de Henry Cavill

escuchar

Henry Cavill, el actor que da vida a Superman en la pantalla grande desde 2016, es uno de los galanes más cotizados del momento y fue mencionado por varias listas como el hombre más atractivo del mundo, algo con lo cual la mayoría de sus fans coincide. Incluso una de las más peculiares: Rory, una bulldog francesa de cuatro años.

Meses atrás, una mujer de Milwaukee, Wisconsin, veía The Witcher cuando se dio cuenta de que su perrita mantenía la mirada fija en el televisor. Rory incluso se levantó para estar más cerca de la pantalla, al parecer, cautivada por la voz del actor.

Heather Land, la dueña de Rory, pensó que se trataba de una simple coincidencia, hasta que descubrió que la escena se repetía cada vez que Cavill aparecía en TV. Así, desde septiembre pasado, comparte videos en su cuenta de TikTok, @rorythefrenchie, para hablar del enamoramiento de Rory con el actor británico.

Con el correr de los meses, notó que la mascota no se despega de cualquier objeto que tenga la cara del artista. Al advertir esto, Land recreó en su casa un rincón con muñecos, fotos y almohadones de Cavill, digno de una fanática número uno, del cual Rory no se mueve.

Rory, la perrita de Wisconsin que es fan número uno de Henry Cavill, el actor que da vida a Superman

“Su cuerpo es diminuto, pero su personalidad es enorme”, comentó Land acerca de Rory, al Milwaukee Journal Sentinel.

Después del primer video en el que la bulldog francesa parece casi hipnotizada, los usuarios le pidieron a su dueña que le mostrara el film El hombre de acero, para así descartar si le gustaba Cavill o solo The Witcher. Una vez más, el animal quedó cautivado. Su reacción fue la misma con Enola Holmes, Los Tudor y entrevistas. Todos estos experimentos quedaron documentados en TikTok.

La perrita Rory está obsesionada con Henry Cavill, el actor de Superman

La gente se emocionó con los detalles. Incluso empezaron a especular con que quizá solo le gustaba su voz, pero Land de nuevo les cambió la perspectiva. En esa ocasión, hizo una presentación muda de diapositivas con fotos del actor y Rory no se movió hasta que terminó. Según su dueña, aunque duerme la mayor parte del día, en cuanto oye la voz de Cavill, se levanta y lo busca. “Es divertido pensar que es amor”, reconoció para el medio citado.

Esta afición ya lleva algunos meses. Para Halloween, incluso vistió a Rory de Geralt de Rivia, el personaje que interpretaba Cavill en The Witcher. Con el objetivo de descubrir si era una verdadera fanática o si ese efecto podía obtenerlo con otro actor, la joven sustituyó las imágenes del altar con otros actores con looks parecidos, como Chris Hemsworth. Fiel a su “verdadero amor”, Rory no dejó que la engañaran.

La perrita fue caracterizada con el outfit de Henry Cavill

Incluso tuvo el mismo efecto cuando su dueña combinó a los famosos para despistarla. La vez que no lo reconoció fue cuando Cavill era adolescente El conde de Montecristo.

Ahora, los miles de seguidores de la perrita en redes le envían todo tipo de objetos para su colección. Para su cumpleaños, incluso le regalaron figuras de acción y hasta un póster.

Un amor no correspondido

Si bien el actor no ha reaccionado a las muestras de cariño de su peculiar fanática, su humana tiene esperanza, incluso le hizo una remera que dice: “Si me pierdo, devuélvanme a Henry Cavill”. “No estamos intentando crear un encuentro ni nada parecido. Solo nos divertimos. Rory disfruta y eso es todo lo que importa”, consideró Land.

La genial bulldog francesa se volvió viral por su fanatismo y ha aparecido en Newsweek, Daily Mail, ABC News y Good Morning America. “Rory significa el mundo entero para mí”, reconoció Land. “Intento recordar y apreciar cada momento que pasamos juntas, porque nunca sabes cuánto tiempo te queda. Voy a vivir cada día al máximo con ella, incluso si estamos rodeadas de Henry Cavill”.

