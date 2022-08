Henry Cavill: romances polémicos, la mujer que le robó un suspiro y su última conquista, a quien defendió de las críticas

A pesar de ser llamado “el hombre de acero”, Henry Cavill es uno de los galanes más tiernos y codiciados de su generación. Considerado un verdadero sex symbol, el protagonista de Superman no solo se destaca por su talento actoral sino también por su belleza y su gusto por la moda. Alcanza solo con ver su porte y su presencia en cada alfombra roja para entender por qué la revista GQ lo consideró uno de los hombres mejores vestidos en 2012, por qué un año después fue votado como el hombre más atractivo del mundo en una encuesta realizada por la revista Glamour como también por qué es el octavo actor mejor pago de la televisión a raíz de su protagónico en The Witcher.

Debido a esto no es extraño que el actor haya salido con las mujeres más lindas del mundo del espectáculo y del deporte sin embargo, muchas de ellas nunca fueron blanqueadas debido al hermetismo que Cavill ha mantenido a lo largo de los años sobre su vida privada. “Es difícil para cualquiera estar en una relación con alguien como yo. Es un estilo de vida duro. Estoy buscando a alguien de mi edad y que tenga una carrera. Es más fácil decirlo que hacerlo”, confesaba unos años atrás en Playboy.

En el último tiempo, la figura la Liga de la Justicia fue noticia en las redes sociales por un video retro que se viralizó, tras la separación de Shakira y Piqué. En él, su mueca de sorpresa y deslumbramiento al ver a la cantante colombiana en una premier de 2015 circuló por todos los medios generando todo tipo de chistes, memes y bromas al respecto. “Venga a Colombia, quedaría enamorado”, “Hasta los superhéroes preguntan por Shakira”, “Ay, morí, le gustan las latinas”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios que sonrojaron al actor.

Las novias de Superman

Henry Cavill se calzó el traje de superhéroe y enamoró a todo Hollywood

Si bien Henry Cavill cuenta con un abultado historial amoroso, sus primeras conquistas nunca superaron la categoría de rumor. En 2007, el actor fue relacionado con la estilista, Susie Redmon, quien trabajaba en el set de The Tudors. Sin embargo, tiempo después también fue vinculado con la estrella de la serie, la actriz Maude Hirst. Si bien se los vio juntos en eventos públicos, ellos nunca hablaron de su romance en público.

A la que sí blanqueó fue a la jinete británica Ellen Whitaker, con quien salió desde 2009 a 2012. Según el entorno, la relación iba tan enserio que hasta llegaron a comprometerse. Pero, misteriosamente y sin explicaciones a la prensa, la pareja decidió tomar distancia al cabo de alrededor de tres años.

Henry Cavill y Gina Carano, en la alfombra roja de los Bafta en 2013

Al parecer, Cavill sentía una gran devoción por las deportistas, ya que al terminar su romance con la domadora de caballos cayó rendido ante los encantos de la experta en artes marciales mixtas, Gina Carano. La relación con la gladiadora Crush de American Gladiators fue bastante intermitente, pero duró casi dos años, de fines de 2012 hasta 2014. En el último tiempo, la actriz y luchadora fue noticia por haber sido despedida del elenco de The Mandalorian debido a sus opiniones en las redes sociales donde comparaba a la situación política de los Estados Unidos (tras la victoria de Joe Biden) con la persecución judía durante la Alemania nazi. A pesar de que ya pasaron 8 años de su ruptura, Henry fue muy criticado por haberse relacionado sentimentalmente con ella en el pasado.

Dicen que, en una de esas idas y vueltas con Carano, Cavill vivió un idilio con la actriz Kaley Cuoco en 2013 . Esta breve pero intensa aventura con la intérprete de Penny en The Big Bang Theory apenas duró dos semanas. Sin embargo, hay muchos que hasta el día de hoy dudan de esta relación, argumentando que solo se trató de una movida de prensa. Es que, poco antes de que el actor estrenara Superman: el hombre de acero, la estrella subió a Instagram una captura del afiche del film, mientras ella miraba atentamente al protagonista en cuestión. Días más tarde, fueron vistos juntos a la salida de un supermercado de la mano.

Según algunas versiones, las imágenes no tenían nada de casual y los rumores de que habían sido orquestadas por sus representantes (curiosamente Cuoco y Cavill pertenecían a la misma agencia) comenzaron a sonar fuerte. 19 días después, el supuesto noviazgo se dio por concluido y ellos quedaron amigos. A los meses, la actriz se casaba con el jugador de tenis Ryan Sweeting, de quien actualmente está separada.

Henry Cavill y Kaley Cuoco, en 2013 FFN/The Grosby Group

Después de este “amor de días”, Cavill fue vinculado con Marisa Gonzalo, una joven 10 años menor con la que también duró poco tiempo . Mientras algunos aseguran que la ruptura se habría ocasionado cuando ella filtró unas fotos, otros señalan las incompatibilidades entre ellos como el gran culpable de que este vínculo no avanzara. Al parecer, la predilección de Gonzalo por la caza de animales chocaba de lleno con el compromiso y activismo del actor que se define como un gran defensor de los derechos de los animales. De hecho, Cavill es portavoz de Durrell Wildlife Conservation Trust, una organización que trabaja para salvar especies en extinción.

Después de la cazadora llegó Tara King, a quién conoció en un boliche de Londres. “Cuando conocí a mi novia, me sentí muy intimidado. Quería impresionarla”, reveló en una vieja edición estadounidense de la revista Elle. Pese a la diferencia de edad (él tenía 32 y ella 19) y a las críticas recibidas, la confirmación oficial del romance no tardó en llegar. Los tortolitos asistieron juntos a la fiesta posterior a los Oscar y posaron súper acaramelados en la premier de Batman vs. Superman: el inicio de la justicia.

Henry Cavill y su novia Tara King, en 2016

“Ella me protege cuando estoy pasando por un momento difícil. Ella está ahí cuando necesito que me cuiden y el mundo es un poco pesado. Tara me permite ser yo y no tiene ningún problema con eso. Ella me trata como un ser humano normal”, le dijo a The Mirror en marzo de 2016, muy enamorado.

A pesar de esta declaración de amor pública, al cabo de un año la relación terminó. Según algunos allegados a la pareja, Cavill hizo de todo para lograr una ruptura amistosa; algo que fue muy difícil para Tara, ya que lo consideraba el amor de su vida.

A Lucy Cork la conoció en 2017, trabajando en Misión: Imposible 6. Su nueva conquista era doble de riesgo y, al parecer, entre toma y toma, surgió el flechazo. Un romántico posteo en Instagram fue suficiente para confirmar esta nueva relación. “Todos hemos sido lastimados, todos nos equivocamos, confiamos en la persona equivocada, hicimos la apuesta equivocada, giramos en la dirección equivocada, cometimos ese error. Lo que hemos vivido es importante, nos define. Pero lo más importante, y muchas veces olvidado, es que nosotros decidamos cómo nos define. He cometido errores, he sido una persona de la que no me sentía orgullosa muchas veces. Me he caído. He amado a la persona errónea. He fallado. Me han hecho daño. He hecho daño. ¡Así es la vida!”, reflexionó en su extensa publicación.

Sin embargo, sus líneas posteriores fueron dedicadas a su novia. “Esta es mi Lucy. Es una de las mejores dobles del mundo. Ella se ha definido a sí misma. Sigue definiéndose a sí misma. Ella crece todos los días. Ella es Lucy Cork porque ella lo dice”, remató el actor orgulloso.

No se sabe qué pasó pero, contra todos los pronósticos, Cavill regresó al bando de los solteros en febrero de 2018. Condición que disfrutó durante un largo tiempo hasta volver a encender los radares de los paparazzi, tres años después. Es que en plena pandemia, Henry fue visto paseando a su perro por las calles de Londres de la mano de una misteriosa mujer. Según publicó Daily Mail, esa bella rubia era Danielle Beausoleil, una científica medioambiental oriunda de Canadá.

Henry Cavill de paseo con Danielle Beausoleil y su perro GROSBY GROUP

Si bien el artista nunca la presentó públicamente, su perfil de Instagram le permitió a la prensa hacer una radiografía de su nueva pareja. Amante de los viajes y el deporte, Beausoleil trabajó como modelo fitness y se define así misma “como una poeta”. El tiempo demostró que la científica tampoco era la indicada.

La elegida

No hay dudas de que Cavill ha pasado por todos los rubros y profesiones a la hora de enamorarse . Deportistas, actrices, dobles de riesgo, científicas forman parte de su variado CV amoroso. Sin embargo, le quedaba una profesión por sumar a la lista, algo que logró cumplir el año pasado. La licenciada en artes cinematográficas, Natalie Viscuso (vicepresidenta de Televisión y Estudios Digitales de Legendary Pictures) es la última mujer que llegó a la vida del actor . Ambos se conocieron trabajando en el film, Enola Holmes, donde esta bella rubia se encargó de la producción.

Lejos de mantenerse en las sombras, el romance entre la productora y el actor fue oficializado en abril de 2021 a través de las redes sociales. “Este soy yo, viéndome tranquilamente confiado poco antes de que mi bella y hermosa amada Natalie me destruya en el ajedrez”, publicó el actor junto a una foto de ambos, generando todo tipo de suspiros entre sus seguidores.

Mientras que algunos dudaban de su relación y argumentaban que estaba cargada de intereses profesionales, otros decían que era ella la que quería la fama de Cavill. Cansado de las críticas y especulaciones, el actor volvió a sus redes para dejarle un claro mensaje a los detractores. “Ha habido mucha, llamémosla por ahora, especulación sobre mi vida privada y asociaciones profesionales. Para ustedes que están expresando su desdén y mostrando su disgusto a través de una sorprendente variedad de formas, es hora de detenerse. “Tu ‘pasión’ está fuera de lugar y causa daño a las personas que más me importan”, escribió molesto desmintiendo todo tipo de suposiciones.