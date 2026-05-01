“Gran trabajo, Elon”: la ironía de Newsom contra Musk por la filtración accidental de datos del Seguro Social en EE.UU.

Luego de que el portal de Medicare exhibiera los números del Seguro Social de los trabajadores del área de salud de Estados Unidos, Gavin Newsom se mostró irónico. “Gran trabajo, Elon”, escribió el gobernador de California en referencia a la implicación de Musk en este escándalo.

El escándalo de Medicare y el mensaje de Newsom para Musk

“El portal de Medicare de la administración Trump expuso accidentalmente los números de seguridad social de sus trabajadores. Es el último revés con la iniciativa respaldada por el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE)”, indicó un mensaje citado por Newsom en su cuenta oficial de X.

El irónico mensaje de Gavin Newsom a Elon Musk por medio de su cuenta de X X @GovPressOffice

En su mensaje, el gobernador de California aprovechó el contexto para criticar a Musk, dado que el área gubernamental que Donald Trump designó para el magnate habría sido responsable por la filtración de datos.

Qué ocurrió con Medicare y cómo se relaciona con el DOGE de Elon Musk

Como parte de una iniciativa de la administración Trump para la modernización de la tecnología en el sector de la salud, en 2025 se lanzó un directorio de Medicare y Medicaid para que los beneficiarios pudieran acceder más fácilmente a las prestaciones.

Sin embargo, para establecer el directorio se utilizó una base de datos, que quedó configurada con acceso público, la cual contenía números de Seguro Social y otros datos de los proveedores de salud.

De acuerdo con un reporte publicado por The Washington Post, el proyecto formó parte de una iniciativa de modernización que fue liderada por Amy Gleason, funcionaria interina del DOGE.

Los cambios más recientes aplicados por Medicare en EE.UU.

Vulnerabilidad de datos: los números del Seguro Social de proveedores de salud que quedaron expuestos

Según una revisión del portal que realizó The Washington Post, la privacidad de los datos era vulnerable. El equipo de investigación descargó la base e identificó la presencia de, al menos, varias decenas de números de Seguro Social de los profesionales.

Estos datos pertenecen a personas que se encuentran en registros internos para la atención de los beneficiarios de Medicare. El reporte indica que los detalles de identidad de los médicos se encontraban en un formato de visualización directa y eran accesibles para cualquier usuario, en lugar de contar con un sistema de cifrado o de ocultamiento de los dígitos.

Tras la polémica, la agencia estadounidense descartó que la exposición fuera el resultado de un ataque cibernético. Según la versión oficial que dieron las autoridades, el problema tuvo su raíz en errores al momento de la entrega de los datos por parte de los proveedores o de sus equipos de administración.

El sistema de Medicare reveló datos del Seguro Social de los trabajadores

El directorio de Medicare para beneficiarios ya había cometido errores

Según el medio, el sistema de proveedores de Medicare registró una serie de dificultades ya desde la primera etapa de su implementación. Reportes anteriores señalaron que las versiones iniciales de la plataforma contenían múltiples errores en la identificación de los seguros de salud.

En esas ocasiones, el sistema presentaba fallas para determinar qué doctores se encontraban bajo la cobertura de planes de salud específicos o su vinculación con las redes de atención.