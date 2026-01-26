La histórica tormenta invernal en Estados Unidos dejó al menos 10 muertos

WASHINGTON.- La gran tormenta invernal que avanza este lunes por gran parte de Estados Unidos dejó al menos 10 muertos y provocó suspensiones de vuelos, apagones energéticos y llamados de las autoridades para que las personas permanezcan en sus hogares por precaución.

Considerada por los meteorólogos como uno de los peores episodios invernales de las últimas décadas en Estados Unidos, la tormenta provocó intensas nevadas y acumulaciones de hielo con consecuencias potencialmente “catastróficas”, según el Servicio Nacional de Meteorología (NWS, por sus siglas en inglés).

El organismo alertó que las condiciones extremas persistirán durante varios días y que la población volverá a enfrentar temperaturas bajo cero y superficies congeladas en las próximas jornadas.

Miles de vuelos tuvieron que ser cancelados por las tormentas. CHARLY TRIBALLEAU� - AFP�

Desde Texas hasta Carolina del Norte, pasando por Nueva York, las autoridades instaron a los residentes a evitar desplazamientos ante el alto riesgo que representan las rutas y veredas congeladas. También se registraron fuertes nevadas en el centro del país, incluidos Kansas, Oklahoma y Misuri, donde en algunos puntos ya se acumularon hasta 20 centímetros de nieve. En este contexto, al menos 20 estados declararon la emergencia.

Víctimas del frío

En Texas, las autoridades confirmaron tres muertes, entre ellas la de una adolescente de 16 años que falleció en un accidente mientras se deslizaba en trineo. En Luisiana, otras dos personas murieron por hipotermia, de acuerdo con el Departamento de Salud estatal.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, informó que cinco personas fueron encontradas muertas al aire libre este fin de semana, en medio de temperaturas gélidas. Aunque no confirmó que los fallecimientos estuvieran relacionados con el fenómeno climático, sí declaró a los periodistas: “No hay un recordatorio más poderoso del peligro del frío extremo”.

“Los impactos de la nieve/aguanieve persistirán bien entrada la próxima semana, con rondas de recongelación que mantendrán las superficies heladas y peligrosas tanto para conducir como para caminar”, señaló el NWS.

La tormenta en Nueva York. ANGELA WEISS� - AFP�

Apagones y vuelos cancelados

Según el sitio de monitoreo PowerOutage.us, durante la noche del domingo más de 840.000 usuarios permanecían sin suministro eléctrico, principalmente en el sur del país.

En Tennessee, donde el hielo derribó líneas de alta tensión, más de 300.000 usuarios residenciales y comerciales se quedaron sin luz. Luisiana, Mississippi y Georgia —estados donde este tipo de tormentas es poco frecuente— registraron cada uno más de 100.000 cortes de electricidad.

Los apagones agravan la situación debido a la ola de frío inusual que afecta a la región y que podría romper récords históricos, según indicaron las autoridades. También se reportaron decenas de miles de hogares sin servicio en Kentucky y Georgia.

La mayoría de los vuelos tuvieron que ser cancelados debido a las condiciones meteorológicas. RON JENKINS� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

En paralelo, los aeropuertos de Washington DC, Filadelfia y Nueva York registraron la cancelación de la mayoría de los vuelos del domingo. En total, más de 19.000 vuelos con origen o destino en Estados Unidos fueron cancelados durante el fin de semana, y miles más sufrieron demoras, de acuerdo con el sitio especializado FlightAware. Para este lunes, ya se contabilizaban otros 2500 vuelos retrasados.

El NWS advirtió que el hielo podría provocar “cortes de electricidad de larga duración, daños a árboles y condiciones de viaje extremadamente peligrosas o intransitables”. La tormenta, calificada de “inusualmente extensa y de larga duración” por el organismo nacional, es consecuencia de la llegada de una masa de aire ártico procedente de Canadá.

Especialistas señalaron que las alteraciones del vórtice polar —que empujan estas masas de aire frío hacia el sur— se volvieron más frecuentes en las últimas dos décadas.

