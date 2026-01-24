La tormenta invernal Fern ya golpea a EE.UU.: más de 140 millones de personas en alerta y 22 estados en emergencia

OKLAHOMA.— La tormenta invernal Fern avanza este sábado sobre buena parte de Estados Unidos y mantiene bajo alerta a cerca de 140 millones de personas —más del 40% de la población— desde Nuevo México hasta Nueva Inglaterra.

Con temperaturas extremas, nevadas intensas y acumulación de hielo, el temporal ya obligó a cancelar alrededor de 12.000 vuelos y encendió advertencias por rutas convertidas en trampas de hielo y posibles cortes de electricidad que podrían extenderse por varios días.

“Lo que realmente hace única a esta tormenta es que, inmediatamente después, va a hacer muchísimo frío”, explicó Allison Santorelli, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional. “La nieve y el hielo van a tardar mucho en derretirse y no van a desaparecer pronto, lo que va a dificultar cualquier tarea de recuperación”.

Más de 160 millones de personas están en la trayectoria de la tormenta que barrerá Estados Unidos. Pronóstico válido desde el 23 de enero hasta el 26 de enero (Publicado por The New York Times)

Para el mediodía del sábado, ya se habían registrado unos 0,6 centímetros de hielo en zonas del sudeste de Oklahoma, el este de Texas y partes de Luisiana. Las peores condiciones se prevén en sectores de Luisiana, Mississippi y Tennessee, donde el hielo podría alcanzar hasta 2,5 centímetros de espesor sobre ramas, tendidos eléctricos y rutas. Meteorólogos advirtieron que los daños, en especial en las zonas más castigadas por el hielo, podrían ser comparables a los provocados por un huracán.

Cortes de energía y frío extremo

Durante la mañana del sábado se reportaron más de 112.000 cortes de energía en todo el país, incluidos unos 55.000 en Texas, 13.700 en Luisiana y casi 11.800 en Nuevo México, según el sitio poweroutage.us.

“Todas las líneas eléctricas están sobre el suelo, así que no hace falta mucho para quedarse a oscuras”, señaló Chris Plank, residente de Little Rock, Arkansas. La ciudad fue cubierta de nieve en la mañana del sábado, lo que le generó dudas sobre si podría hacer un viaje de cinco horas a Dallas por trabajo el domingo. Aunque algo de nieve es normal, solo podía recordar tres tormentas de hielo en los últimos 20 años.

En Texas, el pronóstico evocó el recuerdo de la tormenta de hielo de 2021 que dejó sin electricidad a casi el 40% de la red energética del estado y dejó más de 200 muertes, en su mayoría, por exposición al frío.

Personas caminan entre la nieve durante una tormenta invernal, el sábado 24 de enero de 2026, en Nashville, Tennessee George Walker IV� - AP�

La región del centro-norte del país experimentó sensaciones térmicas de hasta -40ºC, lo que implica riesgo de congelamiento en apenas 10 minutos.

Vuelos y vida cotidiana paralizada

Hasta pasado el mediodía, más de 4000 vuelos habían sido cancelados el sábado, de acuerdo con el sitio de seguimiento FlightAware. Para el domingo, se habían suspendido más de 8000. Entre los aeropuertos más afectados figuraban los de Dallas–Fort Worth, Nashville y Charlotte Douglas.

También se cancelaron misas, carnavales y clases. Las iglesias trasladaron las misas dominicales a formato virtual y el Grand Ole Opry de Nashville decidió realizar su tradicional espectáculo radial del sábado por la noche sin público. En Luisiana, los desfiles de Mardi Gras fueron cancelados o reprogramados.

Las autoridades educativas de Filadelfia y Houston anunciaron que las escuelas permanecerán cerradas el lunes. Algunas universidades del sur también suspendieron las clases ese día, entre ellas la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill y el campus principal de la Universidad de Mississippi, en Oxford.

Aviones se desplazan por la pista del Aeropuerto Internacional de Nashville durante una tormenta invernal, el sábado 24 de enero de 2026, en Nashville, Tennessee George Walker IV� - AP�

Recomendaciones de las autoridades

Las autoridades estatales y federales comenzaron a desplegar medidas de emergencia ante el avance de la tormenta. El presidente Donald Trump afirmó el viernes en redes sociales que su administración estaba coordinando acciones con gobiernos estatales y locales, mientras gobernadores de más de una docena de estados alertaron sobre el mal tiempo inminente y pidieron a la población permanecer en sus casas.

Veintidós estados declararon la emergencia para destrabar recursos federales, según un informe de la agencia difundido el sábado.

En Virginia, las autoridades instaron a los residentes a utilizar las últimas horas previas al impacto del temporal para abastecerse y evitar circular. “Por favor, usen este tiempo para prepararse, asegurarse de tener mantas, abrigo y alimentos para atravesar la tormenta”, dijo la gobernadora Abigail Spanberger en una conferencia de prensa.

"He sido informado sobre la ola de frío récord y la tormenta invernal histórica que afectarán a gran parte de los Estados Unidos este fin de semana. La administración Trump está coordinando acciones con autoridades estatales y locales", publicó el presidente norteamericano Donald Trump en su red Truth social, el 23 de enero de 2026 Truth Social

Las autoridades de Georgia aconsejaron a los habitantes del norte del estado abandonar las rutas antes del anochecer del sábado y prepararse para permanecer en sus casas al menos 48 horas. Will Lanxton, meteorólogo jefe del estado, señaló que Georgia podría enfrentar “quizás la mayor tormenta de hielo en más de una década”.

“El hielo es un desafío completamente distinto a la nieve. No se puede manejar. Es mucho más probable que derribe líneas eléctricas y árboles”, advirtió Lanxton. Como parte de los preparativos, cuadrillas estatales comenzaron a tratar rutas con salmuera pasada la medianoche del sábado, con unos 1.800 trabajadores desplegados en turnos de 12 horas. “Vamos a hacer todo lo posible para evitar que el hielo se adhiera a las carreteras. Va a ser un desafío”, afirmó.

Alerta en Nueva York

La tormenta representa además la primera gran prueba para el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, quien asumió el cargo a comienzos de este mes. El viernes declaró al canal local NY1 que el personal de limpieza urbana se transformará en “la mayor operación de combate a la nieve del país”, ante las intensas nevadas previstas para el domingo -entre 20 y 30 centímetros- y con el estado de emergencia ya declarado en el estado.

Este sábado, Mamdani encabezó una conferencia de prensa en el depósito de sal de Spring Street, en Manhattan, donde aseguró que la ciudad está preparada para enfrentar el temporal. “Cada agencia está trabajando en perfecta coordinación con las demás. Estamos plenamente equipados y listos para cualquier condición invernal que llegue este domingo”, afirmó.

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, llega a un depósito de sal para hablar en una conferencia de prensa sobre los preparativos ante la tormenta invernal, en Nueva York, el 24 de enero de 2026 ANGELA WEISS� - AFP�

El alcalde advirtió además que “será más frío que cualquier lapso sostenido que haya vivido Nueva York en unos ocho años”. “Hemos analizado los reportes al 311 de tormentas anteriores para identificar dónde los servicios municipales no respondieron adecuadamente. Ahora vamos a corregir esas falencias antes de que llegue la tormenta”, agregó.

La gobernadora del estado, Kathy Hochul, activó a la Guardia Nacional para asistir a la ciudad en la respuesta al temporal al declarar el estado de emergencia y señaló que está coordinando acciones con el alcalde.

El llamado “Código Azul”, el protocolo de emergencia por frío extremo, permanece vigente desde el jueves. “Los equipos de asistencia a personas en situación de calle están recorriendo los cinco distritos y conectando a quienes lo necesiten con refugios. Nadie será rechazado”, subrayó Mamdani. También indicó que hospitales, centros de atención inmediata y refugios permanecen abiertos, e instó a llamar al 311 para solicitar ayuda.

Agencias AP y Reuters