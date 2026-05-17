Ya es oficial: la moneda homenaje de Gavin Newsom a Steve Jobs que comienza a venderse en California

El gobernador de California, Gavin Newsom, eligió a Steve Jobs como la figura que representará al estado en la Moneda de Innovación Estadounidense 2026. La pieza conmemorativa de 1 dólar, inspirada en el cofundador de Apple, salió oficialmente a la venta este martes 12 de mayo.

Cómo es la nueva moneda de US$1 de California dedicada a Steve Jobs

A través de un comunicado, la Oficina del gobernador celebró el lanzamiento al público de la Moneda de Innovación Estadounidense de California en honor al empresario.

“Su tenacidad y su intrépida búsqueda del sueño californiano hicieron posibles muchos sueños estadounidenses. Ojalá todos podamos seguir sus pasos mientras perseguimos nuestros propios sueños californianos”, expresó el mandatario estatal.

A su vez, añadió que la razón de la elección del magnate de Silicon Valley fue su impacto en la tecnología, la narrativa, la comunicación y la vida moderna.

Steve Jobs cofundó Apple y contribuyó al desarrollo de productos que revolucionaron la era digital y la tecnología móvil, como la computadora Macintosh, el iPod, el iPhone y el iPad.

Además, fue cofundador y director ejecutivo de Pixar Animation Studios y participó en el lanzamiento de Toy Story, el primer largometraje de animación totalmente realizado en computadora.

Qué diseño tiene la moneda conmemorativa de Steve Jobs lanzada en EE.UU.

La moneda, ya disponible, muestra a un joven Steve Jobs sentado frente a un paisaje típico del norte de California, con colinas cubiertas de robles.

Imagen de un joven Steve Jobs sentado en el suelo y rodeado de un paisaje Californiano (usmint.gov)

La intención, según explicó el archivo Steve Jobs, que participó en el diseño junto con el gobernador Newsom, fue capturar un momento de reflexión. En el anverso de la divisa se muestra a la Estatua de la Libertad de perfil con la inscripción “In God We Trust”, además de la Campana de la Libertad con la inscripción 250, en conmemoración del 250 aniversario de la fundación del país norteamericano.

En el anverso se puede ver a la Estatua de la Libertad Casa de la Moneda de Estados Unidos

Precio oficial y dónde comprar la moneda de Steve Jobs en Estados Unidos

Disponible a través de la Casa de Moneda de Estados Unidos, las opciones de compra son:

Bolsa de 100 monedas de US$1 acuñadas en Filadelfia. Precio: US$154,50.

Bolsa de 100 monedas de US$1 acuñadas en Denver. Precio: US$154,50.

Rollo que contiene 25 monedas de US$1 acuñadas en Filadelfia. Precio: US$61.

Rollo con 25 monedas de US$1 acuñadas en Denver. Precio: US$61.

Las monedas pueden adquirirse en paquetes de 25 y 100 Casa de la Moneda de Estados Unidos

Los pedidos pueden realizarse en la página de la Casa de Moneda. La entidad enfatizó que las bolsas y rollos están limitados a diez por hogar.

Qué otras figuras y avances aparecen en las monedas conmemorativas de EE.UU.

El programa de Monedas Conmemorativas de la Innovación Estadounidense fue lanzado en 2018 con el fin de rendir homenaje a personajes y eventos destacados de todos los estados, territorios y el distrito de Columbia de Estados Unidos.

En 2026, además de rendir homenaje a Steve Jobs en California, también se lanzaron monedas dedicadas a: