La nueva vía para conseguir una cita de visa de EE.UU. en 10 días: cuesta US$750 y ya funciona en México

El Departamento de Estado de EE.UU. (DOS, por sus siglas en inglés) implementa un programa piloto que permite conseguir una cita acelerada para la visa de no inmigrante en un plazo de diez días hábiles. Esta alternativa voluntaria funciona actualmente en México y busca gestionar de manera eficiente las solicitudes con necesidades urgentes.

En qué consiste la nueva vía para conseguir una cita de visa de EE.UU. en 10 días

El programa piloto, disponible hasta el 31 de diciembre de 2026, ofrece la opción de pagar una tarifa adicional de 750 dólares para programar una entrevista dentro de los siguientes diez días hábiles. Esta tasa es independiente del costo de la tarifa MRV y no es reembolsable ni transferible bajo ninguna circunstancia.

En estas citas aceleradas, el monto de US$750 es independiente a la tarifa regular de US$185, por lo que se deben pagar ambas X (antes Twitter) @USEmbassyMEX

Según indica el sitio web oficial del DOS, la alternativa de aceleración pagada solo otorga una cita anticipada y no garantiza de ninguna manera la aprobación final del documento migratorio. Todos los solicitantes deben someterse al mismo proceso de evaluación y cumplir con los requisitos establecidos por la ley estadounidense.

Las oficinas participantes asignan un número limitado de plazas diarias para este esquema excepcional de atención. Los solicitantes que efectúan el pago de esta tasa opcional pueden seleccionar además alguna de las opciones de entrega premium, disponibles sin costo adicional para recibir sus documentos.

Cómo hacer para conseguir la cita de forma acelerada

El interesado debe seguir primero el proceso habitual para pagar la tarifa regular MRV de US$185 y programar una cita estándar en el sistema. A continuación, debe ingresar a su cuenta en línea, hacer clic en la opción correspondiente y seleccionar el trámite urgente de pago si el servicio se encuentra activo.

Una vez seleccionada la fecha y hora disponible, el pago de los US$750 debe completarse en un lapso máximo de diez minutos para asegurar formalmente el turno. Las autoridades advierten que las citas de este programa no admiten cambios ni reprogramaciones posteriores, por lo que perder el turno implica la pérdida total del dinero abonado.

La cita acelerada para la visa de no inmigrante no garantiza que el documento finalmente sea aprobado Fotomontaje realizado con IA (Uscis)

Si un grupo de solicitantes realiza el trámite en conjunto, cada integrante debe abonar individualmente la tarifa de aceleración si desea aprovechar la vía rápida. El sistema ofrece la alternativa de separar los expedientes del grupo en caso de que solo algunos miembros requieran programar la entrevista con urgencia.

Quiénes reúnen los requisitos para acceder al programa

La opción de aceleración pagada está dirigida específicamente a los solicitantes de una visa de categoría B, enfocada en actividades de turismo o negocios. Los candidatos deben contar obligatoriamente con una cita para una entrevista futura ya programada y recibos de pago vigentes de la tarifa MRV.

Quedan excluidos formalmente de este sistema rápido aquellos ciudadanos que califiquen para el proceso de exención de entrevista por renovación de visa. Asimismo, los solicitantes cuya petición previa de cita de emergencia regular haya sido denegada sí pueden optar por esta vía de pago si cumplen estrictamente con los criterios de elegibilidad.

Cómo descargar los formularios actualizados para los trámites de visas con el Uscis

Este nuevo sistema de citas aceleradas ya se encuentra activo en el territorio mexicano desde su lanzamiento oficial. Específicamente, opera en la Misión México, la cual incluye la Embajada de EE.UU. en el país y todos sus consulados. No obstante, es posible que se anuncien ubicaciones adicionales para el programa piloto durante el período de prueba.