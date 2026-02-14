La moneda de 5 dólares que ahora vale más de US$200.000 por un particular detalle en su diseño

El mercado numismático registró en enero de 2026 una operación que volvió a poner en foco a las primeras monedas de oro de Estados Unidos. Una pieza de US$5, conocida como “Half Eagle” de la serie Draped Bust, superó los US$200 mil en una subasta pública debido a detalles únicos y a una combinación de factores históricos, técnicos y de conservación.

El detalle histórico que elevó el valor de la moneda de 5 dólares

La pieza pertenece a la variante denominada “Large Eagle”, correspondiente al rediseño del reverso que comenzó a utilizarse hacia fines del siglo XVIII. Aunque el rango general de esta serie se extiende entre 1795 y 1807, el modelo con águila heráldica no apareció hasta 1797. Esa diferencia entre fecha visible y momento real de acuñación es uno de los elementos que explican su atractivo en el mercado.

La variante valiosa pertenece a la serie Draped Bust Heritage Auctions

De acuerdo con el Servicio Profesional de Calificación de Monedas (PCGS, por sus siglas en inglés), otro de los aspectos que concentra la atención de coleccionistas sobre esta variante es la presencia de 16 estrellas en el reverso de ciertas piezas fechadas en 1795. El detalle genera una inconsistencia cronológica, ya que el estado número dieciséis, Tennessee, se incorporó a la Unión el 1° de junio de 1796.

Por ese motivo, se considera que estas monedas no pudieron haber sido acuñadas en el año que figura en el diseño, pese a llevar esa fecha. La explicación de los expertos señala que en 1797 se utilizaron troqueles de anverso sobrantes con fecha de 1795 como medida de ahorro.

Dentro de la serie Draped Bust con águila heráldica, las de 1795 son consideradas la tercera más escasa. Sin embargo, es la más solicitada por el mercado. Se estima que existen entre 35 y 40 ejemplares conocidos de esta configuración específica, lo que la ubica en una clasificación aproximada R-5 (alta) en términos de rareza.

La moneda tiene un valor nominal de US$5; sin embargo, en el mercado de coleccionistas llega a los cientos de miles de dolares Heritage Auctions

Cómo identificar una Half Eagle Draped Bust “Large Eagle” valiosa

La moneda de oro de US$5 presenta características distintivas como:

Años: 1795

Ceca: la Casa de la Moneda de Filadelfia (sin marca de ceca)

Diseñador: Roberto Scot

Composición: 91,7% oro y 8,3% cobre

Peso: 8,75 gramos

Diámetro: alcanza los 25 milímetros

Anverso: se observa la figura de la Libertad orientada hacia la derecha, con un gorro sobre la cabeza. Alrededor aparecen 15 estrellas y la palabra “LIBERTY” en el perímetro superior. La fecha “1795″ se ubica en la parte inferior central.

Reverso: muestra el águila heráldica con las alas extendidas y un escudo en el pecho. Del pico cuelga una cinta con el lema “E PLURIBUS UNUM”. En una garra sostiene flechas y en la otra una rama de olivo. Sobre la cabeza del ave se distinguen 16 estrellas y 6 nubes, mientras que la inscripción “UNITED STATES OF AMERICA” rodea el diseño.

El ejemplar vendido en enero de 2026 mostró características asociadas a acabado tipo proof, con campos espejados alrededor de dispositivos satinados. Presentaba brillo dorado con tonalidades anaranjadas en ambas caras y ligeras marcas de ajuste en el centro del anverso. También se observaron señales superficiales propias de la categoría, sin que afectaran de manera determinante la evaluación final.

Dentro de las monedas mejor conservadas, las graduaciones más frecuentes se encuentran en estado de menta (Mint State) como MS62 y MS63, que concentran más del 60% de la población certificada de estas piezas. Las calificaciones MS65 son poco comunes y las MS66 son consideradas extremadamente escasas. En niveles superiores, la disponibilidad disminuye de forma considerable.

El ejemplar vendido recientemente fue calificado como MS62 debido a su condición optima de conservación Heritage Auctions

Cuánto vale la variante Large Eagle en el mercado de coleccionistas

El valor de estas monedas depende de la combinación entre rareza, estado de conservación y demanda. En el caso del ejemplar subastado por Heritage Auctions el 8 de enero de 2026, la clasificación MS62 por parte de PCGS y su condición general impulsaron el precio hasta US$207.400.

El récord para esta variante corresponde a una pieza graduada MS64, vendida por US$241.500 en una subasta realizada por Bowers & Merena. Según la guía de precios de PCGS, determinados ejemplares de esta serie pueden alcanzar cifras cercanas a US$575 mil en función de su calidad y de la competencia entre compradores.