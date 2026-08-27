La NASA confirmó a qué hora de EE.UU. se puede mirar el eclipse lunar que pasará por California, Florida y Nueva York

El eclipse lunar parcial comenzará durante la noche del jueves 27 de agosto y se extenderá hasta la madrugada del viernes 28 y podrá verse en distintos horarios según la zona de Estados Unidos. La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) confirmó cuándo se producirá el máximo y desde qué regiones podrá seguirse.

A qué hora se verá el eclipse lunar en cada huso horario de EE.UU.

Según la información publicada por la NASA, el máximo del eclipse lunar ocurrirá a las 4.13 hs UTC. En EE.UU., ese momento corresponderá a distintos horarios según la zona del país norteamericano.

Lo que debes saber sobre el eclipse lunar, según la NASA

El horario del máximo será el siguiente según cada zona de Estados Unidos:

Hora del Este: 00.13 hs del viernes 28 de agosto

00.13 hs del viernes 28 de agosto Hora Central: 23.13 hs del jueves 27 de agosto

23.13 hs del jueves 27 de agosto Hora de la montaña: 22.13 hs del jueves 27 de agosto

22.13 hs del jueves 27 de agosto Hora del Pacífico: 21.13 hs del jueves 27 de agosto

21.13 hs del jueves 27 de agosto Hawái: 18.13 hs del jueves 27 de agosto

La fase parcial comenzará a las 22.34 hs del este del jueves 27, cuando la Luna empiece a ingresar en la umbra, la zona más oscura de la sombra terrestre.

Según los husos horarios, estas serán las horas para observar el fenómeno en algunos de los estados de EE.UU.:

California : el máximo llegará a las 21.13 hs del jueves 27 de agosto . La ubicación exacta determinará cuánto tiempo podrá observarse el fenómeno sobre el horizonte.

: el máximo llegará a las . La ubicación exacta determinará cuánto tiempo podrá observarse el fenómeno sobre el horizonte. Texas : el punto de máxima cobertura se producirá a las 23.13 hs . El eclipse podrá seguirse durante la noche si las condiciones del cielo son favorables.

: el punto de máxima cobertura se producirá a las . El eclipse podrá seguirse durante la noche si las condiciones del cielo son favorables. Illinois : el horario será el mismo que en Texas. El máximo llegará a las 23.13 hs del jueves 27 de agosto .

: el horario será el mismo que en Texas. El máximo llegará a las . Florida : la máxima cobertura se producirá a las 00.13 hs del viernes 28 de agosto .

: la máxima cobertura se producirá a las . Nueva York: el fenómeno alcanzará su máximo a las 00.13 hs.

Qué porcentaje de la Luna alcanzará el eclipse de agosto

De acuerdo con Los Angeles Times, el fenómeno tendrá varias etapas. Antes de la fase parcial, la Luna atravesará la penumbra de la Tierra, una zona exterior de la sombra cuyo efecto sobre el brillo del satélite resulta más difícil de distinguir.

La fase parcial comenzará a las 2.34 a. m. UTC, equivalente a las 10.34 p. m. EDT del jueves 27. Poco después, una parte cada vez mayor del disco lunar quedará dentro de la umbra.

Las zonas desde donde se podrá observar el eclipse lunar de agosto NASA

Durante el máximo, el 96,3% del disco lunar estará dentro de la umbra terrestre. Aunque se trata de un eclipse parcial, la cobertura será cercana a la totalidad y la parte iluminada por el Sol quedará reducida a una pequeña fracción del disco.

La Luna puede adquirir una tonalidad rojiza o cobriza mientras permanece dentro de la umbra. Ese efecto se produce porque parte de la luz solar atraviesa la atmósfera terrestre antes de alcanzar el satélite.

Dónde se podrá observar mejor el eclipse lunar

La visibilidad dependerá de la ubicación y de las condiciones meteorológicas. También será importante que la Luna se encuentre sobre el horizonte durante las distintas etapas del fenómeno.

El eclipse lunar puede observarse sin protección ocular

La NASA señala que este eclipse será visible desde las Américas, Europa y África, además de algunas zonas del Pacífico. Alaska y el noroeste de Canadá quedan fuera de la región principal de observación.

En EE.UU., quienes se encuentren en zonas con cielo despejado podrán observar la Luna durante el desarrollo del eclipse. La experiencia puede variar entre ciudades debido a la posición del satélite y a la nubosidad.

De acuerdo con los expertos de Los Angeles Times, a diferencia de un eclipse solar, un eclipse lunar puede observarse directamente sin protección especial para los ojos. La Luna no genera el mismo riesgo ocular que el Sol cuando se la mira durante un eclipse.

El fenómeno ocurre cuando la Tierra se ubica entre el Sol y la Luna y el satélite atraviesa la sombra proyectada por nuestro planeta. En esta ocasión, la alineación no será completamente precisa y por eso solo una parte del disco lunar quedará dentro de la umbra.