El arrepentimiento del candidato de California Tom Steyer por el financiamiento a centros del ICE: “Cometimos un error”

Tom Steyer busca ser el candidato demócrata en las elecciones primarias del 2 de junio para la gobernación de California. En una de sus últimas entrevistas, reconoció haber cometido un error al financiar centros del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en el pasado, y afirmó que ahora se enfoca en trabajar contra el “encarcelamiento masivo”.

Qué dijo Tom Steyer sobre su financiamiento a centros del ICE

El demócrata habló sobre su financiamiento a centros de detención en una entrevista con la periodista Ilia Calderón para el programa de Esta Semana por N+ Univision.

En una parte de la nota, Calderón le consultó al billonario si su fondo de inversión denominado Farallon Capital Management había financiado centros de detención de migrantes. Steyer lo confirmó y reconoció el hecho como “un error”.

“Es cierto que hace 22 años teníamos acciones con esa empresa (Farallon Capital Management). Pero un año después decidimos que estaba mal y la vendimos. Y no solo hicimos eso, cometimos un error, anunciamos lo sucedido y lo rectificamos”, dijo.

Sin embargo, los registros de la SEC muestran que Farallon comenzó a comprar acciones en el primer trimestre de 2004 y completó la venta a principios de 2006, casi dos años después de la adquisición inicial.

Steyer calificó esa situación como un “punto de inflexión” en su trayectoria y afirmó que lo llevó a dedicarse al activismo contra el encarcelamiento masivo.

Cómo fue la inversión de Tom Steyer a centros de detención del ICE

De acuerdo con The Fresno Bee, Farallon Capital Management llegó a gestionar una participación de casi US$90 millones en la empresa CoreCivic, antes conocida como Corrections Corporation of America (CCA, por sus siglas en inglés), bajo la dirección del empresario.

Dicha compañía es una de las principales empresas privadas que colabora con el ICE en la operación de centros de detención para inmigrantes, el más grande de California ubicado en California City, en el condado de Kern.

“Escuchamos las preocupaciones de los líderes estudiantiles y, al final, Farallon optó por vender las acciones”, dijo el demócrata en una entrevista con Politico en 2016 CoreCivic

Farallon comenzó a comprar acciones en el primer trimestre de 2004 con una posición inicial de 53.100 acciones valuadas en US$1,89 millones. Para mediados de 2005 la participación había crecido a 2,27 millones de acciones valuadas en US$89,1 millones.

Sin embargo, la empresa completó la venta de todas sus acciones a principios de 2006 luego que estudiantes y personal de la Universidad de Yale exigieran que la institución se desvinculara de la empresa de Steyer.

Continuó al frente de Farallon hasta 2012, cuando abandonó el fondo para dedicarse al activismo climático y político.

“Escuchamos las preocupaciones de los líderes estudiantiles y, al final, Farallon optó por vender las acciones”, dijo el demócrata en una entrevista con Politico en 2016.

La nueva estrategia de Tom Steyer para proteger a la comunidad migrante

Tras arrepentirse de financiar centros de detención del ICE, Steyer califica a la agencia federal como una “organización criminal” que no puede ser reformada.

Steyer califica al ICE como una “organización criminal” Redes de Tom Steyer

En caso de ganar los comicios del 2 de junio y del 3 de noviembre respectivamente, el candidato demócrata prevé consolidar cuatro medidas contra las políticas migratorias del ICE, según consignó en su sitio web de campaña:

Responsabilidad legal para agentes: Steyer busca que el Fiscal General de California tenga la autoridad de procesar a los agentes y líderes del ICE por conductas violentas o ilegales durante su trabajo.

Steyer busca que el Fiscal General de California tenga la autoridad de por conductas violentas o ilegales durante su trabajo. Unidad de investigación especial: propone crear una unidad dedicada a monitorear e investigar las actividades del ICE en el estado, entre ellas la supervisión de las condiciones dentro de los centros de detención .

propone crear una unidad dedicada a en el estado, entre ellas la . Prohibición del perfilado racial: el candidato planea prohibir a las fuerzas del orden realizar detenciones basadas en etnia, idioma, ocupación o ubicación.

“Vivimos en una realidad distópica, y nunca ha sido tan importante contar con un liderazgo estatal que se oponga a esta administración. No alcanza con la retórica y manifestarse en contra del ICE o de Trump. California debe construir un sistema que combata el fuego con fuego”, cita el sitio web de Steyer en relación a sus medidas contra la agencia federal.